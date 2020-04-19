موعد تحري هلال رمضان في بلدك.. وآخر حسابات وتوقعات الفلك

تستعد الدول الإسلامية والعربية لتحري هلال الأول من رمضان لهذا العام حيث يبدأ المسلمون الصوم في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيره على دور العبادة التي باتت مغلقة تجنبا لانتشار العدوى.

وتتحرى بعض الدول الهلال الأربعاء وأخرى الخميس، حيث يرجح أن تكون أول أيام رمضان الجمعة أو السبت، وفق ما كشف مركز الفلك الدولي الذي يشرف على مشروع رصد الأهلة.

وقال المركز في بيان صحفي إن إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وعُمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا ستتحرى الهلال الخميس.

وسيتحرى العراق ومصر وتركيا وتونس الهلال الأربعاء، حيث دخلت هذه الدول في شهر شعبان في الـ 25 من مارس الماضي.

وأوضح المركز إن رؤية الهلال الأربعاء ستكون مستحيلة، ما يعني أن الدول التي ستتحراه في هذا اليوم سيكون فيها رمضان الجمعة.

وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال الخميس فإن رؤيته بالعين ستكون مستحيلة، لكنها ستكون ممكنة بالتسلكوب فقط في أجزاء من السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

ولن تكون رؤيته متاحة الخميس أيضا في جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمان والقاهرة، لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

Image رؤية هلال رمضان لعام 2020

وستكون رؤية الهلال ممكنة في القارتين الأميركيتين ولكن بصعوبة بالغة الخميس، وحتى بتقنيات لتصوير الفلكي ستكون ممكنة أيضا بصعوبة.

ويرجح المركز أن يكون الجمعة أول أيام رمضان في معظم الدول الإسلامية، وأما الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجرد يرجح أن يكون السبت أول أيام رمضان فيها.

وتعتمد رؤية الهلال على عدة عوامل منها فترة مكوثه وبعده عن الشمس وبعده عن الأفق وقت الرصد.

وتاليا وضع الهلال الخميس في بعض المدن العربية والإسلامية عند الغروب وفق الحسابات الفلكية