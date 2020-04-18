يُبث السبت.. رولينغ ستونز وسيلين ديون وآخرون في حفل لدعم الفرق الطبية في العالم

أعلنت فرقة رولينغ ستونز انضمامها إلى تظاهرة فنية عالمية حافلة بالنجوم ستبث على التلفزيون السبت، تكريما للعاملين في المجال الصحي المتواجدين في الخطوط الأمامية في المعركة ضد جائحة كورونا.

وسوف يبث الحفل الذي أطلق عليه اسم "عالم واحد.. معا في المنزل" على مدى ساعتين عبر العديد من شبكات التلفزيون في أميركا الشمالية والعالم.

وسيمزج هذا الحدث الفني الكبير، بين الموسيقى والعروض الكوميدية وقصص يرويها عدد من الأطباء والممرضات.

وقالت فرقة رولينغ ستونز في بيان أصدرته منظمة غلوبال سيتيزن غير الربحية، والمنظمة للحدث مع منظمة الصحة العالمية "يشرفنا أن نكون مدعوين للانضمام إلى حفل عالم واحد من منازلنا في العزل".

🚨BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd — Global Citizen (@GlblCtzn) April 14, 2020

وتنضم فرقة رولينغ ستونز بذلك إلى قائمة من النجوم تضم سيلين ديون وبيلي إيليش وجون ليجيند وإلتون جون، إلى جانب جون وبول مكارتني وأندريا بوتشيلي.

وتخطت حصيلة وباء كوفيد-19 عتبة 150 ألف وفاة في العالم، حوالي ثلثاها في أوروبا، وسط شكوك متزايدة حول الوضع في الصين رغم رفع بكين أرقامها بعد مراجعتها.

وبلغ مجموع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 150 ألفا و142، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس الجمعة استنادا إلى أرقام رسمية، فيما تم تشخيص أكثر من مليونين و207 آلاف و730 إصابة في 193 بلدا.

ويخضع حوالي 60 في المئة من سكان العالم للحجر المنزلي مع إلزام أو دعوة 4,5 مليار نسمة إلى لزوم منازلهم سعيا لاحتواء انتشار الوباء.