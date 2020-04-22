"الحرة" تفوز بفضية في "مهرجانات نيويورك"

فازت قناة "الحرة" بميدالية فضية في "مهرجانات نيويورك الدولية للتلفزيون والأفلام" 2020 عن فئة "المؤثرات البصرية والصوتية"(Best Animation).

وحصلت الحرة على الجائزة لإبداعها في استخدام تقنية الواقع المعزز في فيديو عن المقاتلة F-35، في فيديو يأخذ المشاهدين في رحلة على متن الطائرة، ويشرح لهم أهميتها وتفوقها التكنولوجي.

وقال السفير ألبرتو فرنانديز، رئيس شبكة الشرق الأوسط للإرسال "MBN"، التي تدير قناة "الحرة" وتشرف عليها، "أصبح استخدام تقنية الواقع المعزز جزءاً أساسيا في نقل الأخبار إلى المشاهدين. وتعمل هذه التقنية على إيضاح وشرح أي قصة إخبارية، مهما كانت معقدة، بطريقة فنية يسهل فهمها".

وأضاف فرنانديز أن "لدى MBN فريق خدمات إبداعية موهوب يعمل بشكل وثيق مع قسم الأخبار لإنتاج هذه الفيديوهات المميزة التي لاقت استحسانا منقطع النظير لدى المشاهدين".



وتم ترشيح "الحرة" لنهائيات "مهرجانات نيويورك الدولية للتلفزيون والأفلام" عن أربع فئات أخرى، منها حلقة من برنامج "الحرة تتحرى" عن فئة "أفضل تقرير استقصائي وأفضل فيلم وثائقي إنساني" (Best Investigative Report and Best Documentary—Human Concerns). وتكشف الحلقة كيفية بيع الأطفال الأيزيديين في السوق السوداء.

ووصلت حلقة "مختلف عليه" حول تأثير اليهودية على الإسلام الى مرحلة النهائيات عن فئة "أفضل تحليل وتعليق" (Best News Analysis/Commentary) ، حيث كشفت عن تأثر الدين الإسلامي الى حد كبير باليهودية.

كما وصل فريق قسم الخدمات الابداعية إلى مرحلة النهائيات عن فئة "أفضل استخدام للتكنولوجيا"(Best Use of Technology)، عن فيديو حول يوم كولمبوس.



انطلقت مهرجانات نيويورك الدولية للتلفزيون والأفلام عام 1957، وتعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في تقييم الأفلام والإنتاج التلفزيوني، وتشجيع المواهب الشابة.