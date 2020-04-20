الحجر الصحي يغري كنغرا بالتجول وسط مدينة أسترالية  

تحدى حيوان كنغر الحظر المفروض على مدينة أسترالية، ليخرج حرا طليقا من الغابة، مستمتعا بوسط مدينة سياحية كبيرة في وضح النهار، بعدما أصبحت هادئة بسبب الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا.

والأحد رصدت الشرطة الأسترالية كنغرا وهو يجري بتلقائية في وسط مدينة أديلايد عاصمة جنوب أستراليا.

وأديلايد ليست منطقة ريفية صغيرة، بل هي مدينة سياحية يعيش فيها أكثر من 1.2 مليون شخص.

لكن بقاء الناس في منازلهم، أغرى بعض الحيوانات بالخروج من غاباتها، مثل الكنغر والذي يوجد منه نحو 90 نوعا في أستراليا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة على حسابها على تويتر، الكنغر وهو يقفز في شوارع مهجورة، وعندما رأى سيارة قفز نحوها.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw — South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الكنغر نجا بأعجوبة من حادث سيارة كادت أن تصدمه، واتجه بعدها ناحية منتزه في وسط المدينة.

وقالت تغريدة الشرطة إن ضابطا "لاحق مشتبها به يرتدي فراء رماديا (أي الكنغر)، ويقفز في شوارع أديلايد"، وقد شوهد آخر مرة وهو يتجه قدما ناحية "ويست باركلاندز".

وأمرت السلطات الأسترالية السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لأسباب ضرورية، مثل شراء الاحتياجات الأساسية أو الذهاب لطبيب، كما أغلقت جميع المناطق العامة.

وسجلت أستراليا إصابة 6619 شخص بفيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 71 شخصا في البلاد.

وأعلن وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت، الأحد، أن أستراليا نجحت في الحد من انتشار الفيروس من خلال عدم اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية، حيث كانت من أوائل الدول التي حظرت دخول القادمين من الصين إلى البلاد.

وأشار هانت إلى أن "النتائج على صعيد الحصيلة البشرية في أستراليا إيجابية مقارنة مع المعدل العالمي" وذلك بفضل "خبرائنا الطبيين".

وتابع "نحن نعلم أننا تعرضنا لانتقادات شديدة من بعض السلطات ومن منظمة الصحة العالمية في جنيف عندما فرضنا على الصين في الأول من فبراير حظراً" لمنع القادمين منها من دخول البلاد.

