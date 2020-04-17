منوعات

مساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من كورونا

17 أبريل 2020
المساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من فيروس كورونا
المساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من فيروس كورونا

أعلنت إدارة السجون في الجزائر أن 30 مركزا تعمل على صنع الأقنعة والمواد المطهّرة للمساعدة في مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقررت إدارة السجون "فتح ورشاتها للخياطة من أجل صناعة 200 ألف قناع في 30 مؤسسة عقابية في البلد".

ويوجد في العديد من السجون الجزائرية ورشات للخياطة تستخدم لتدريب المساجين وخاصة السجينات الراغبات في ذلك.

وهدف المبادرة "تلبية الاحتياجات الداخلية للمؤسسات العقابية ... على أن يتم لاحقا توسيع العملية لتشمل خاصة القطاع الصحي"، وفق ما ذكر مساء الخميس المسؤول في إدارة السجون فيصل يودربالة لوكالة الانباء الجزائرية.

وأضاف أنّه "سيتم إطلاق عملية أخرى مباشرة بعد الانتهاء من الأولى لخياطة الألبسة الواقية لصالح العاملين في قطاع الصحة، قبل البدء في صناعة غرف للتعقيم في ثلاث مؤسسات عقابية".

وسجلت الجزائر حتى الخميس 2268 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 ونحو 348 وفاة.

ومنذ بداية تفشي الوباء، منعت وزارة العدل الزيارات العائلية على المساجين، والاتصال المباشر بالمحامين. أما المساجين الجدد فيتم إخضاعهم آليا للعزل مدة 14 يوما.

ويمكن للمحبوسين الخصوع للمحاكمة عن بعد باستخدام تقنية الفيديو، دون التنقل إلى المحاكم، بناء على رغباتهم.

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المساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من فيروس كورونا
منوعات

مساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من كورونا

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آخر الأخبار

إلغاء حفل زفاف ملكي في بريطانيا بسبب جائحة كورونا

17 أبريل 2020
الأميرة بياتريس وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي
الأميرة بياتريس وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي

قالت تقارير إعلامية بريطانية إن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي، ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

وكانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس، خطط الزفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام شهر مايو المقبل.

وقالت مجلة بيبول نقلا عن متحدث باسم الخطيبين "لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر".

وأضاف المتحدث "إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت، سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد".

وفي وقت سابق أكدت الملكة إيليزابيث أنها لن تستضيف حفل زفافهم في قصر باكنغهام، وكان ذلك قبل بدء إجراءات الإغلاق بالكامل الشهر الماضي.

ويُفهم أن الأميرة بياتريس تقضي إغلاقها مع إيدو في منزله بغرب لندن.

ويقيم باقي عائلة يورك بما في ذلك شقيقة الأميرة "بيا" الأميرة أوجيني، 30 عامًا،  حاليًا في منزل الأمير أندرو في رويال لودج.

وفي الوقت الذي يتعافي فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأدخل في حجر صحي ثم نقل إلى العناية المركزة، تستعد الحكومة البريطانية لإعلان تمديد تدابير العزل المطبقة منذ 23 مارس لمكافحة الفيروس الذي أودى بحياة 13 ألف شخص في البلاد.

وأعلن وزير الصحة مات هانكوك لبي بي سي، قوله "لن أصدر أحكاما مسبقة على القرار الرسمي الذي سيتخذ، لكننا كنا في غاية الوضوح بأنه من المبكر التغيير". وأضاف "رغم أن الخط البياني لعدد الإصابات والوفيات يتسطح، لم يسجل بعد تراجعا، وأعتبر أن الأعداد لا تزال مرتفعة جدا".

وبريطانيا بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 12868 مصابا فيها في المستشفيات وحدها، بينما يسود قلق حول الأعداد في دور المسنين التي لا تحتسب في الحصيلة اليومية التي تنشرها السلطات.

وللتصدي لانتشار الوباء تؤيد المعارضة العمالية تمديد تدابير العزل لكنها تطلب تفاصيل من الحكومة عن الطريقة التي تنوي اتباعها لرفعها.

ووصف جوناثان آشوورث المكلف الشؤون الصحية في الحزب العمالي تمديد العزل ثلاثة أسابيع إضافية بـ"المنطقي". وقال لشبكة بي بي سي "نتوقع تمديد العزل وندعمه (...) لكننا نريد أيضا تفاصيل أكبر من الحكومة عما سيحصل لاحقا".

ورد هانكوك بالقول "من المبكر جدا" التحدث عن خطة للخروج من العزل.