منوعات

موعد تحري هلال رمضان في بلدك.. وآخر حسابات وتوقعات الفلك

19 أبريل 2020
يتحرى المسلمون هلال رمضان يومي الأربعاء والخميس
هذا الأسبوع يتحرى المسملون هلال شهر رمضان

تستعد الدول الإسلامية والعربية لتحري هلال الأول من رمضان لهذا العام حيث يبدأ المسلمون الصوم في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيره على دور العبادة التي باتت مغلقة تجنبا لانتشار العدوى.

وتتحرى  بعض الدول الهلال الأربعاء وأخرى الخميس، حيث يرجح أن تكون أول أيام رمضان الجمعة أو السبت، وفق ما كشف مركز الفلك الدولي الذي يشرف على مشروع رصد الأهلة.

وقال المركز في بيان صحفي إن إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وعُمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا ستتحرى الهلال الخميس.

وسيتحرى العراق ومصر وتركيا وتونس الهلال الأربعاء، حيث دخلت هذه الدول في شهر شعبان في الـ 25 من مارس الماضي.

وأوضح المركز إن رؤية الهلال الأربعاء ستكون مستحيلة، ما يعني أن الدول التي ستتحراه في هذا اليوم سيكون فيها رمضان الجمعة.

وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال الخميس فإن رؤيته بالعين ستكون مستحيلة، لكنها ستكون ممكنة بالتسلكوب فقط في أجزاء من السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

ولن تكون رؤيته متاحة الخميس أيضا في جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمان والقاهرة، لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

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رؤية هلال رمضان لعام 2020
رؤية هلال رمضان لعام 2020

وستكون رؤية الهلال ممكنة في القارتين الأميركيتين ولكن بصعوبة بالغة الخميس، وحتى بتقنيات لتصوير الفلكي ستكون ممكنة أيضا بصعوبة.

ويرجح المركز أن يكون الجمعة أول أيام رمضان في معظم الدول الإسلامية، وأما الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجرد يرجح أن يكون السبت أول أيام رمضان فيها.

وتعتمد رؤية الهلال على عدة عوامل منها فترة مكوثه وبعده عن الشمس وبعده عن الأفق وقت الرصد.

وتاليا وضع الهلال الخميس في بعض المدن العربية والإسلامية عند الغروب وفق الحسابات الفلكية

  • جاكرتا: يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و10 دقائق.
  • أبو ظبي: يغيب القمر بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و43 دقيقة. 
  • مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و31 دقيقة. 
  • عمان: يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و47 دقيقة. 
  • القاهرة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و57 دقيقة. 
  • الرباط: يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و53 دقيقة.
  • الخرطوم: يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و52 دقيقة. 

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منوعات

بالصور.. الحيوانات تستغل كورونا وتغزو الشوارع والساحات

19 أبريل 2020
أسد في منتزه قريب من ممر للسيارات في ألمانيا
أسد في منتزه قريب من ممر للسيارات في ألمانيا

تسببت جائحة فيروس "كورونا"، في بقاء الملايين من الناس في منازلهم، فيما فرغت شوارع المدن واغتنمت الحيوانات الفرصة لاستكشاف الحدائق العامة والمدن الفارغة. 

وتم إغلاق المتنزهات بشكل كامل بسبب تفشي المرض، بشكل جعل الحيوانات، خاصة المفترسة منها تجول فيها بكل حرية دون أي تشويش بشري. 

 

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، استعادة الحيوانات البرية لمساحات الطبيعة التي عادة ما تكون مشغولة بالبشر، من ذئاب البراري إلى الأسود التي باتت تنام وسط شوارع عامة بجنوب أفريقيا.

 

وشهد الإغلاق العالمي للمدن أيضًا تسجيل انخفاض كبير في التلوث وجودة الهواء، على الرغم من أن كيفية تأثير ذلك على مكافحة تغير المناخ على المدى الطويل، لا يزال دون أجوبة علمية. 

وفي شوارع إسرائيل ظهرت الخنازير البرية في أماكن عامة وبدون أي تدخل بشري. 

خنازير في مناطق مأهولة بالسكان بإٍسرائيل
خنازير برية في شوارع عامة في إسرائيل

 

كما شوهد ماعز جبلي يتجول في في شوارع لاندودنو، ويلز في 31 مارس 2020.

ماعز جبلي يتجول في في شوارع لاندودنو

 

وانتشر قطيع من الغزلان في وادي يوسمايت لوس أنجلوس بتاريخ 11 أبريل.

قطيع من الغزلان في وادي يوسمايت

 