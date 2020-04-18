منوعات

سلق البيض وصنع الكمامات.. كورونا يغير عمليات البحث على الإنترنت

18 أبريل 2020
غوغل تطالب موظفيها العمل من المنزل
شعار شركة غوغل

أظهر مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، السبت، تغيرا كبيرا في مدخلات البحث على محرك Google على الإنترنت، في الولايات المتحدة.

وبدلا من البحث عن "الثقب الأسود، وعدد حلقات مسلسل Game of thrones وكيفية ربط ربطة العنق، بحث الأميركيون عن "كيفية صنع الكمامات، والتقديم على إعانة البطالة".

وقارنت الصحيفة بين أهم عمليات البحث على Google خلال أول أسبوعين من أبريل في 2019 و 2020 لمعرفة ماذا تغير من اهتمامات الأميركيين في نفس الفترة.

في أبريل 2019، كانت أكثر عمليات البحث التي تبدأ بكلمة "كيف" في الولايات المتحدة هي:-

كيف تدرب تنينك، وكيف تأخذ لقطة للشاشة، وكيف تربط ربطة العنق، وكيف ترسم وردة، وكيف تهرب من قاتل.

في حين ركزت عمليات البحث خلال نفس الفترة من عام 2020، على: كيف أصنع كمامة من القماش، وكيف أصنع مطهرا لليد، وكيف أسلق بيضة (التي كانت في المركز 12 في نفس الوقت من العام الماضي)، فيما يبدو أن السؤال عن "كيف آخذ لقطة للشاشة" بقي في مركز متقدم، وأعقبه سؤال "كيف أتقدم بطلب الحصول على إعانة البطالة".

وقد يبدو السؤال الأخير متوقعا في هذه الفترة بشكل كبير، إذ فقد مؤخرا نحو 20 مليون أميركي لعملهم، كما أن الأسئلة الأولى تتعلق بنقص المعدات الطبية الذي بدأ يتفاقم بشكل كبير.

مع هذا لا يبدو أن هناك مبررا خاصا لارتفاع السؤال "كيف أسلق بيضة" إلى مراتب متقدمة إلا إذا ارتبط بقلة الإقبال على المطاعم التي لا يسمح حاليا بتناول الطعام داخلها بسبب الوباء.

أما عمليات البحث التي تبدأ بسؤال "أين" فقد تغيرت من، أين أنا الآن، وأين يغني جراد الماء، وأين مستحقات التعويض الضريبي، وأين هو مكان جامعة أبورن، وأين هو Xur (شخصية في لعبة فيديو)؛ إلى أين هي مستحقات التعويض الخاصة بي، وأين أنا الآن، وأين أشتري ورق التواليت، ومن أين أتى فيروس كورونا، وأيضا نفس السؤال عن جراد البحر.

ولا يبدو أن هناك تغييرا كبيرا في اهتمام الأميركيين بجراد البحر خلال نفس الفترة من العامين، ولا بالنسبة للتعويضات الضريبية، أو السؤال "أين أنا الآن".

اقرأ أيضا

خلال تعامل الطواقم مع الحالات المصابة بفايروس كورونا على متن السفينة اليابانية
أزمة كورونا

مستشفيات اليابان ترفض استقبال المرضى.. ونظام طب الطوارئ يوشك على الانهيار

دوري المحترفين الأميركي متوقف منذ 11 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا
رياضة

مصير دوري السلة الأميركي للمحترفين.. "كل الاحتمالات مفتوحة"

غوغل تطالب موظفيها العمل من المنزل
منوعات

سلق البيض وصنع الكمامات.. كورونا يغير عمليات البحث على الإنترنت

رولينغ ستونز
منوعات

يُبث السبت.. رولينغ ستونز وسيلين ديون وآخرون في حفل لدعم الفرق الطبية في العالم

كيغالي، عاصمة رواندا
أزمة كورونا

الطائرات المسيرة.. سلاح السلطات في رواندا للإيقاع بالمخالفين للحجر الصحي

قيدت المملكة السعودية السفر، وعلقت مناسك العمرة والحج إلى إشعار آخر
أزمة كورونا

دول الخليج تحارب كورونا بـ"الذكاء الصناعي"

فريق طبي فرنسي ينقلون مريضا في هليكوبتر لعلاجه في ألمانيا- 30 مارس 2020
أزمة كورونا

أوربا قد تكون اجتازت "ذروة الوباء" لكنها لا تزال على "هضبة عالية"

منوعات

يُبث السبت.. رولينغ ستونز وسيلين ديون وآخرون في حفل لدعم الفرق الطبية في العالم

18 أبريل 2020
رولينغ ستونز
رولينغ ستونز

أعلنت فرقة رولينغ ستونز انضمامها إلى تظاهرة فنية عالمية حافلة بالنجوم ستبث على التلفزيون السبت، تكريما للعاملين في المجال الصحي المتواجدين في الخطوط الأمامية في المعركة ضد جائحة كورونا.

وسوف يبث الحفل الذي أطلق عليه اسم "عالم واحد.. معا في المنزل" على مدى ساعتين عبر العديد من شبكات التلفزيون في أميركا الشمالية والعالم.

وسيمزج هذا الحدث الفني الكبير، بين الموسيقى والعروض الكوميدية وقصص يرويها عدد من الأطباء والممرضات.

وقالت فرقة رولينغ ستونز في بيان أصدرته منظمة غلوبال سيتيزن غير الربحية، والمنظمة للحدث مع منظمة الصحة العالمية "يشرفنا أن نكون مدعوين للانضمام إلى حفل عالم واحد من منازلنا في العزل".

وتنضم فرقة رولينغ ستونز بذلك إلى قائمة من النجوم تضم سيلين ديون وبيلي إيليش وجون ليجيند وإلتون جون، إلى جانب جون وبول مكارتني وأندريا بوتشيلي.

وتخطت حصيلة وباء كوفيد-19 عتبة 150 ألف وفاة في العالم، حوالي ثلثاها في أوروبا، وسط شكوك متزايدة حول الوضع في الصين رغم رفع بكين أرقامها بعد مراجعتها.

وبلغ مجموع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 150 ألفا و142، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس الجمعة استنادا إلى أرقام رسمية، فيما تم تشخيص أكثر من مليونين و207 آلاف و730 إصابة في 193 بلدا.

ويخضع حوالي 60 في المئة من سكان العالم للحجر المنزلي مع إلزام أو دعوة 4,5 مليار نسمة إلى لزوم منازلهم سعيا لاحتواء انتشار الوباء.