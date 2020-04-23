صبي اسمه "كورونا".. تعرض للتنمر فأصبح توم هانكس صديقه

قالت وسائل إعلام أسترالية إن نجم هوليوود توم هانكس أرسل خطابا وآلة كاتبة تحمل العلامة التجارية "كورونا" إلى صبي أسترالي في الثامنة من عمره، كتب له يشكو من التنمر بسبب اسمه، وهو كورونا.

A 8-year old boy in Australia wrote a letter to Tom Hanks.



He told him he was getting bullied at school because his first name was Corona.



Tom replied by sending him his favorite typewriter, asked him to write back, and ended by saying "you've got a friend in me," pic.twitter.com/PDR4i4tELU — Goodable (@Goodable) April 23, 2020

وكتب كورونا دي فريس من غولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية إلى هانكس، الذي أمضى هو وزوجته ريتا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في منتجع أسترالي بسبب إصابتهما بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت القناة السابعة التلفزيونية أن الصبي كتب إلى هانكس يقول: "سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير؟".

وأضاف أنه يحب اسمه، لكن أناسا في المدرسة ينادونه فيروس كورونا، ما سبب له الحزن والغضب.

ورد هانكس، الحائز على جائزتي أوسكار، على الصبي قائلا: "هل تعلم أنك الشخص الوحيد الذي عرفته يحمل اسم كورونا؟".

.@tomhanks has written a heart-felt letter to a young Gold Coast boy named Corona. The 8-year-old was being bullied at school and decided to write to the Hollywood superstar and his wife @RitaWilson, after they were diagnosed with Coronavirus. https://t.co/b3nAU20I54 #7NEWS pic.twitter.com/UpUAb8gHRX — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) April 23, 2020

وأظهرت صورة للخطاب نشرتها القناة السابعة أن هانكس قال فيه: "أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة ستناسبك.. اسأل أحد الكبار كيف تعمل. واستخدمها في الرد علي".

وختم هانكس خطابه قائلا: "أصبح لديك صديق .. أنا".