نيويورك.. زيجات عبر الإنترنت في زمن كورونا

سمحت ولاية نيويورك، التي تعاني بسبب أعداد الإصابات الكبيرة بفيروس كورونا المستجد، بالزواج عن بعد، وبما يشمل أداء المراسم وإتمام الأوراق الرسمية.

وأعلن حاكم الولاية أندرو كومو أنه أصبح بإمكان المواطنين الزواج قانونيا باستخدام تطبيق زووم، وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج".

وكانت الإجراءات ما قبل أزمة كورونا، تقتضي تقديم طلب شخصي لإتمام معاملة الزواج، وكانت تقوم بهذه المهام مكاتب خاصة للزواج، ولكنها أغلقت بسبب التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Pinoy couple Vianka and Coby holds online wedding from home (WFH), with all their guests attending via Zoom.@ABSCBNNews @ANCALERTS pic.twitter.com/xLXiSHle0a