منوعات

بالصور.. الحيوانات تستغل كورونا وتغزو الشوارع والساحات

19 أبريل 2020
أسد في منتزه قريب من ممر للسيارات في ألمانيا
أسد في منتزه قريب من ممر للسيارات في ألمانيا

تسببت جائحة فيروس "كورونا"، في بقاء الملايين من الناس في منازلهم، فيما فرغت شوارع المدن واغتنمت الحيوانات الفرصة لاستكشاف الحدائق العامة والمدن الفارغة. 

أسد في منتزه قريب من ممر للسيارات في ألمانيا

وتم إغلاق المتنزهات بشكل كامل بسبب تفشي المرض، بشكل جعل الحيوانات، خاصة المفترسة منها تجول فيها بكل حرية دون أي تشويش بشري. 

 

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، استعادة الحيوانات البرية لمساحات الطبيعة التي عادة ما تكون مشغولة بالبشر، من ذئاب البراري إلى الأسود التي باتت تنام وسط شوارع عامة بجنوب أفريقيا.

 

وشهد الإغلاق العالمي للمدن أيضًا تسجيل انخفاض كبير في التلوث وجودة الهواء، على الرغم من أن كيفية تأثير ذلك على مكافحة تغير المناخ على المدى الطويل، لا يزال دون أجوبة علمية. 

وفي شوارع إسرائيل ظهرت الخنازير البرية في أماكن عامة وبدون أي تدخل بشري. 

خنازير في مناطق مأهولة بالسكان بإٍسرائيل
خنازير برية في شوارع عامة في إسرائيل

 

كما شوهد ماعز جبلي يتجول في في شوارع لاندودنو، ويلز في 31 مارس 2020.

ماعز جبلي يتجول في في شوارع لاندودنو

 

وانتشر قطيع من الغزلان في وادي يوسمايت لوس أنجلوس بتاريخ 11 أبريل.

قطيع من الغزلان في وادي يوسمايت

 

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بالصور.. الحيوانات تستغل كورونا وتغزو الشوارع والساحات

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منوعات

صور من داخل معهد ووهان تزيد الشكوك حول تسرب الفيروس من المختبر

19 أبريل 2020
صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل
صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل

كشفت صور من داخل معهد ووهان للفيروسات بالصين، حجم الكارثة التي يعاني منها المختبر الذي يضم 1500 نوع من الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

فقد أظهرت الصور التي أن باب إحدى الثلاجات بالمختبر والتي يتم حفظ الفيروسات بداخها، ليس جيد الإحكام، وأن قفله شبه مكسور، مما قد يسمح بتسرب الفيروس.

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باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور
باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذه الصور التي تعود إلى عام 2018، تزيد الشكوك بشأن تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

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باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور
باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور
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صورة توضح الكسر بباب ثلاجة الفيروسات في مختبر ووهان
صورة توضح الكسر بباب ثلاجة الفيروسات في مختبر ووهان

وكانت تقارير صحيفة أكدت في وقت سابق أن التسلسل الجيني لفيروس كورونا مشابه لتسلسل الجيني للفيروسات التي تنشأ في الخفافيش التي تعيش بمدينة يونان الصينية، وأن مختبر ووهان أجرى بحوثاً في السنوات السابقة على هذه الأنواع من الخفافيش.

كما كشفت أبحاث علمية ومعلومات استخباراتية أن فيروس كورونا قد يكون تسرب من مخبر ووهان عن طريق الخطأ، ولم ينتقل للبشر في سوق الحيوانات الطبيعية كما ادعت الصين سابقاً.

وذكر مسؤولون في إدارة الاستخبارات الأميركية أن بعد تفشي فيروس كورونا، أخفى مسؤولون صينيون عينات من الفيروس كانت موجودة داخل مختبر ووهان، كما قاموا بمحو كل التقارير أو معلومات التي تثبت وجود الفيروس، وألقوا باللوم على سوق ووهان للمأكولات البحرية.

تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات
زاروا معهد ووهان في 2018.. مسؤولون حذروا من تسرب فيروس قاتل من مختبرات الصين
وكان وفد أميركي بقيادة غاميسون فوس، القنصل العام في ووهان، وريك سويتزر، مستشار سفارة بكين للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة، قام بزيارة معمل ووهان الرابع للسلامة الحيوية عدة مرات من يناير إلى مارس 2018.

يذكر أن معهد ووهان لعلم الفيروسات أُنشأ عام 2003، خلال فترة تفشي فيروس "سارس"، وانتهى العمل به في 2015، ويعتبر المختبر الأول من نوعه في الصين حيث يجري العلماء أبحاثا عن الفيروسات في مستوى يفترض أن يكون عالي السلامة والاحتواء البيولوجي.

وتم إنشاء المختبر في الأصل بمساعدة من الحكومتين الفرنسية والأميركية، لكن السلطات الصينية رفضت المساعدة  في السنوات الأخيرة وحاولت إثبات قدرتها على العمل بشكل مستقل.
 