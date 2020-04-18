ألقت السلطات الفيدرالية في ولاية فيرجينيا الأميركية، الجمعة، القبض على صيدلي كان يخطط لاستخدام مواد متفجرة لإلحاق الضرر بصيدلية منافسة له.
وذكر مكتب المدعي العام في مقاطعة ألكساندريا في الولاية ببيان صحفي أن هيروم ويلسون من ولاية نبراسكا، 41 عاما، خطط برفقة رجل آخر للقضاء على المنافسة المحلية.
وأشار المكتب إلى أن الرجلين اعتقدا أن ذلك سيدفع بارتفاع كميات الأدوية التي تحتاج إلى وصفات طبية في حوزتهما، وبالتالي السماح للاتجار بالأدوية المخدرة بشكل غير قانوني.
وقالت السلطات إنها كشفت عن المخطط من خلال تنفيذ سلسلة من الأوامر بالتفتيش.
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القبض على أميركي خطط لتفجير صيدلية منافسة
ألقت السلطات الفيدرالية في ولاية فيرجينيا الأميركية، الجمعة، القبض على صيدلي كان يخطط لاستخدام مواد متفجرة لإلحاق الضرر بصيدلية منافسة له.