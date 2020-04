سلق البيض وصنع الكمامات.. كورونا يغير عمليات البحث على الإنترنت

أعلنت فرقة رولينغ ستونز انضمامها إلى تظاهرة فنية عالمية حافلة بالنجوم ستبث على التلفزيون السبت، تكريما للعاملين في المجال الصحي المتواجدين في الخطوط الأمامية في المعركة ضد جائحة كورونا.

وسوف يبث الحفل الذي أطلق عليه اسم "عالم واحد.. معا في المنزل" على مدى ساعتين عبر العديد من شبكات التلفزيون في أميركا الشمالية والعالم.

وسيمزج هذا الحدث الفني الكبير، بين الموسيقى والعروض الكوميدية وقصص يرويها عدد من الأطباء والممرضات.

وقالت فرقة رولينغ ستونز في بيان أصدرته منظمة غلوبال سيتيزن غير الربحية، والمنظمة للحدث مع منظمة الصحة العالمية "يشرفنا أن نكون مدعوين للانضمام إلى حفل عالم واحد من منازلنا في العزل".

🚨BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd