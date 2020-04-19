منوعات

صور من داخل معهد ووهان تزيد الشكوك حول تسرب الفيروس من المختبر

19 أبريل 2020
صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل
صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل

كشفت صور من داخل معهد ووهان للفيروسات بالصين، حجم الكارثة التي يعاني منها المختبر الذي يضم 1500 نوع من الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

فقد أظهرت الصور التي أن باب إحدى الثلاجات بالمختبر والتي يتم حفظ الفيروسات بداخها، ليست جيدة الإحكام، وأن قفله شبه مكسور، مما قد يسمح بتسرب الفيروس.

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باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور
باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذه الصور التي تعود إلى عام 2018، تزيد الشكوك بشأن تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

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باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور
باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور
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صورة توضح الكسر بباب ثلاجة الفيروسات في مختبر ووهان
صورة توضح الكسر بباب ثلاجة الفيروسات في مختبر ووهان

وكانت تقارير صحيفة أكدت في وقت سابق أن التسلسل الجيني لفيروس كورونا مشابه لتسلسل الجيني للفيروسات التي تنشأ في الخفافيش التي تعيش بمدينة يونان الصينية، وأن مختبر ووهان أجرى بحوثاً في السنوات السابقة على هذه الأنواع من الخفافيش.

كما كشفت أبحاث علمية ومعلومات استخباراتية أن فيروس كورونا قد يكون تسرب من مخبر ووهان عن طريق الخطأ، ولم ينتقل للبشر في سوق الحيوانات الطبيعية كما ادعت الصين سابقاً.

وذكر مسؤولون في إدارة الاستخبارات الأميركية أن بعد تفشي فيروس كورونا، أخفى مسؤولون صينيون عينات من الفيروس كانت موجودة داخل مختبر ووهان، كما قاموا بمحو كل التقارير أو معلومات التي تثبت وجود الفيروس، وألقوا باللوم على سوق ووهان للمأكولات البحرية.

تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات
زاروا معهد ووهان في 2018.. مسؤولون حذروا من تسرب فيروس قاتل من مختبرات الصين
وكان وفد أميركي بقيادة غاميسون فوس، القنصل العام في ووهان، وريك سويتزر، مستشار سفارة بكين للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة، قام بزيارة معمل ووهان الرابع للسلامة الحيوية عدة مرات من يناير إلى مارس 2018.

يذكر أن معهد ووهان لعلم الفيروسات أُنشأ عام 2003، خلال فترة تفشي فيروس "سارس"، وانتهى العمل به في 2015، ويعتبر المختبر الأول من نوعه في الصين حيث يجري العلماء أبحاثا عن الفيروسات في مستوى يفترض أن يكون عالي السلامة والاحتواء البيولوجي.

وتم إنشاء المختبر في الأصل بمساعدة من الحكومتين الفرنسية والأميركية، لكن السلطات الصينية رفضت المساعدة  في السنوات الأخيرة وحاولت إثبات قدرتها على العمل بشكل مستقل.
 

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مصر

مومياوات وتماثيل.. اكتشاف أثري مذهل في مصر

19 أبريل 2020
عثر على قبر يحوي المئات من الأواني والتماثيل
عثر على قبر يحوي المئات من الأواني والتماثيل

أعلنت وزارة الآثار في مصر، السبت، عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة الأثرية، في محافظة الجيزة، تضمن حيوانات وطيورا مقدسة.

واكتشف علماء الآثار في  في موقع جبانة بئرا بلغ مقاسها حوالي 120×90سم بعمق حوالي 11 متر.

واكتشفت حجرة دفن في أرضيتها خمسة توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ومومياوات.

وتم العثور في إحدى النيشات على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية ظهرت عليه كتابات بالحبر الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية.

من بينها تماثيل كانت  توضع مع الموتى باعتقاد أنها ستقوم بخدمتهم بعد الموت في الحياة الأخرى، بعض هذه التماثيل عليها كتابات هيروغليفية. 

مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالي 40 سم مزينة بمناظر وألوان من جميع الجهات للآلهة إيزيس ونفتيس وحورس. 
 

وكان قد بدأ العمل في هذه المنطقة الواعدة بحسب ما تقول وزارة الآثار من أبريل 2018، ومازال العمل مستمر حتى الآن. 

و تم الإعلان فيها خلال العامين الماضيين عن اكتشافات أثرية على أيدي العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة "واح تي" الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة والتي عثر بداخلها على عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.