منوعات

"عالم واحد.. معا في البيت".. لورا بوش وميشيل أوباما في رسالة أمل

19 أبريل 2020
السيدتان الأول السابقتان لورا بوش وميشيل أوباما
السيدتان الأول السابقتان لورا بوش وميشيل أوباما

التقت السيدتان الأوليان السابقتان، لورا بوش زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، وميشيل أوباما زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، السبت، في حفل تليفزيوني عالمي لتشاركا برسالة أمل في ظل وباء كورونا. 

وظهرت كل منهما من منزلها، في الحفل الذي أطلق عليه "عالم واحد.. معا في المنزل"، تتبادلان الحديث أمام المشاهدين. 

والحدث العالمي، بدأته لورا بوش في عام 2016 وانضم إليه باراك أوباما بالفيديو وقال "أنا أحترم جدا السيدة لورا، ومن المهم التعاون مع الأشخاص الذين أحترمهم، بغض النظر عن الحزب.. هذه هي الديمقراطية". 

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نجوم عالميون يشاركون في الحدث العالمي "عالم واحد.. معا في البيت"
نجوم عالميون يشاركون في الحدث العالمي "عالم واحد.. معا في البيت"

وقالت لورا بوش للمشاهدين "يسعدني أنا وميشيل أن ننضم إليكم الليلة في منازلكم في هذه الليلة الخاصة"، في حين قالت ميشيل أوباما "إن روح الشعب الأميركي وشجاعته أكثر وضوحا خلال هذا الوقت العصيب التي تمر به أمتنا". 

وأضافت بوش "رغم الانفصال الجسدي في الفترة الحالية، فإننا أقرب من بعضنا البعض حاليا من أي وقت مضى، ليس فقط في هذه البلاد العظيمة ولكن نحن الليلة نقف جميعا مع كل شعوب العالم". 

وبدأ الحدث عبر الإنترنت واستمر لساعات طويلة قبل وأذاعته شبكات تليفزيونية عديدة. 

وانضم للحدث، بجانب لوا وميشيل، العديد من  المشاهير حول العالم، مثل المؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل غيتس، والمذيعة الشهيرة السابقة أوبرا وينفري، وعدد من الموسيقيين والفنانين حول العالم مثل ليدي غاغا وإلتون جون ومالوما وليزو. 

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موسيقيون في الحفل العالمي "عالم واحد.. معا في المنزل"
موسيقيون في الحفل العالمي "عالم واحد.. معا في المنزل"

وعبرت السيدتان عن عظيم امتنانهما للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل، مثل الصيادلة والأطباء البيطريين وجامعي القمامة والعاملين في محلات البقالة والخضروات وعاملي توصيل الطلبات للمنازل. 

وقالت أوباما "الأيام القادمة لن تكون سهلة، لكن هذه الأسرة العالمية قوية للغاية، سوف نستمر في التواجد هنا من أجل بعضنا البعض، وسوف نعبر هذه الأزمة سويا". 

ولا تزال السيدتان بوش وأوباما تديران مبادرات بدأتاها أثناء وجود كل منهما في منصب السيدة الأولى. 

وترأس بوش مبادرة المرأة في معهد جورج دبليو بوش، والتي تساعد على تعزيز فرص وحقوق الإنسان في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، فيما تساهم أوباما بـ"تحالف فرص الفتيات" مهتمة بتعليم الشابات حول العالم وتمكينهن من خلال "مؤسسة أوباما". 

وكان الحدث العالمي "عالم واحد.. معا في المنزل"، يهدف إلى جمع أموال من أجل صندوق تضامن الاستجابة لتحدي فيروس كورونا المستجد، الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية. 
 

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السيدتان الأول السابقتان لورا بوش وميشيل أوباما
منوعات

"عالم واحد.. معا في البيت".. لورا بوش وميشيل أوباما في رسالة أمل

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أزمة كورونا

يده تحركت بعد غيبوبة 32 يوما.. "معجزة" شفاء رجل من كورونا

19 أبريل 2020
مصاب بكورونا يتعافي بعد 32 يوما تحت الإنعاش
مصاب بكورونا يتعافي بعد 32 يوما تحت الإنعاش

جيم بيلو ( 49 عاما) يتعافى من فيروس كورونا بعد 32 يوما في العناية المكثفة بمستشفى بوسطن الأميركي. وكانت عائلته قد فقدت الأمل في أن يستفيق من غيبوبته.

 كان الرجل يتمتع بصحة جيدة قبل أن يصاب بالفيروس بعد رحلة تزلج في مارس. وهو أب لثلاثة أطفال، حسب زوجته، كيم التي قالت لشبكة سي بي إس "كان في أفضل حالاته".

شعر جيم بتعب وحمى في 7 مارس  حين كان كورونا حديث الانتشار في الولايات المتحدة.

وبعد ذهابه إلى طبيبه الخاص، حصل على بعض العلاجات، ولكن حالة جيم ساءت لاحقا بعد شعوره بضيق في التنفس. 

"ماذا لو لم تنجح؟"

ذهب الرجل الأربعيني إلى قسم الطوارئ حيث شخصت حالته على أنها كوفيد-19، لكن بعد تدهور حالته قررت الأسرة اخضاعه لعملية تنبيب Intubation.

"قبل أن يخضع للعملية، تساءل جيم "ماذا لو لم تنجح؟ لكن  زوجته كيم كانت واثقة، وظلت تشجعه على التماسك وتقول "سوف ستنجح".

تم وضع جيم على جهاز  ECMO الداعم للحياة. 

الجهاز يقوم مقام القلب والرئة، ويقوم بإخراج الدم غير المؤكسد من الجسم، ثم يؤكسده، قبل إعادته إلى الجسم مرة أخرى. 

ما كان بمقدور كيم ولا أولادها التحدث إلى جيم أو زيارته...ثم فجأة تدهورت الأمور.

"هل تعتقد أنه سيعيش؟"

بعد حوالي أسبوعين من العلاج، تلقت كيم مكالمة من الطبيب بشأن حالة زوجها. فسألته "هل تعتقد أنه سوف يعيش؟ فقال الطبيب "تقييمي ليس جيدا جدا".

في تلك اللحظة قالت كيم إنها فقدت تماسكها وكانت تحدث نفسها "لا توجد طريقة؟. لا  يمكن ان يتركني مع ثلاثة أطفال إنه الأب والزوج الأفضل".

حي في الداخل

عندها، قرر الأطباء علاجا أكثر صرامة..فتم وقف الدواء المنوم  وإخضاعه للعلاج الجديد.

هنا بدأت على جيم بعض علامات التعافي بحسب زوجته كيم "حرفيا استيقظ، الممرضة قالت أنه استجاب لدعوتها له بالضغط على يدها مرتين...لقد كان حيا في الداخل!".

بدأ جيم في التعافي تدريجيا، رغم حدوث بعض النكسات.

"معجزة"

في يوم 15 أبريل،  جاء اليوم الذي كانت تنتظره عائلة بيلو وهو خروج جيم من  غرفة العناية المركزة، بعد اثنين وثلاثين يوما تحت الإنعاش.

وصفت كيم ما حدث لزوجها بأنه "معجزة لا يمكن تصديقها"..وردا للجميل، قررت عائلة بيلو توفير وجبات باستمرار للأطباء والممرضين الذين يعملون حتى الآن في الجبهات الأمامية لإنقاذ المرضى من وباء كوفيد-19.