فيديو.. مقاتلة تطلق صاروخا عن طريق الخطأ وتقتل 5 أشخاص

قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، بعد أن أطلقت طائرة عسكرية تشادية عن طريق الخطأ صاروخا أصاب منزل قائد رفيع.

وأظهر فيديو نشر الاثنين لقطات مصورة مروعة، لطائرة روسية الصنع من طراز سوخوي Su-25، لحظة إطلاقها الصاروخ في قاعدة أدجي كوسي الجوية في نجامينا يوم الجمعة، بينما كانت تستعد للإقلاع.

وتخترق المقذوفة خزان وقود قبل انحرافها عن المدرج واختفائها عن عدسات الكاميرا، ليتضح أنها ارتطمت بمنزل قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد صلاح إبراهيم.

وأفادت تقارير أولية بوفاة أربعة أشخاص بينهم طفلان، ثم أعلنت وفاة طفلة ثالثة متأثرة بجروحها في المستشفى.

وذكرت تقارير أن قائد الحرس الرئاسي لا يعتقد أنه بين الضحايا.

وقال مراقبون إن خزان الوقود يبدو أنه كان فارغا لذلك لم ينفجر عندما ارتطم به الصاروخ.

وتستضيف القاعدة الجوية القوات الفرنسية المشاركة في عملية برخان ضد المتشددين في منطقة الساحل.

وتظهر لقطات الفيديو ما يبدو أنه الجناح الأيسر لطائرة نقل فرنسية من طراز هرقل C-130، كاد الصاروخ يصيبها لولا انحرافه.

وقالت تقارير إن الانفجار وقع على بعد أمتار من المقر الفرنسي لعملية برخان.