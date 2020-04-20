فيديوهات "غير لائقة".. جامعة القاهرة تحيل طالبة للتحقيق بارتكاب أفعال "منافية للآداب"

أحالت جامعة القاهرة طالبة للتحقيق بعد انتشار منشورات وفيديوهات لها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أنه تم إحالة الطالبة حنين حسام، وهي تدرس في كلية الآثار بسبب قيامها بسلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وأشار إلى أن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام طالبة تدعي انتمائها للجامعة، تقوم بنشر فيديوهات تدعو فيها الفتيات لتسجيل فيديوهات "غير لائقة" مقابل مبالغ مالية.

وأوضح الدكتور الخشت أن الجامعة "ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي"، لارتكابها أفعال لا تتوافق مع مكانة طالبة في جامعة القاهرة.

وفي مقاطع مصورة لها تعرف حنين نفسها بأنها مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تستغرب الهجمة على المقاطع التي تنشرها.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص فيديوهات الفتاة والتي تبثها على تطبيق "تيك توك"، ولم يتم إصدار أمر ضبط لها، ولكن سيتم إحضارها في حال تقديم بلاغات ضدها.

وكانت انتشرت فيديوهات للفتاة وهي تدعو فيه الفتيات على الاشتراك معها في التطبيق وفتح كاميرات هواتفهن الخلوية من داخل عرف نومهن، مقابل مبالغ سيحصلون عليها أسبوعيا، وفق وسائل إعلام محلية.