منوعات

فيديوهات "غير لائقة".. جامعة القاهرة تحيل طالبة للتحقيق بارتكاب أفعال "منافية للآداب"

20 أبريل 2020
جامعة القاهرة تحقق مع الطالبة حنين حسام
جامعة القاهرة تحقق مع الطالبة حنين حسام | Source: @hanenhosaamofficiall

أحالت جامعة القاهرة طالبة للتحقيق بعد انتشار منشورات وفيديوهات لها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أنه تم إحالة الطالبة حنين حسام، وهي تدرس في كلية الآثار بسبب قيامها بسلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وأشار إلى أن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام طالبة تدعي انتمائها للجامعة، تقوم بنشر فيديوهات تدعو فيها الفتيات لتسجيل فيديوهات "غير لائقة" مقابل مبالغ مالية.

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وأوضح الدكتور الخشت أن الجامعة "ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي"، لارتكابها أفعال لا تتوافق مع مكانة طالبة في جامعة القاهرة.

وفي مقاطع مصورة لها تعرف حنين نفسها بأنها مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تستغرب الهجمة على المقاطع التي تنشرها.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص فيديوهات الفتاة والتي تبثها على تطبيق "تيك توك"، ولم يتم إصدار أمر ضبط لها، ولكن سيتم إحضارها في حال تقديم بلاغات ضدها.

وكانت انتشرت فيديوهات للفتاة وهي تدعو فيه الفتيات على الاشتراك معها في التطبيق وفتح كاميرات هواتفهن الخلوية من داخل عرف نومهن، مقابل مبالغ سيحصلون عليها أسبوعيا، وفق وسائل إعلام محلية.

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منوعات

فيديوهات "غير لائقة".. جامعة القاهرة تحيل طالبة للتحقيق بارتكاب أفعال "منافية للآداب"

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منوعات

الحجر الصحي يغري كنغرا بالتجول وسط مدينة أسترالية  

20 أبريل 2020
كنغر يتجول بحرية في مدينة سياحية جنوب أستراليا
كنغر يتجول بحرية في مدينة سياحية جنوب أستراليا

تحدى حيوان كنغر الحظر المفروض على مدينة أسترالية، ليخرج حرا طليقا من الغابة، مستمتعا بوسط مدينة سياحية كبيرة في وضح النهار، بعدما أصبحت هادئة بسبب الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا. 

والأحد رصدت الشرطة الأسترالية كنغرا وهو يجري بتلقائية في وسط مدينة أديلايد عاصمة جنوب أستراليا. 

وأديلايد ليست منطقة ريفية صغيرة، بل هي مدينة سياحية يعيش فيها أكثر من 1.2 مليون شخص. 

لكن بقاء الناس في منازلهم، أغرى بعض الحيوانات بالخروج من غاباتها، مثل الكنغر والذي يوجد منه نحو 90 نوعا في أستراليا. 

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة على حسابها على تويتر، الكنغر وهو يقفز في شوارع مهجورة، وعندما رأى سيارة قفز نحوها. 

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الكنغر نجا بأعجوبة من حادث سيارة كادت أن تصدمه، واتجه بعدها ناحية منتزه في وسط المدينة. 

وقالت تغريدة الشرطة إن ضابطا "لاحق مشتبها به يرتدي فراء رماديا (أي الكنغر)، ويقفز في شوارع أديلايد"، وقد شوهد آخر مرة وهو يتجه قدما ناحية "ويست باركلاندز". 

وأمرت السلطات الأسترالية السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لأسباب ضرورية، مثل شراء الاحتياجات الأساسية أو الذهاب لطبيب، كما أغلقت جميع المناطق العامة. 

وسجلت أستراليا إصابة 6619 شخص بفيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 71 شخصا في البلاد. 

وأعلن وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت، الأحد، أن أستراليا نجحت في الحد من انتشار الفيروس من خلال عدم اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية، حيث كانت من أوائل الدول التي حظرت دخول القادمين من الصين إلى البلاد.

وأشار هانت إلى أن "النتائج على صعيد الحصيلة البشرية في أستراليا إيجابية مقارنة مع المعدل العالمي" وذلك بفضل "خبرائنا الطبيين".

وتابع "نحن نعلم أننا تعرضنا لانتقادات شديدة من بعض السلطات ومن منظمة الصحة العالمية في جنيف عندما فرضنا على الصين في الأول من فبراير حظراً" لمنع القادمين منها من دخول البلاد.
 