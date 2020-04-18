القبض على أميركي خطط لتفجير صيدلية منافسة 

تمكنت النظرية النسبية لآينشتاين من إثبات جدارتها أمام اختبار آخر واجهته. فبعد نحو ثلاثة عقود من المراقبة، اكتشف الباحثون تحولا طفيفا في مدار أقرب النجوم المعروفة إلى الثقب الأسود، في مركز مجرة درب التبانة.

وتطابقت حركة النجم المراقب منذ ثلاثة عقود مع ما أتت به نظرية آينشتاين النسبية.

Here's an animation based on the actual observed data that looks way nicer than anything I can do in Mathematicahttps://t.co/T2vPOH1Wkn — Phil Lynch (@PhilipLynchGW) April 16, 2020

ويتخذ النجم، المعروف باسم "إس-2" مدارا بيضاويا مدته 16 عاما. واقترب من الثقب الأسود بدخوله مجال 20 مليار كيلومتر من محيط الثقب الأسود، "ساجيرتيريوس-أ"، العام الماضي.

وإذا صح التوصيف الكلاسيكي لإسحاق نيوتن حول الجاذبية، فلا بد أن يواصل النجم "إس-2" دورانه في ذات المسار عبر الفضاء تماما كما كان في مداره السابق. لكن النجم لم يفعل ذلك.

عوضا عن ذلك، اتبع "إس-2" مسارا مختلفا إلى حد ما، بتحول طفيف في محور القطع الناقص، بحسب فريق فلكي استخدم تيليسكوبا ضخما يعود للمرصد الأوروبي الجنوبي.

ومع مرور الوقت، ستؤدي الظاهرة المعروفة باسم "مبادرة شوارزشيلد" إلى اتباع "إس-2" في حركته لنماط "سبيروغراف" (أنماط متكررة ومتداخلة)، بحسب ما تنبأت به النظرية النسبية.

ويوضح الفيديو أدناه مفهوم نمط "سبيروغراف"، بأداة رسم يستخدمها الأطفال عادة.

I don't think there's any 90s kid who hasn't played with a spirograph. pic.twitter.com/KBdGSvxgy5 — KaptanHindustan (@GautamTrivedi_) April 8, 2020



بالإضافة إلى اعتبار الاكتشاف العلمي اختبارا جديا للنظرية النسبية، يقول العلماء إن تتبعهم الدقيق للنجم "إس-2" سيفتح أمامهم الأفق لدراسة مدى وجود المواد غير المرئية، المعروفة باسم المواد المظلمة" أو "Dark Matter"، وثقوب سوداء أخرى صغيرة حول الثقب الأسود الأكبر "ساجيتيريوس-أ".

وعلى جانب آخر، سيتيح الاكتشاف للعلماء فرصة لفهم كيفية نمو وتطور تلك المواد العملاقة في الفضاء.