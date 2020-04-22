نيويورك.. زيجات عبر الإنترنت في زمن كورونا

سمحت ولاية نيويورك، التي تعاني بسبب أعداد الإصابات الكبيرة بفيروس كورونا المستجد، بالزواج عن بعد، وبما يشمل أداء المراسم وإتمام الأوراق الرسمية.

وأعلن حاكم الولاية أندرو كومو أنه أصبح بإمكان المواطنين الزواج قانونيا باستخدام تطبيق زووم، وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج".

وكانت الإجراءات ما قبل أزمة كورونا، تقتضي تقديم طلب شخصي لإتمام معاملة الزواج، وكانت تقوم بهذه المهام مكاتب خاصة للزواج، ولكنها أغلقت بسبب التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

LOOK: Love in the time of COVID19 and quarantine!



Pinoy couple Vianka and Coby holds online wedding from home (WFH), with all their guests attending via Zoom.@ABSCBNNews @ANCALERTS pic.twitter.com/xLXiSHle0a — Jervis Manahan (@JervisManahan) April 22, 2020

وحقق برنامج زووم إقبالا كبيرا خلال الفترة الماضية، سواء للتواصل أم لإجراء المحادثات المرئية للتعليم أو العمل، إذ يمكن لنحو 100 شخص الاشتراك في مكالمة واحدة، ولكن أصبح كثيرون يحجمون عن استخدامه بعد اتهامه بعدم حماية خصوصية المستخدمين.

Our first Zoom wedding. pic.twitter.com/7O6twO0KcO — Cody Ragland (@ragland_cody) April 19, 2020

ونشر العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا لهم أثناء مشاركتهم في إتمام مراسم زواج باستخدام تطبيقات مختلفة.

وبلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أكثر من 831 ألف حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 46 ألفا.

وفي نيويورك وحدها، قاربت أعداد الإصابات 140 ألف حالة فيما بلغت أعداد الوفيات نحو 11 ألفا.