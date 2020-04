القبض على أميركي خطط لتفجير صيدلية منافسة 

تمكنت النظرية النسبية لآينشتاين من إثبات جدارتها أمام اختبار آخر واجهته. فبعد نحو ثلاثة عقود من المراقبة، اكتشف الباحثون تحولا طفيفا في مدار أقرب النجوم المعروفة إلى الثقب الأسود، في مركز مجرة درب التبانة.

وتطابقت حركة النجم المراقب منذ ثلاثة عقود مع ما أتت به نظرية آينشتاين النسبية.

Here's an animation based on the actual observed data that looks way nicer than anything I can do in Mathematicahttps://t.co/T2vPOH1Wkn