بالصور.. الحيوانات تستغل كورونا وتغزو الشوارع والساحات

تسببت جائحة فيروس "كورونا"، في بقاء الملايين من الناس في منازلهم، فيما فرغت شوارع المدن واغتنمت الحيوانات الفرصة لاستكشاف الحدائق العامة والمدن الفارغة.

Image أسد في منتزه قريب من ممر للسيارات في ألمانيا

وتم إغلاق المتنزهات بشكل كامل بسبب تفشي المرض، بشكل جعل الحيوانات، خاصة المفترسة منها تجول فيها بكل حرية دون أي تشويش بشري.

Yosemite National Park is home to about 300-500 black bears. Though there hasn't been an increase in their population since the park closure, bears have been seen more frequently than usual. Check out this bear caught on camera yesterday, climbing a tree next to ranger housing! pic.twitter.com/9rXxIOMRbR — Yosemite National Park (@YosemiteNPS) April 14, 2020

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، استعادة الحيوانات البرية لمساحات الطبيعة التي عادة ما تكون مشغولة بالبشر، من ذئاب البراري إلى الأسود التي باتت تنام وسط شوارع عامة بجنوب أفريقيا.

وشهد الإغلاق العالمي للمدن أيضًا تسجيل انخفاض كبير في التلوث وجودة الهواء، على الرغم من أن كيفية تأثير ذلك على مكافحة تغير المناخ على المدى الطويل، لا يزال دون أجوبة علمية.

وفي شوارع إسرائيل ظهرت الخنازير البرية في أماكن عامة وبدون أي تدخل بشري.

Image خنازير في مناطق مأهولة بالسكان بإٍسرائيل

Image خنازير برية في شوارع عامة في إسرائيل

كما شوهد ماعز جبلي يتجول في في شوارع لاندودنو، ويلز في 31 مارس 2020.

Image ماعز جبلي يتجول في في شوارع لاندودنو

وانتشر قطيع من الغزلان في وادي يوسمايت لوس أنجلوس بتاريخ 11 أبريل.