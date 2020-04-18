منوعات

أعضاء من أوركسترا قطر يواجهون كورونا بالعزف من شرفات منازلهم

18 أبريل 2020
أوركسترا قطر الفلهارمونية

لمحاربة "كآبة" الحجر الصحي، ينظم أعضاء أوركسترا قطر الفلهارمونية حفلات يومية من شرفاتهم، ليخترقوا صمت أوبرا بيزيت قبالة جزيرة "كارمن" الاصطناعية القريبة من العاصمة الدوحة.

الفرقة مكونة من أربعة موسيقيين، عودت الجيران على نغمات الموسيقى الهادئة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تقول صحفية فرنسية حضرت الفعالية من شرفتها.

الصحفية كتبت في جريدة فرنسية إنها رأت الجماهير يصفقون للموسيقيين من شرفاتهم "وكأنك في أوبرا حقيقية" علقت في مقال وصفت فيه الأجواء.

وبالإضافة إلى نغمات الأوبرا، أدى الرباعي مقطوعات موسيقية من أغان عالمية مشهورة مثل "Can You Feel the Love Tonight" من تأليف الموسيقي البريطاني المشهور إلتون جون. 

عناوين صحفية فرنسية نقلت عن نيكول برسلر، عازفة في الفرقة الموسيقى في أوركسترا قطر الفلهارمونية "الجميع يقدم ما عليه، أو القليل الذي يستطيع القيام به". 

وكشفت في السياق إن كل شيء كان "تلقائيا للغاية".

عازف القيثارة وعازف الكمان وجميع الجيران المقربين يصطفون كل مساء، لمتابعة الحفل الذي عادة ما يدوم نحو 30 دقيقة تقريبًا، وفق ما قالت نيكول.

وأحيانًا يبدأ المستمعون في الرقص على الشرفات القريبة.

تقول نيكول برسلر "ردة فعلهم تجعلنا سعداء، نحن أصدقاء وزملاء نعيش عن بعد لكننا متحدون" ثم تابعت "شخصيا أفتقد الأوركسترا" كثيرا.

وتضم أوركسترا قطر الفلهارمونية ما يزيد عن 100 موسيقي جرى اختيارهم من قبل لجنة تتألف من خبراء عالميين في الموسيقى. وتؤدي الأوركسترا عروضًا موسيقية عربية وغربية في سياقات محلية ودولية.

تأسست الفرقة في عام 2007، وقد ألغيت عروضها كجزء من المعركة ضد الفيروس التاجي الجديد. 

كما أغلقت السلطات القطرية الحانات والمطاعم ودور السينما والمساجد. لكن لا شيء يمكن أن يمنع الموسيقى من ترطيب الأجواء، كما يثبت حفل الموسيقيين الأربعة.

"كانت جيدة، لم يكن هناك الكثير من الصدى، والجمهور أصبح متعلقا بالموعد أكثر فأكثر" ، يقول كيرت ميستر، مدير الأوركسترا.

يذكر أن قطر سجلت نحو 4663 حالة إصابة بمرض "كوفيد 19" ، من بينها سبع وفيات.

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الشرطة اعتقلت روبرت كوفنر البالغ 62 عاما بعدما هدد بالقتل في منشور على حسابه في فيسبوك
الشرطة اعتقلت روبرت كوفنر البالغ 62 عاما بعدما هدد بالقتل في منشور على حسابه في فيسبوك

اعتقلت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية رجلا هدد بإطلاق النار في أحد متاجر منطقته لاعتقاده بأن الكثير من الزبائن لا يلتزمون بارتداء كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الشرطة روبرت كوفنر، البالغ 62 عاما، بعدما توعد في منشور على حسابه في فيسبوك بأنه "سيفرغ كل مشط رصاص يملكه" في متجر "بابليكس" في منطقته لأن قلة من الزبائن يضعون الكمامات وتلتزم بإجراءات الوقاية.

وتابع كوفنر: "هل يتطلب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين الحقيرين مثلكم؟ في موقف السيارات لإيصال الرسالة؟".

وأضاف "ثقوا بي. الفيروس ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب بهلاككم".

وقال بيان للشرطة في مدينة سيربينغ، على بعد 135 كيلومترا من مدينة أورلاندو، إن "هذه أوقات عصيبة، لكن لا توجد أعذار لتوجيه تهديدات مثل هذه".

وأضاف البيان: "الأمر ليس دعابة أو مجرد مزاج سيئ. إنها جريمة سنأخذها دائما على محمل الجد، وسيذهب من يقوم بها إلى السجن".

وأدرجت متاجر أميركية مؤخرا الأسلحة النارية في قائمة الخدمات الأساسية مع انتشار الوباء، وحققت مبيعاتها أرقاما قياسية منذ شهر مارس الماضي.