منوعات

نيويورك.. زيجات عبر الإنترنت في زمن كورونا

22 أبريل 2020
الزواج عبر الإنترنت أصبح قانونيا في ولاية نيويورك
الزواج عبر الإنترنت أصبح قانونيا في ولاية نيويورك

سمحت ولاية نيويورك، التي تعاني بسبب أعداد الإصابات الكبيرة بفيروس كورونا المستجد، بالزواج عن بعد، وبما يشمل أداء المراسم وإتمام الأوراق الرسمية.

وأعلن حاكم الولاية أندرو كومو أنه أصبح بإمكان المواطنين الزواج قانونيا باستخدام تطبيق زووم، وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج".

وكانت الإجراءات ما قبل أزمة كورونا، تقتضي تقديم طلب شخصي لإتمام معاملة الزواج، وكانت تقوم بهذه المهام مكاتب خاصة للزواج، ولكنها أغلقت بسبب التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحقق برنامج زووم إقبالا كبيرا خلال الفترة الماضية، سواء للتواصل أم لإجراء المحادثات المرئية للتعليم أو العمل، إذ يمكن لنحو 100 شخص الاشتراك في مكالمة واحدة، ولكن أصبح كثيرون يحجمون عن استخدامه بعد اتهامه بعدم حماية خصوصية المستخدمين.

ونشر العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا لهم أثناء مشاركتهم في إتمام مراسم زواج باستخدام تطبيقات مختلفة.

وبلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أكثر من 831 ألف حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 46 ألفا.

وفي نيويورك وحدها، قاربت أعداد الإصابات 140 ألف حالة فيما بلغت أعداد الوفيات نحو 11 ألفا.

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منوعات

حشوة صدر تنقذ امرأة من رصاصة قاتلة

22 أبريل 2020
حشوة سيليكون أنقذت على الأرجح امرأة أصيبت برصاصة في صدرها
حشوة سيليكون أنقذت على الأرجح امرأة أصيبت برصاصة في صدرها

 أنقذت حشوة سيليكون، على الأرجح، امرأة بعدما أصيبت برصاصة في صدرها من مسافة قريبة أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة تورنتو الكندية، وفق ما قال أطباء.

وكشفت دراسة نشرت الأسبوع الماضي في مجلة "سايج" الطبية، تناولت حالة هذه المرأة، أن حشوة السيليكون في الثدي الأيسر للشابة البالغة من العمر 30 عاما، ساهمت في انحراف الرصاصة بعيدا عن أعضائها الحيوية إلى الثدي الآخر.

وأوضحت أن الحادثة التي وقعت في عام 2018، هي واحدة من عدد قليل من الحالات التي تم فيها إنقاذ امرأة عن طريق حشوات صدر، ويعتقد أنها الأولى المرتبطة بحشوات السيليكون.

وذهبت المريضة، التي لم يذكر اسمها، إلى قسم الطوارئ في المدينة الكندية، بعد الشعور بالألم في صدرها ورؤيتها دماء. واكتشف الجراحون جرحا واحدا وأزالوا رصاصة من تحت صدرها الأيمن، وفقا للدراسة.

وأزال الأطباء حشوة السيليكون وصوروها بهدف دراستها، وقد أظهرت الأشعة المقطعية أن الرصاصة مرت عبر الحشوة اليسرى وضربت اليمنى.

وقال معدو الدراسة "بناء على مسار دخول الرصاصة إكلينيكيا وتقويمها إشعاعيا، فإن المصدر الوحيد لانحراف الرصاصة هو حشوة الثدي الأيسر".

وأوضح الجراح جيانكارلو ماكافينيو المعد الرئيسي للدارسة لشبكة CNN "على الجانب الأيسر يوجد القلب والرئتان، لو أن الرصاصة دخلت في الصدر لتعرضت الشابة لإصابة أكثر خطورة".


 