منوعات

تفاصيل عن أول مذنب من خارج نظامنا الشمسي

21 أبريل 2020
لاحظ العلماء تكوين غير عادي في المذنب الجديد الذي جاء من خارج نظامنا الشمسي
لاحظ العلماء تكوين غير عادي في المذنب الجديد الذي جاء من خارج نظامنا الشمسي

رصد العلماء نهاية العام الماضي مذنبا جديدا داخل نظامنا الشمسي، لكنه جاء من نظام كواكب آخر، عبر رحلة بين النجوم. 

ووصف العلماء المذنب الجديد، الذي عرف باسم (21/ بوريسوف)، بأنه "غير عادي" نتيجة دراستهم لمكوناته، ويعتقدون أنه ولد في مكان بارد جدا، وبعيد عن نظامنا الشمسي. 

ويختلف المذنب الجديد عن المذنبات الأخرى، التي رصدها العلماء باستخدام التلسكوبات، خاصة في مكوناته الكيميائية، بحسب ورقتين دراسيتين نشرتا في Nature Astronomy

وقال عالم الفلك مارتن مارتينر في بيان إن "هذه هي المرة الأولى التي ننظر فيها داخل مذنب من خارج نظامنا الشمسي، وهو يختلف بشكل كبير عن معظم المذنبات الأخرى التي رأيناها من قبل."

والمذنب هو جسم جليدي صغير يدور في النظام الشمسي، يظهر عندما يكون قريبا من الشمس، ويصبح جزءا من المجموعة الشمسية التي تتألف من الشمس وكل الأجرام التي تدور في فلكها. 

ودراسة المذنبات عموما، تعطي مؤشرات حول كيفية تشكلها ومحتواها وتأثيراتها الكيميائية والغازية على نظامنا الشمسي، وحول شكلها قبل أربعة أو خمسة مليار سنة، عند ولادة النظام الشمسي.

ولاحظ العلماء أن الغاز الذي يخرج من المذنب يحتوي على كميات مرتفعة للغاية، من أول أكسيد الكربون. 

وفي العادة، يكون الماء هو الجزء الأساسي في المذنبات الموجودة في نظامنا الشمسي، لكن 21/ بوريسوف يحتوي على 1.7 مرة من أول أكسيد الكربون من الماء الموجود فيه، بحسب العلماء.

عند دخول المذنب النظام الشمسي الداخلي، يسبب إشعاع الشمس تبخير المواد الخفيفة التي يحويها، وتكون محملة بالغبار. هذا الغبار والغاز الذي يحيط بالمذنب ينتشر حوله بشكل كبير مسببا تشكل غلاف جوي ضعيف جدا حول المذنب، يسمى الهاله أو الغيمة.

أما في حالة 21/بوريسوف، فيعتقد العلماء أنه طرد من نظامه النجمي، ربما عندما تفاعل مع نجم أو كوكب عابر. 

وربما احتفظ الفضاء البارد بتكوينه الثلجي في طريقه نحو الأرض، مما يعني أن تركيبه ربما ظل كما كان منذ تكونه، قبل مليارات السنين.


 

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منوعات

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مصر

تدعو الفتيات لتسجيل فيديوهات "غير لائقة".. الأمن المصري يقبض على حنين "هرم مصر الرابع"

21 أبريل 2020
تواجه حنين عقوبة الفصل من الجامعة وملاحقة أمنية بسبب مقاطع مصورة
تواجه حنين عقوبة الفصل من الجامعة وملاحقة أمنية بسبب مقاطع مصورة | Source: facebook

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالبة جامعية بعد انتشار مقاطع مصورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي ودعوة فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

وقالت النيابة العامة المصرية وفق وسائل إعلام محلية إنها ستكشف عما تسفر عنه التحقيقات بعد الانتهاء من فحص الفيديوهات التي نشرتها الشابة حنين حسام، والتي تشتهر باسم "هرم مصر الرابع".

وأحالت جامعة القاهرة حنين التي تدرس في كلية الآثار للتحقيق بعد انتشار منشورات وفيديوهات لها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أن إحالتها للتحقيق جاءت بسبب قيامها بسلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وأشار إلى أن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام طالبة تدعي انتمائها للجامعة، تقوم بنشر فيديوهات تدعو فيها الفتيات لتسجيل فيديوهات "غير لائقة" مقابل مبالغ مالية.

وأوضح الدكتور الخشت أن الجامعة "ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي"، لارتكابها أفعال لا تتوافق مع مكانة طالبة في جامعة القاهرة.

ما بلاش تعملو مشاهير 🤍💋

Posted by ‎حنين حسام‎ on Friday, April 17, 2020

وفي مقاطع مصورة لها تعرف حنين نفسها بأنها مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تستغرب الهجمة على المقاطع التي تنشرها.