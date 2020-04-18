منوعات

بالصور... أسود تتجول في الطرقات في غياب الإنسان

18 أبريل 2020
حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا
أسود حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا

يبدو أن الحيوانات في جميع أنحاء العالم تتكيف بشكل جيد مع متغيرات الحياة، بينما يقبع نحو ثلاثة مليارات من البشر في بيوتهم جراء الإغلاق العام المفروض في أنحاء العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتظهر مجموعة من الصور الجديدة من حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، كيف تستمتع الأسود بالسلام والهدوء.

صور أخرى تظهر أسودا تتسكع على طريق إسفلتي، "غير منزعجة حتى من وجود المصور،" يعلق حارس الحديقة ريتشارد سوري.

إدارة حديقة كروجر قالت الأربعاء "إن قطيع الأسود المقيمة في حديقة كيمبيانا، وهي منطقة لا يراها السياح في كروجر، لا تحب الخروج بعيدا لكنها بعد ظهر اليوم وصلت حتى الطريق خارج معسكر الاستراحة في أوربين".

ففي الأيام العادية، تكون المنطقة مزدحمة بالسياح، ولكن إغلاق كروجر منذ 25 مارس كجزء من إغلاق جنوب أفريقيا على الصعيد الوطني لمكافحة الفيروسات التاجية، جعل المنطقة مهجورة ما أتاح الفرصة للحيوانات لفرض منطقها هناك.

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اسود تستظل على طرفي الطريق في غياب الإنسان المجبور على الحجر الصحي في زمن كورونا
اسود تستظل على طرفي الطريق في غياب الإنسان المجبور على الحجر الصحي في زمن كورونا

المتحدث باسم الحديقة، إسحاق فاهلا، قال في حديث لشبكة "سي أن أن" الإخبارية إن الاستلقاء على الطريق أثناء النهار أمر غير عادي بالنسبة لهاته الأسود، لأنه في الظروف العادية هناك حركة مرور وهذا يدفعهم إلى الأدغال".

ثم أضاف قائلا إن الإغلاق لم يؤد إلى العديد من التغييرات في سلوك الحيوانات.

وقال "إنهم يشغلون فقط أماكن يتجنبونها عادة عندما يكون هناك سياح"، مضيفا "يجب أن يتذكر الناس أن الحديقة لا تزال منطقة برية إلى حد كبير ، وفي غياب البشر، تكون الحياة البرية أكثر نشاطًا".

وقالت المتنزهات الوطنية في جنوب إفريقيا (سان باركس) في بيان، إنه على الرغم من حظر الزائرين، فإن توصيل الطعام وتوفير الوقود وخدمات الأمن والطوارئ بالإضافة إلى عمليات جرائم الحياة البرية مستمرة.

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جنوب إفريقيا مددت الحجر الصحي
جنوب إفريقيا مددت الحجر الصحي حتى نهاية أبريل على الأقل

وقال فونديسيلي مكتيني الرئيس التنفيذي لشركة سان باركس في البيان "نود أن نشكر الجمهور على دعمهم المستمر بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتخفيف من تأثير كوفيد- 19، وعلينا جميعا الالتزام بتسوية المنحنى".

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا في البداية عن إغلاق لمدة 21 يومًا، ولكن في إعلان 8 أبريل، مدد الإجراءات حتى نهاية الشهر على الأقل.

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منوعات

بالصور... أسود تتجول في الطرقات في غياب الإنسان

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أوركسترا قطر الفلهارمونية
منوعات

أعضاء من أوركسترا قطر يواجهون كورونا بالعزف من شرفات منازلهم

منوعات

أعضاء من أوركسترا قطر يواجهون كورونا بالعزف من شرفات منازلهم

18 أبريل 2020
أوركسترا قطر الفلهارمونية

لمحاربة "كآبة" الحجر الصحي، ينظم أعضاء أوركسترا قطر الفلهارمونية حفلات يومية من شرفاتهم، ليخترقوا صمت أوبرا بيزيت قبالة جزيرة "كارمن" الاصطناعية القريبة من العاصمة الدوحة.

الفرقة مكونة من أربعة موسيقيين، عودت الجيران على نغمات الموسيقى الهادئة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تقول صحفية فرنسية حضرت الفعالية من شرفتها.

الصحفية كتبت في جريدة فرنسية إنها رأت الجماهير يصفقون للموسيقيين من شرفاتهم "وكأنك في أوبرا حقيقية" علقت في مقال وصفت فيه الأجواء.

وبالإضافة إلى نغمات الأوبرا، أدى الرباعي مقطوعات موسيقية من أغان عالمية مشهورة مثل "Can You Feel the Love Tonight" من تأليف الموسيقي البريطاني المشهور إلتون جون. 

عناوين صحفية فرنسية نقلت عن نيكول برسلر، عازفة في الفرقة الموسيقى في أوركسترا قطر الفلهارمونية "الجميع يقدم ما عليه، أو القليل الذي يستطيع القيام به". 

وكشفت في السياق إن كل شيء كان "تلقائيا للغاية".

عازف القيثارة وعازف الكمان وجميع الجيران المقربين يصطفون كل مساء، لمتابعة الحفل الذي عادة ما يدوم نحو 30 دقيقة تقريبًا، وفق ما قالت نيكول.

وأحيانًا يبدأ المستمعون في الرقص على الشرفات القريبة.

تقول نيكول برسلر "ردة فعلهم تجعلنا سعداء، نحن أصدقاء وزملاء نعيش عن بعد لكننا متحدون" ثم تابعت "شخصيا أفتقد الأوركسترا" كثيرا.

وتضم أوركسترا قطر الفلهارمونية ما يزيد عن 100 موسيقي جرى اختيارهم من قبل لجنة تتألف من خبراء عالميين في الموسيقى. وتؤدي الأوركسترا عروضًا موسيقية عربية وغربية في سياقات محلية ودولية.

تأسست الفرقة في عام 2007، وقد ألغيت عروضها كجزء من المعركة ضد الفيروس التاجي الجديد. 

كما أغلقت السلطات القطرية الحانات والمطاعم ودور السينما والمساجد. لكن لا شيء يمكن أن يمنع الموسيقى من ترطيب الأجواء، كما يثبت حفل الموسيقيين الأربعة.

"كانت جيدة، لم يكن هناك الكثير من الصدى، والجمهور أصبح متعلقا بالموعد أكثر فأكثر" ، يقول كيرت ميستر، مدير الأوركسترا.

يذكر أن قطر سجلت نحو 4663 حالة إصابة بمرض "كوفيد 19" ، من بينها سبع وفيات.