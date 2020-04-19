منوعات

كيف نفهم الناس رغم ارتدائهم كمامات؟.. عميل أف بي آي يشرح

19 أبريل 2020
People wear face masks to protect against the coronavirus as they keep their distance in a queue at a supermarket during a…
مواطنون في بورتوريكو يلبسون أقنعة ويحافظون على المسافة الآمنة لمنع انتشار فيروس كورونا

أصبح ارتداء الكمامات الطبية خلال محنة تفشي فيروس كورونا، ضرورة، حتى يستطيع الناس متابعة أعمالهم عند الخروج من المنزل، إلا أن الأمر لا يخلو من مشكلة تتعلق بالتواصل.

وتعرقل الكمامة أو "القناع" التواصل بين البشر، سواء عن طريق كتم الصوت في الأماكن العامة، أو إخفاء تعابير الوجه والمشاعر عند التحدث، ما يجعل فهم لغة الجسد أمرا ضروريا للتواصل بشكل أفضل.

وقد لا يفهم أحد معاني الإيماءات والإشارات أفضل من المحققين ورجال الشرطة، ولهذا قدم العميل السابق في مكتب الاستخبارات الفدرالي FBI، جو نافارو،  نصائح عبر مقال على موقع "CNBC" من أجل قراءة لغة الجسد بشكل أفضل.

 

1- العيون الضيقة

بحسب نافارو فإن العيون الضيقة قد تعني أحد الاحتمالات التالية: 

  • "لا أحب ما يجري هنا"

  • "يوجد خطأ ما هنا"

  • "أختلف مع ما تقوله"

دائما ما نضيق أعيننا عندما نريد التركيز في أو على شيء ما، لكن العيون الضيقة بجانب جبهة الرأس العابسة، قد تعني عدم الموافقة على أمر ما، أو الارتباك.

 

2- لمس الرقبة

قد تعني هذه الإشارة واحدا مما يلي:

  • " أصارع شيئا ما"

  • "أشعر بالضغط بسبب ما تقوله"

  • "أنا قلق بشأن هذا الوضع"

إذا وضع شخص يده على التجويفه بين رقبته وصدره، فإن هذه الإشارة تعني الشعور بالضغط وعدم الأمان. ولذلك عليك التواصل وإبداء التعاطف مع هذا الشخص، لمساعدته في إزالة القلق عنه.

 

3- حك الصدر

قد تعني واحدا من الأمور التالية:

  •  "لا أشعر بالثقة"

  •  "أنا عالق في مشكلة ما"

  •  "أنا قلق للغاية"

تعتبر هذه علامة أخرى على التوتر والقلق، فإذا رأيت شخصا يفرك صدره بيده أو حتى أصابعه، فإن هذا مؤشر على عدم الراحة والقلق.

 

4- الحواجب المقوسة

قد تعني: 

  • "أنا سعيد برؤيتك"

  •  "أنا مندهش بسرور"

  • "هذه نقطة مثيرة للاهتمام جدا"

إذا حياك شخص بحاجبين مقوسين، فإن هذا يعني عادة سعادة الشخص برؤيتك، وقد يعني أيضا إشارة إلى الموافقة على رأيك خلال الحوار.

 

5- إمالة الرأس

قد تعني:

  • أنا مهتم بما يحدث"

  • "أسمع وحاضر بجميع حواسي"

  • "أوافق على ما تقوله"

يمكن لحركات الرأس إظهار ما إذا كان الشخص منخرطا في الحوار أو مكالمة الفيديو الجماعية، بشكل كامل أم لا، فإمالة الرأس قليلا دليل على اليقظة والانتباه، وعندما تمتزج بهز الرأس قليلا، فإن هذا يعني الموافقة على ما سمعه الشخص.
 

اقرأ أيضا

تتسابق الدول على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
صحة

أخبار سارة من عالم إسرائيلي بشأن لقاح كورونا

قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابول
عربي ودولي

كورونا يصل إلى قصر الرئاسة في أفغانستان

People wear face masks to protect against the coronavirus as they keep their distance in a queue at a supermarket during a…
منوعات

كيف نفهم الناس رغم ارتدائهم كمامات؟.. عميل أف بي آي يشرح

بنس يقول إن إدارة الرئيس ترامب تريد التأكد من أن "علاج فيروس كورونا المستجد ليس أسوأ من المرض"
أميركا

بنس: فتح الاقتصاد الأميركي بشكل آمن أمر حاسم

A handout picture released by the Jordanian Royal Palace on April 6, 2020 shows Jordanian King Abdullah II (3rd-R) and his son…
من زاوية أخرى

الأردن بعد كوفيد-19: من ضبط الأزمة إلى إدارتها
أزمة كورونا لها تأثير مدمر على الاقتصاد الإيراني
العراق

صور.. ميليشيا عراقية في إيران لمحاربة كورونا ومغردون غاضبون

الرجال أكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد
صحة

يختبئ في "خصية الرجل".. بحث يكشف سر الانتشار الأكبر لكورونا عند الذكور

منوعات

موعد تحري هلال رمضان في بلدك.. وآخر حسابات وتوقعات الفلك

19 أبريل 2020
يتحرى المسلمون هلال رمضان يومي الأربعاء والخميس
هذا الأسبوع يتحرى المسملون هلال شهر رمضان

تستعد الدول الإسلامية والعربية لتحري هلال الأول من رمضان لهذا العام حيث يبدأ المسلمون الصوم في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيره على دور العبادة التي باتت مغلقة تجنبا لانتشار العدوى.

وتتحرى  بعض الدول الهلال الأربعاء وأخرى الخميس، حيث يرجح أن تكون أول أيام رمضان الجمعة أو السبت، وفق ما كشف مركز الفلك الدولي الذي يشرف على مشروع رصد الأهلة.

وقال المركز في بيان صحفي إن إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وعُمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا ستتحرى الهلال الخميس.

وسيتحرى العراق ومصر وتركيا وتونس الهلال الأربعاء، حيث دخلت هذه الدول في شهر شعبان في الـ 25 من مارس الماضي.

وأوضح المركز إن رؤية الهلال الأربعاء ستكون مستحيلة، ما يعني أن الدول التي ستتحراه في هذا اليوم سيكون فيها رمضان الجمعة.

وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال الخميس فإن رؤيته بالعين ستكون مستحيلة، لكنها ستكون ممكنة بالتسلكوب فقط في أجزاء من السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

ولن تكون رؤيته متاحة الخميس أيضا في جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمان والقاهرة، لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

Image
رؤية هلال رمضان لعام 2020
رؤية هلال رمضان لعام 2020

وستكون رؤية الهلال ممكنة في القارتين الأميركيتين ولكن بصعوبة بالغة الخميس، وحتى بتقنيات لتصوير الفلكي ستكون ممكنة أيضا بصعوبة.

ويرجح المركز أن يكون الجمعة أول أيام رمضان في معظم الدول الإسلامية، وأما الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجرد يرجح أن يكون السبت أول أيام رمضان فيها.

وتعتمد رؤية الهلال على عدة عوامل منها فترة مكوثه وبعده عن الشمس وبعده عن الأفق وقت الرصد.

وتاليا وضع الهلال الخميس في بعض المدن العربية والإسلامية عند الغروب وفق الحسابات الفلكية

  • جاكرتا: يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و10 دقائق.
  • أبو ظبي: يغيب القمر بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و43 دقيقة. 
  • مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و31 دقيقة. 
  • عمان: يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و47 دقيقة. 
  • القاهرة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و57 دقيقة. 
  • الرباط: يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و53 دقيقة.
  • الخرطوم: يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و52 دقيقة. 