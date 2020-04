فيديوهات "غير لائقة".. جامعة القاهرة تحيل طالبة للتحقيق بارتكاب أفعال "منافية للآداب"

تحدى حيوان كنغر الحظر المفروض على مدينة أسترالية، ليخرج حرا طليقا من الغابة، مستمتعا بوسط مدينة سياحية كبيرة في وضح النهار، بعدما أصبحت هادئة بسبب الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا.

والأحد رصدت الشرطة الأسترالية كنغرا وهو يجري بتلقائية في وسط مدينة أديلايد عاصمة جنوب أستراليا.

وأديلايد ليست منطقة ريفية صغيرة، بل هي مدينة سياحية يعيش فيها أكثر من 1.2 مليون شخص.

لكن بقاء الناس في منازلهم، أغرى بعض الحيوانات بالخروج من غاباتها، مثل الكنغر والذي يوجد منه نحو 90 نوعا في أستراليا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة على حسابها على تويتر، الكنغر وهو يقفز في شوارع مهجورة، وعندما رأى سيارة قفز نحوها.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw