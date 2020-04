بالصور.. الحيوانات تستغل كورونا وتغزو الشوارع والساحات

تسببت جائحة فيروس "كورونا"، في بقاء الملايين من الناس في منازلهم، فيما فرغت شوارع المدن واغتنمت الحيوانات الفرصة لاستكشاف الحدائق العامة والمدن الفارغة.

وتم إغلاق المتنزهات بشكل كامل بسبب تفشي المرض، بشكل جعل الحيوانات، خاصة المفترسة منها تجول فيها بكل حرية دون أي تشويش بشري.

Yosemite National Park is home to about 300-500 black bears. Though there hasn't been an increase in their population since the park closure, bears have been seen more frequently than usual. Check out this bear caught on camera yesterday, climbing a tree next to ranger housing! pic.twitter.com/9rXxIOMRbR