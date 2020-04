أعضاء من أوركسترا قطر يواجهون كورونا بالعزف من شرفات منازلهم

لمحاربة "كآبة" الحجر الصحي، ينظم أعضاء أوركسترا قطر الفلهارمونية حفلات يومية من شرفاتهم، ليخترقوا صمت أوبرا بيزيت قبالة جزيرة "كارمن" الاصطناعية القريبة من العاصمة الدوحة.

عازفون من فرقة أوركسترا قطر الفلهارمونية يؤدون معزوفة "نشيد الفرح" لبيتهوفن من شرفات بيوتهم في اللؤلؤة pic.twitter.com/Mo5lU7Eoe9 — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) April 3, 2020

الفرقة مكونة من أربعة موسيقيين، عودت الجيران على نغمات الموسيقى الهادئة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تقول صحفية فرنسية حضرت الفعالية من شرفتها.

الصحفية كتبت في جريدة فرنسية إنها رأت الجماهير يصفقون للموسيقيين من شرفاتهم "وكأنك في أوبرا حقيقية" علقت في مقال وصفت فيه الأجواء.

وبالإضافة إلى نغمات الأوبرا، أدى الرباعي مقطوعات موسيقية من أغان عالمية مشهورة مثل "Can You Feel the Love Tonight" من تأليف الموسيقي البريطاني المشهور إلتون جون.

عناوين صحفية فرنسية نقلت عن نيكول برسلر، عازفة في الفرقة الموسيقى في أوركسترا قطر الفلهارمونية "الجميع يقدم ما عليه، أو القليل الذي يستطيع القيام به".

وكشفت في السياق إن كل شيء كان "تلقائيا للغاية".

عازف القيثارة وعازف الكمان وجميع الجيران المقربين يصطفون كل مساء، لمتابعة الحفل الذي عادة ما يدوم نحو 30 دقيقة تقريبًا، وفق ما قالت نيكول.

وأحيانًا يبدأ المستمعون في الرقص على الشرفات القريبة.

تقول نيكول برسلر "ردة فعلهم تجعلنا سعداء، نحن أصدقاء وزملاء نعيش عن بعد لكننا متحدون" ثم تابعت "شخصيا أفتقد الأوركسترا" كثيرا.

وتضم أوركسترا قطر الفلهارمونية ما يزيد عن 100 موسيقي جرى اختيارهم من قبل لجنة تتألف من خبراء عالميين في الموسيقى. وتؤدي الأوركسترا عروضًا موسيقية عربية وغربية في سياقات محلية ودولية.

تأسست الفرقة في عام 2007، وقد ألغيت عروضها كجزء من المعركة ضد الفيروس التاجي الجديد.

كما أغلقت السلطات القطرية الحانات والمطاعم ودور السينما والمساجد. لكن لا شيء يمكن أن يمنع الموسيقى من ترطيب الأجواء، كما يثبت حفل الموسيقيين الأربعة.

"كانت جيدة، لم يكن هناك الكثير من الصدى، والجمهور أصبح متعلقا بالموعد أكثر فأكثر" ، يقول كيرت ميستر، مدير الأوركسترا.

يذكر أن قطر سجلت نحو 4663 حالة إصابة بمرض "كوفيد 19" ، من بينها سبع وفيات.