منوعات

حشوة صدر تنقذ امرأة من رصاصة قاتلة

22 أبريل 2020
حشوة سيليكون أنقذت على الأرجح امرأة أصيبت برصاصة في صدرها
حشوة سيليكون أنقذت على الأرجح امرأة أصيبت برصاصة في صدرها

 أنقذت حشوة سيليكون، على الأرجح، امرأة بعدما أصيبت برصاصة في صدرها من مسافة قريبة أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة تورنتو الكندية، وفق ما قال أطباء.

وكشفت دراسة نشرت الأسبوع الماضي في مجلة "سايج" الطبية، تناولت حالة هذه المرأة، أن حشوة السيليكون في الثدي الأيسر للشابة البالغة من العمر 30 عاما، ساهمت في انحراف الرصاصة بعيدا عن أعضائها الحيوية إلى الثدي الآخر.

وأوضحت أن الحادثة التي وقعت في عام 2018، هي واحدة من عدد قليل من الحالات التي تم فيها إنقاذ امرأة عن طريق حشوات صدر، ويعتقد أنها الأولى المرتبطة بحشوات السيليكون.

وذهبت المريضة، التي لم يذكر اسمها، إلى قسم الطوارئ في المدينة الكندية، بعد الشعور بالألم في صدرها ورؤيتها دماء. واكتشف الجراحون جرحا واحدا وأزالوا رصاصة من تحت صدرها الأيمن، وفقا للدراسة.

وأزال الأطباء حشوة السيليكون وصوروها بهدف دراستها، وقد أظهرت الأشعة المقطعية أن الرصاصة مرت عبر الحشوة اليسرى وضربت اليمنى.

وقال معدو الدراسة "بناء على مسار دخول الرصاصة إكلينيكيا وتقويمها إشعاعيا، فإن المصدر الوحيد لانحراف الرصاصة هو حشوة الثدي الأيسر".

وأوضح الجراح جيانكارلو ماكافينيو المعد الرئيسي للدارسة لشبكة CNN "على الجانب الأيسر يوجد القلب والرئتان، لو أن الرصاصة دخلت في الصدر لتعرضت الشابة لإصابة أكثر خطورة".


 

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منوعات

حشوة صدر تنقذ امرأة من رصاصة قاتلة

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اعتقلت الأجهزة الأمنية حنين سالم بسبب مقاطع اعتبرت مسيئة
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والد المصرية حنين يخرج عن صمته.. ويكشف موقفه من تهمة "فيديوهات الفجور"

22 أبريل 2020
اعتقلت الأجهزة الأمنية حنين سالم بسبب مقاطع اعتبرت مسيئة
اعتقلت الأجهزة الأمنية حنين سالم بسبب مقاطع اعتبرت مسيئة | Source: facebook

في أول رد من عائلة الشابة المصرية حنين حسام التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية بسبب مقاطع مصورة اعتبرت مسيئة، قال والدها حسام عبدالهادي إن ابنته بريئة من تهم التحريض على الفسق والفجور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن والدها أن الفيديوهات التي كانت تنشرها "عادية" والكثير من الشباب يقومون بنشر مقاطع مشابهة وهي لا تتعدى حدود "المزاح".

وأكد أنهم من عائلة محافظة ويسكنون في مدينة "شبرا" وحنين لم تقصد بأي شكل من الأشكال التحريض على الفسق والفجور.

وعبر عبدالهادي عن امتعاضه من تداول أخبار وصفها بغير الصحيحة، حيث تعيش ابنته معهم في المنزل ولا تسكن وحدها بحسب ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن حنين شابة لا يزال ينقصها الكثير من الخبرة لتعلم ما الذي يمكنها التحدث به على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن لا تتعرض لمثل هذه المسائلة القانونية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حنين التي تعرف باسم "هرم مصر الرابع" على شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع مصورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة عبر حسابها في تطبيق تيك توك تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

وقالت النيابة العامة المصرية وفق وسائل إعلام محلية إنها ستكشف عما تسفر عنه التحقيقات بعد الانتهاء من فحص الفيديوهات التي نشرتها حنين.

وأحالت جامعة القاهرة حنين التي تدرس في كلية الآثار للتحقيق بعد انتشار منشورات وفيديوهات لها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أن إحالتها للتحقيق جاءت بسبب قيامها بسلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وأوضح الدكتور الخشت أن الجامعة "ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي"، لارتكابها أفعال لا تتوافق مع مكانة طالبة في جامعة القاهرة.