منوعات

مضاعفات كورونا تتسبب ببتر ساق نجم أميركي

19 أبريل 2020
تسببت عدوى كورونا لكورديرو بمضاعفات لم تكن متوقعة.
تسببت عدوى كورونا لكورديرو بمضاعفات لم تكن متوقعة.

عقب تأكيد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، أعلنت زوجة نجم مسرح "برودواي"، نيك كورديرو، بتر ساقه اليمنى نتيجة مضاعفات مرضه بسبب الفيروس، بحسب ما أعلنت زوجته أماندا كلوتس السبت.

وأمضى كورديرو البالغ من العمر 41 عاما فترة 18 يوما في وحدة العناية المشددة خلال مرضه بكوفيد-19.

"تلقينا أخبارا صعبة يوم أمس"، قالت كلوتس عبر حسابها على إنستغرام عندما تم تشخيص إصابة زوجها بالمرض.

وقالت كلوتس إن حالة كورديرو تطلبت استخدام مميعات الدم، والتي ساعدت بإزالة بعض التجلطات في ساقه، لكنها تسببت بمشاكل في ضغط الدم لديه وبنزيف في أمعائه.

"أوقفنا عنه مميعات الدم، لكن هذا تسبب مرة أخرى بجلطة بساقه اليمنى"، قالت كلوتس.

وأردفت "لذا، فإن الساق اليمنى سيتم بترها اليوم".

وعادت كلوتس الخميس، لتقول إنها ليست متأكدة إن كان كورديرو سيتمكن من المشي مجددا، وذلك بسبب "مشاكل بتدفق الدم" في ساقه.

وظهرت التطورات مع اكتشاف الأطباء لعدوى جديدة في رئة كورديرو، ما اضطرهم لإخضاعه لعملية جراحية طارئة.

"فقد الوعي وفقد نبضه وكان عليهم (الأطباء) إنعاشه. كان الأمر مخيفا جدا. وقضوا أوقاتا عصيبة لإعادته"، قالت كلوتس.

وتابعت أن حالة كورديرو تطلبت وضعه على جهاز لغسيل الكلى، وأن الأمور بدأت باتخاذ الاتجاه الصحيح بعد ذلك، حتى باتت الحاجة لجراحة ملحة.

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منوعات

سلق البيض وصنع الكمامات.. كورونا يغير عمليات البحث على الإنترنت

18 أبريل 2020
غوغل تطالب موظفيها العمل من المنزل
شعار شركة غوغل

أظهر مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، السبت، تغيرا كبيرا في مدخلات البحث على محرك Google على الإنترنت، في الولايات المتحدة.

وبدلا من البحث عن "الثقب الأسود، وعدد حلقات مسلسل Game of thrones وكيفية ربط ربطة العنق، بحث الأميركيون عن "كيفية صنع الكمامات، والتقديم على إعانة البطالة".

وقارنت الصحيفة بين أهم عمليات البحث على Google خلال أول أسبوعين من أبريل في 2019 و 2020 لمعرفة ماذا تغير من اهتمامات الأميركيين في نفس الفترة.

في أبريل 2019، كانت أكثر عمليات البحث التي تبدأ بكلمة "كيف" في الولايات المتحدة هي:-

كيف تدرب تنينك، وكيف تأخذ لقطة للشاشة، وكيف تربط ربطة العنق، وكيف ترسم وردة، وكيف تهرب من قاتل.

في حين ركزت عمليات البحث خلال نفس الفترة من عام 2020، على: كيف أصنع كمامة من القماش، وكيف أصنع مطهرا لليد، وكيف أسلق بيضة (التي كانت في المركز 12 في نفس الوقت من العام الماضي)، فيما يبدو أن السؤال عن "كيف آخذ لقطة للشاشة" بقي في مركز متقدم، وأعقبه سؤال "كيف أتقدم بطلب الحصول على إعانة البطالة".

وقد يبدو السؤال الأخير متوقعا في هذه الفترة بشكل كبير، إذ فقد مؤخرا نحو 20 مليون أميركي لعملهم، كما أن الأسئلة الأولى تتعلق بنقص المعدات الطبية الذي بدأ يتفاقم بشكل كبير.

مع هذا لا يبدو أن هناك مبررا خاصا لارتفاع السؤال "كيف أسلق بيضة" إلى مراتب متقدمة إلا إذا ارتبط بقلة الإقبال على المطاعم التي لا يسمح حاليا بتناول الطعام داخلها بسبب الوباء.

أما عمليات البحث التي تبدأ بسؤال "أين" فقد تغيرت من، أين أنا الآن، وأين يغني جراد الماء، وأين مستحقات التعويض الضريبي، وأين هو مكان جامعة أبورن، وأين هو Xur (شخصية في لعبة فيديو)؛ إلى أين هي مستحقات التعويض الخاصة بي، وأين أنا الآن، وأين أشتري ورق التواليت، ومن أين أتى فيروس كورونا، وأيضا نفس السؤال عن جراد البحر.

ولا يبدو أن هناك تغييرا كبيرا في اهتمام الأميركيين بجراد البحر خلال نفس الفترة من العامين، ولا بالنسبة للتعويضات الضريبية، أو السؤال "أين أنا الآن".