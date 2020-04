بالصور... أسود تتجول في الطرقات في غياب الإنسان

يبدو أن الحيوانات في جميع أنحاء العالم تتكيف بشكل جيد مع متغيرات الحياة، بينما يقبع نحو ثلاثة مليارات من البشر في بيوتهم جراء الإغلاق العام المفروض في أنحاء العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتظهر مجموعة من الصور الجديدة من حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، كيف تستمتع الأسود بالسلام والهدوء.

صور أخرى تظهر أسودا تتسكع على طريق إسفلتي، "غير منزعجة حتى من وجود المصور،" يعلق حارس الحديقة ريتشارد سوري.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA