منوعات

القبض على أميركي خطط لتفجير صيدلية منافسة 

18 أبريل 2020
حاول الصيدلي القضاء على المنافسة للحصول على الأدوية المخدرة (تعبيرية)
حاول الصيدلي القضاء على المنافسة للحصول على الأدوية المخدرة (تعبيرية)

 ألقت السلطات الفيدرالية في ولاية فيرجينيا الأميركية، الجمعة، القبض على صيدلي كان يخطط لاستخدام مواد متفجرة لإلحاق الضرر بصيدلية منافسة له. 
 
وذكر مكتب المدعي العام في مقاطعة ألكساندريا في الولاية ببيان صحفي أن هيروم ويلسون من ولاية نبراسكا، 41 عاما، خطط برفقة رجل آخر للقضاء على المنافسة المحلية. 
 
وأشار المكتب إلى أن الرجلين اعتقدا أن ذلك سيدفع بارتفاع كميات الأدوية التي تحتاج إلى وصفات طبية في حوزتهما، وبالتالي السماح للاتجار بالأدوية المخدرة بشكل غير قانوني. 
 
وقالت السلطات إنها كشفت عن المخطط من خلال تنفيذ سلسلة من الأوامر بالتفتيش. 

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منوعات

القبض على أميركي خطط لتفجير صيدلية منافسة 

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منوعات

اكتشاف فضائي مذهل يختبر نظرية آينشتاين النسبية

17 أبريل 2020
اتبع "إس-2" مسارا مختلفا إلى حد ما
اتبع "إس-2" مسارا مختلفا إلى حد ما

تمكنت النظرية النسبية لآينشتاين من إثبات جدارتها أمام اختبار آخر واجهته. فبعد نحو ثلاثة عقود من المراقبة، اكتشف الباحثون تحولا طفيفا في مدار أقرب النجوم المعروفة إلى الثقب الأسود، في مركز مجرة درب التبانة.

وتطابقت حركة النجم المراقب منذ ثلاثة عقود مع ما أتت به نظرية آينشتاين النسبية.

ويتخذ النجم، المعروف باسم "إس-2" مدارا بيضاويا مدته 16 عاما. واقترب من الثقب الأسود بدخوله مجال 20 مليار كيلومتر من محيط الثقب الأسود، "ساجيرتيريوس-أ"، العام الماضي.

وإذا صح التوصيف الكلاسيكي لإسحاق نيوتن حول الجاذبية، فلا بد أن يواصل النجم "إس-2" دورانه في ذات المسار عبر الفضاء تماما كما كان في مداره السابق. لكن النجم لم يفعل ذلك.

عوضا عن ذلك، اتبع "إس-2" مسارا مختلفا إلى حد ما، بتحول طفيف في محور القطع الناقص، بحسب فريق فلكي استخدم تيليسكوبا ضخما يعود للمرصد الأوروبي الجنوبي. 

ومع مرور الوقت، ستؤدي الظاهرة المعروفة باسم "مبادرة شوارزشيلد" إلى اتباع "إس-2" في حركته لنماط "سبيروغراف" (أنماط متكررة ومتداخلة)، بحسب ما تنبأت به النظرية النسبية.

ويوضح الفيديو أدناه مفهوم نمط "سبيروغراف"، بأداة رسم يستخدمها الأطفال عادة.


بالإضافة إلى اعتبار الاكتشاف العلمي اختبارا جديا للنظرية النسبية، يقول العلماء إن تتبعهم الدقيق للنجم "إس-2" سيفتح أمامهم الأفق لدراسة مدى وجود المواد غير المرئية، المعروفة باسم المواد المظلمة" أو "Dark Matter"، وثقوب سوداء أخرى صغيرة حول الثقب الأسود الأكبر "ساجيتيريوس-أ".

وعلى جانب آخر، سيتيح الاكتشاف للعلماء فرصة لفهم كيفية نمو وتطور تلك المواد العملاقة في الفضاء.