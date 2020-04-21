منوعات

فيديو.. مقاتلة تطلق صاروخا عن طريق الخطأ وتقتل 5 أشخاص

21 أبريل 2020
أطلق الصاروخ عن طريق الخطأ أثناء استعداد الطائرة العسكرية للإقلاع
أطلق الصاروخ عن طريق الخطأ أثناء استعداد الطائرة العسكرية للإقلاع

قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، بعد أن أطلقت طائرة عسكرية تشادية عن طريق الخطأ صاروخا أصاب منزل قائد رفيع.

وأظهر فيديو نشر الاثنين لقطات مصورة مروعة، لطائرة روسية الصنع من طراز سوخوي Su-25، لحظة إطلاقها الصاروخ في قاعدة أدجي كوسي الجوية في نجامينا يوم الجمعة، بينما كانت تستعد للإقلاع.

وتخترق المقذوفة خزان وقود قبل انحرافها عن المدرج واختفائها عن عدسات الكاميرا، ليتضح أنها ارتطمت بمنزل قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد صلاح إبراهيم.

وأفادت تقارير أولية بوفاة أربعة أشخاص بينهم طفلان، ثم أعلنت وفاة طفلة ثالثة متأثرة بجروحها في المستشفى.

وذكرت تقارير أن قائد الحرس الرئاسي لا يعتقد أنه بين الضحايا.

وقال مراقبون إن خزان الوقود يبدو أنه كان فارغا لذلك لم ينفجر عندما ارتطم به الصاروخ.

وتستضيف القاعدة الجوية القوات الفرنسية المشاركة في عملية برخان ضد المتشددين في منطقة الساحل. 

وتظهر لقطات الفيديو ما يبدو أنه الجناح الأيسر لطائرة نقل فرنسية من طراز هرقل C-130، كاد الصاروخ يصيبها لولا انحرافه.

وقالت تقارير إن الانفجار وقع على بعد أمتار من المقر الفرنسي لعملية برخان. 

اقرأ أيضا

A Lebanese anti-government protester carries national flags as smoke billows from burning tyres during a demonstration in the…
من زاوية أخرى

لبنان… "غاز في بحر" ولا أمل
تجمع العديد من المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد
عربي ودولي

إصابات بين المحتجين..  مسلحون ملثمون يقتحمون ساحة التحرير في بغداد

أطلق الصاروخ عن طريق الخطأ أثناء استعداد الطائرة العسكرية للإقلاع
منوعات

فيديو.. مقاتلة تطلق صاروخا عن طريق الخطأ وتقتل 5 أشخاص

Displaced Libyans fill water bottles from a tank outside an unfinished building in the Libyan capital Tripoli on December 18,…
عربي ودولي

 مفوضية اللاجئين في ليبيا تطلع السفير الأميركي على جهود مكافحة كورونا

سبائك من الذهب
اقتصاد

ماذا فعل انهيار النفط الأميركي بأسعار الذهب؟

صورة مجهرية لفيروس كورونا المستجد الذي انطلق من ووهان الصينية ولا تزال تساؤلات كثيرة حول مصدره
صحة

دراسات جديدة لا تستبعد "تسرب كورونا"

واتساب يضيف خاصية جديدة تسمح بمكالمات جماعية بين ثمانية أشخاص
تكنولوجيا

تحت ضغط المنافسين.. واتساب يزيد العدد الأقصى للمستخدمين في مكالمات الفيديو

عربي ودولي

فيديو من قمرة القيادة.. طائرات حربية روسية تعترض مقاتلة للناتو

21 أبريل 2020
خلال الأسابيع الماضية أجرت طائرات روسية مناورات خطرة قرب طائرات تابعة للناتو
خلال الأسابيع الماضية أجرت طائرات روسية مناورات خطرة قرب طائرات تابعة للناتو | Source: SM

أظهر مقطع مصور اختراق طائرة مقاتلة روسية من طراز (ميغ 31) كانت ترافق طائرة (Tu-95MS) لطائرة (F-16) تابعة لسلاح الجو الملكي النرويجي تابعة لقوات الناتو.

ووفق تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" لم يحدد مكان ووقت التقاط هذا الفيديو، ولكنه من الأرجح قد جرى في المجال الجوي قبالة النرويج، حيث تظهر طائرة روسية أخرى (Tu-142MK ASW) والمخصصة لمحاربة الغواصات.

ورغم أن المقطع يظهر تحية ودية من الطائرة الروسية، إلا أنه وصف بـ"التقاطع غير الأمن"، وهو ما يحصل بكثرة مؤخرا من قبل الطائرات الروسية.

مقطع الفيديو يبدو أنه تم تصويره من طائرة الـ(ميغ 31) الروسية، وهي مخصصة للطيران بسرعة وبارتفاعات عالية، وهي مجهزة برادار متقدم مع قاذفات طائرات منخفضة.

وخلال الأيام الماضية كانت طائرات روسية من طراز "سوخوي 35" قد اعترضت الطائرة البحرية الأميركية (P-8A Poseidon) وأجرت مناورات غير آمنة بالقرب منها عندما كانت تطير في المجال الجوي للبحر الأبيض المتوسط. 

ووثق الجيش الأميركي هذه الحادثة بمقطع فيديو.

وفي مارس الماضي، كانت قد اعترضت طائرات تابعة للناتو طائرات روسية من طراز (Tu-95MS) كانت تحلق قرب النرويج.