استطلاع: كبار السن أكثر من الشباب اهتماما بأخبار كورونا

قال أغلبية الأميركيين ممن شملهم استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، إنهم تابعوا "عن كثب" الأخبار المتعلقة بانتشار وباء كوفيد- 19، أواخر شهر مارس حينما كانت تستعد البلاد لدخول مرحلة الذروة في عدد الإصابات والوفيات.

وتم استطلاع آراء أميركيين على مرحلتين خلال شهر مارس، إذ سُئل 8914 مواطنا حول مدى متابعتهم أخبار الفيروس التاجي، في استطلاع أجري في أول مرة في الفترة من 10 إلى 16 مارس 2020، ثم مرّة أخرى في استطلاع أجري في الفترة ما بين 19 و24 مارس، شمل 11537 أميركيا.

ويقول تقرير مركز بيو إنه "في تلك الفترة القصيرة من الزمن، عندما تصاعدت حالات الإصابة بالوفيات في أميركا، وتزايدت جهود الحكومة وخبراء الصحة العامة للاستجابة للتفشي، زاد الاهتمام العام بالأخبار، مع ارتفاع حصة المتابعين عن كثب من 51 في المئة إلى 57 في المئة.

وقالت الغالبية الساحقة من الأميركيين (92 في المئة) في أواخر مارس إنهم كانوا يتابعون عن كثب الأخبار حول جائحة كوفيد- 19 الذي سيطر على التغطية الإعلامية لأسابيع.



لكن ضمن هذه الحصة الكبيرة، تظهر بعض الاختلافات الملحوظة حسب العمر، إذ لاحظ القائمون على الاستطلاع "عدم اكتراث" نسبي بأخبار الفيروس بين الشباب، بينما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وأكثر، قالوا إنهم يتابعون يوميا الأخبار وكل ما يتعلق بجديد جائحة كورونا.

وقال أكثر من ثلثي المستجوبين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، إنهم يتابعون أخبار الوباء عن كثب وكل يوم.

في المقابل، قال حوالي أربعة من كل عشرة أميركيين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا (42 في المئة) إنهم يولون الأخبار اهتمامًا أقل.

مركز بيو قال إنه لاحظ أن هذه الاختلافات تتزايد مع مرور الوقت (خلال فترتي الاستطلاع) ولاسيما عن البالغين 30 وحتى 65 سنة، بينما فئة الشباب (19-30) فقدت اهتمامها بالموضوع مع مرور الوقت.

يذكر أن المختصين في الأمراض المُعدية عبر العالم حذروا من كون الأشخاص كبار السن معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من غيرهم، خصوصا وأن مناعتهم لا تسمح بمواجهة المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي بشكل قاتل.

وتشير الإحصائيات إلى أن أغلب الوفيات التي سجلت في أغلب دول العالم كانت من بين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

ونهاية شهر مارس، أظهر بحث بريطاني أن العمر يشكل عاملاً رئيسياً في الإصابة الشديدة بالمرض، حيث أن واحداً من بين كل خمسة أشخاص تزيد أعمارهم عن 80 عاماً تطلبوا علاجا في المستشفى، مقارنة مع نحو 1 في المئة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.