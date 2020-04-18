بسبب الكمامات.. أميركي يهدد بإفراغ "كل طلقات" مسدسه في زبائن منطقته

اعتقلت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية رجلا هدد بإطلاق النار في أحد متاجر منطقته لاعتقاده بأن الكثير من الزبائن لا يلتزمون بارتداء كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الشرطة روبرت كوفنر، البالغ 62 عاما، بعدما توعد في منشور على حسابه في فيسبوك بأنه "سيفرغ كل مشط رصاص يملكه" في متجر "بابليكس" في منطقته لأن قلة من الزبائن يضعون الكمامات وتلتزم بإجراءات الوقاية.

وتابع كوفنر: "هل يتطلب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين الحقيرين مثلكم؟ في موقف السيارات لإيصال الرسالة؟".

وأضاف "ثقوا بي. الفيروس ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب بهلاككم".

وقال بيان للشرطة في مدينة سيربينغ، على بعد 135 كيلومترا من مدينة أورلاندو، إن "هذه أوقات عصيبة، لكن لا توجد أعذار لتوجيه تهديدات مثل هذه".

وأضاف البيان: "الأمر ليس دعابة أو مجرد مزاج سيئ. إنها جريمة سنأخذها دائما على محمل الجد، وسيذهب من يقوم بها إلى السجن".

وأدرجت متاجر أميركية مؤخرا الأسلحة النارية في قائمة الخدمات الأساسية مع انتشار الوباء، وحققت مبيعاتها أرقاما قياسية منذ شهر مارس الماضي.