منوعات

طائفة دينية منغلقة.. كيف يعيش أميش أميركا مع جائحة كورونا؟

22 أبريل 2020
الأميش طائفة دينية أسسها جاكوب عمان عام 1693
الأميش طائفة دينية أسسها جاكوب عمان عام 1693

تعيش طائفة الأميش الدينية الأميركية معزولة عن العالم، محتفظة بقيم وقوانين مجتمعية توارثتها جيلا بعد جيل.

الطائفة التي تضم وفق إحصائيات حديثة، نحو 340 ألف عضو، تعيش على غير العادة، وفق قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها الولايات الأميركية لمواجهة تفشي مرض كوفيد- 19، الذي تسبب في جائحة عالمية منذ أول ظهوره في الصين شهر ديسمبر 2019.

شبكة "أن بي سي نيوز" قالت إن إجراءات الحجر الصحي، أجبرت طائفة الأميش على فهم الفيروس وطريقة تفشيه، على الرغم من أنهم معزولون عن العالم. 

ولا تستهوي التكنولوجيات الجديدة مثل الإنترنت والتلفزيون والشبكات الاجتماعية الطائفة، لذلك لا يصل الكثير من المعلومات إليها.

 

كيف عرفوا بوجود فيروس كورونا المستجد إذن؟

 

وأوضحت مصادر لشبكة "أن بي سي نيوز" إنه رغم أن هذا المجتمع منغلق على ذاته، ولديه وصول محدود إلى المعلومات، لكن المعلومات الهامة تصله شفويا "من الفم إلى الأذن" على حد تعبير أحدهم.

ووفقا للتقرير الذي أعدته الشبكة فإن قادة طائفة الأميش يدركون أن الفيروس التاجي يمثل تهديدًا لأسلوب حياتهم المجتمعي، لكن تغيير نمط الحياة الخاص بهم والقائم على العلاقات الاجتماعية المتقاربة جدا في بضع أسابيع "يبدو أمرا في غاية الصعوبة".

"يقابل أعضاء الطائفة الأميشية قواعد التباعد الاجتماعي بتردد كيبر، خصوصا وأن مجتمعهم يقوم على العمل المشترك والتجمعات الدينية"، يقول أحد الإعلاميين المختصين في شؤون الطائفة.

وعلى الرغم من إغلاق المدارس والكنائس في جميع أنحاء البلاد، لا تزال أسواق المزارعين مفتوحة ولا تزال التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص (الحد الأدنى الموصى به في كثير من الولايات) موجودة، الأمر الذي أثار استياء السلطات المحلية.

ووفقا للتقرير الذي أعدته الشبكة فإن قادة الأميش يدركون أن الفيروس التاجي يمثل تهديدًا لأسلوب حياتهم المجتمعي

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن مئات من الأميش تجمعوا، على سبيل المثال، في أوهايو في أوائل أبريل لتناول وجبة جماعية بعد انتهاء مراسم جنازة أحد الأعضاء.

ولم يثبت بوضوح أن الأميش تم تشخيصهم بفيروس كورونا المستجد، ولكن الولايات الرئيسية التي يقيمون فيها تأثرت بالفعل بالفيروس، على غرار أوهايو، وبنسلفانيا وإلينوي.

وهذه الولايات مجتمعة أحصت ما يقرب من 60 ألف إصابة و2300 حالة وفاة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مجتمع أميش أوهايو، على سبيل المثال، انضم إلى المعركة الحكومية ضد الفيروس، وأصبح يساعد على حشد اللوازم الطبية للمستشفيات في المنطقة والبلاد.

ويقوم مئات الأشخاص بتصنيع آلاف الأقنعة والملابس الواقية لعيادة كليفلاند منذ أسابيع. 

وصنعت شركة تصنيع الأثاث في المنطقة ما يقرب من 20 ألف قناع من البلاستيك (درع وجه) في شهر مارس لمستشفى ييل نيو هافن. وقام النجارون الأميش ببناء فواصل خشبية للمستشفيات الميدانية في نيويورك.

والآميش طائفة دينية أسسها جاكوب آمان عام 1693، لكن في أواخر القرن التاسع عشر، أدى انقسام الطائفة إلى ظهور نظام أميش القديم، والذي يرفض الحياة الحديثة، ويفضل الانغلاق للحفاظ على الموروث الديني والمجتمعي للطائفة.

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منوعات

طائفة دينية منغلقة.. كيف يعيش أميش أميركا مع جائحة كورونا؟

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منوعات

قصتها تدمي القلب.. مدينة في تكساس تبكي "طفلة ملهمة" عمرها 10 سنوات

22 أبريل 2020
لكسي 10 سنوات

بعد أن اشتهرت لمساعدتها الطواقم الطبية في منطقة مونتداي في ولاية تكساس، توفيت الطفلة لكسي بروك كولينز في حادث سير مأساوي، أدمى قلوب ملايين الأميركييين.

ولكسي (10 سنوات) عرفها الجمهور خلال الأيام الماضية عن طريق وسائل الإعلام المحلية التي تناقلت قصتها، وتفانيها في صنع أقنعة واقية للأطقم الطبية العاملة في مستشفى قريب من منزلها حيث تعمل أمها ممرضة.

RIP REST IN PEACE 🙏🙏🙏 Lexi Brooke Collins, 10, who made hand sewn masks for hospitals was killed Friday in an ATV accident.

Posted by Michelle Jennings on Sunday, April 19, 2020

لكسي، وهي تلميذة في الصف الخامس، ألهمت مجتمعها عندما قامت بعمل أقنعة لعمال مستشفى أنسون العام في وقت سابق من هذا الشهر.

أمها قالت في تصريح سابق إنه "بعد إغلاق مدرستها، أمضت لكسي ساعات في خياطة 100 قناع ملون لصالح الممرضين حماية لهم من فيروس كورونا.

وفي 6 أبريل الماضي، كرّمها المستشفى في صفحته الرسمية على فيسبوك بالقول: "نحن شاكرون للتبرع الجميل بالأقنعة من قبل طالبة في الصف الخامس، شكرا لكسي كولينز".

وكتبت والدة لكسي شكرًا لكم جميعًا على جعل يوم فتاتي سعيدا من خلال شكرها علنًا!

وقالت الوالدة لوسائل إعلام، إن لكسي "تحب الخياطة، وأنا ممرضة، لذا فهي تريد مساعدة جميع الممرضات".

وفي تكساس، هناك أكثر من 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 500 وفاة.

عضو مجلس مدينة مونداي، كارين لوجان، قالت لقناة KTXS “كانت لكسي طفلة رائعة، لقد كانت مشرقة وموهوبة وحكيمة رغم صغر سنها".

وتم دفن الطفلة لكسي في مراسم تشيعيية مهيبة سادها خشوع وحزن كبيرين، بينما كان يرتدي ممرضون أقنعة واقية من صنعها، وهو ما زاد من عمق الحزن الذي خيم على منطقة سكناها.

وقيل خلال الجلسة التأبينية التي سبقت الدفن "لقد أضاءت ليكسي العالم الذي عاشت فيه".

وتوفيت لكسي في حادث سير وهي في السيارة، بينما نجا والداها جيسي وجارا كولينز، وإخوانها تالان وجرايسون مع جديها جيري وراشيل جراي.

وفي مونداي حيث عاشت وتوفيت لكسي، أضحى الناس يربطون صورا لها على الأشجار تكريما لها.