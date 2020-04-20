منوعات

الحجر الصحي يغري كنغرا بالتجول وسط مدينة أسترالية  

20 أبريل 2020
كنغر يتجول بحرية في مدينة سياحية جنوب أستراليا
كنغر يتجول بحرية في مدينة سياحية جنوب أستراليا

تحدى حيوان كنغر الحظر المفروض على مدينة أسترالية، ليخرج حرا طليقا من الغابة، مستمتعا بوسط مدينة سياحية كبيرة في وضح النهار، بعدما أصبحت هادئة بسبب الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا. 

والأحد رصدت الشرطة الأسترالية كنغرا وهو يجري بتلقائية في وسط مدينة أديلايد عاصمة جنوب أستراليا. 

وأديلايد ليست منطقة ريفية صغيرة، بل هي مدينة سياحية يعيش فيها أكثر من 1.2 مليون شخص. 

لكن بقاء الناس في منازلهم، أغرى بعض الحيوانات بالخروج من غاباتها، مثل الكنغر والذي يوجد منه نحو 90 نوعا في أستراليا. 

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة على حسابها على تويتر، الكنغر وهو يقفز في شوارع مهجورة، وعندما رأى سيارة قفز نحوها. 

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الكنغر نجا بأعجوبة من حادث سيارة كادت أن تصدمه، واتجه بعدها ناحية منتزه في وسط المدينة. 

وقالت تغريدة الشرطة إن ضابطا "لاحق مشتبها به يرتدي فراء رماديا (أي الكنغر)، ويقفز في شوارع أديلايد"، وقد شوهد آخر مرة وهو يتجه قدما ناحية "ويست باركلاندز". 

وأمرت السلطات الأسترالية السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لأسباب ضرورية، مثل شراء الاحتياجات الأساسية أو الذهاب لطبيب، كما أغلقت جميع المناطق العامة. 

وسجلت أستراليا إصابة 6619 شخص بفيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 71 شخصا في البلاد. 

وأعلن وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت، الأحد، أن أستراليا نجحت في الحد من انتشار الفيروس من خلال عدم اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية، حيث كانت من أوائل الدول التي حظرت دخول القادمين من الصين إلى البلاد.

وأشار هانت إلى أن "النتائج على صعيد الحصيلة البشرية في أستراليا إيجابية مقارنة مع المعدل العالمي" وذلك بفضل "خبرائنا الطبيين".

وتابع "نحن نعلم أننا تعرضنا لانتقادات شديدة من بعض السلطات ومن منظمة الصحة العالمية في جنيف عندما فرضنا على الصين في الأول من فبراير حظراً" لمنع القادمين منها من دخول البلاد.
 

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كنغر يتجول بحرية في مدينة سياحية جنوب أستراليا
منوعات

الحجر الصحي يغري كنغرا بالتجول وسط مدينة أسترالية  

A Lebanese woman protester walks draped in a national flag along the Fuad Chehab avenue, near the Martyrs' Square, in the…
من زاوية أخرى

مرثية لبيروت

أزمة كورونا

خبراء أميركيون يدعون لحظر الدخول إلى متاجر البقالة

20 أبريل 2020
Customers wear face masks as a preventive measure against coronavirus, COVID-19, while shopping in a supermarket in Washington…
متسوقون داخل متجر في العاصمة الأميركية واشنطن

توفي العشرات من عمال متاجر البقالة والمواد الغذائية في أنحاء الولايات المتحدة، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من ارتدائهم الأقنعة واتباعهم معايير الوقاية التقليدية.

هذه الحوادث دفعت بعض رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المتاجر، إلى الاعتقاد أن السماح بدخول الزبائن إلى المتاجر والتجول فيها والاقتراب من العمال، يعتبرا خطرا على حياة العاملين، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال رئيس نقابة عمال الأغذية والتجارة في أميركا، مارك بيرون "إن العملاء المهملين هم أكبر تهديد للعمال في الوقت الحالي"، إذ لا يلتزم 85 بالمئة من المستهلكين بسياسة التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم في المتاجر.

أما الأستاذ المتخصص في التوظيف والعمالة بجامعة سان فرانسيسكو، جون لوغان، فقال "إن أي شيء يقلص من الحاجة للتفاعل بين العامة، ويسمح بزيادة المسافة الجسدية، سيحمي في نهاية المطاف العمال بشكل أفضل".

ونصح لوغان بإغلاق المتاجر وإعادة استخدامها لأغراض تسليم الطلبات للمنازل، أو الاستلام عند المتجر، ويرى أنها ستكون خطوة إيجابية نحو حماية حياة العمال.

المدير العام لسلسلة متاجر "تاكوما بارك سيلفر سبرينغ" في ولاية ماريلاند، مايك هيوستن، قام من جانبه بإغلاق المتاجر أمام العامة في نهاية مارس الماضي، استجابة لأوامر الحجر الصحي، لتتحول إلى أماكن لتسليم الطلبات.

"كان من الواضح أنه لا توجد طريقة حقيقية لحماية الموظفين والعامة، في ظل خدمتنا 960 عميلا في اليوم الواحد، ولم أكن لأضع موظفي البقالة في موضع خطر الإصابة"، يقول هيوستن.

ورغم عدم إصدار السلطات الأميركية أوامر بإغلاق متاجر البقالة أمام المستهلكين، فإن قطاع الموظفين نصح الأسبوع الماضي بتحويل المتاجر إلى أماكن لتسليم الطلبات من شباك السيارة، وذلك بهدف حماية العمال من الفيروس.

كما ركزت سلاسل أخرى على توصيل الطلبات للمنازل، مثل "هوول فوودز" في نيويورك، فيما بدأت سلاسل "كروغر" و"جيانت إيغل" بتسليم الطلبات من دون دخول الزبائن إلى المتجر، إضافة إلى توصيل الطلبات للمنازل.