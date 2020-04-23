منوعات

صبي اسمه "كورونا".. تعرض للتنمر فأصبح توم هانكس صديقه

23 أبريل 2020
شعر "كورونا" بالحزن بسبب التنمر، فراسل توم هانكس.
شعر "كورونا" بالحزن بسبب التنمر، فراسل توم هانكس.

قالت وسائل إعلام أسترالية إن نجم هوليوود توم هانكس أرسل خطابا وآلة كاتبة تحمل العلامة التجارية "كورونا" إلى صبي أسترالي في الثامنة من عمره، كتب له يشكو من التنمر بسبب اسمه، وهو كورونا.

وكتب كورونا دي فريس من غولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية إلى هانكس، الذي أمضى هو وزوجته ريتا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في منتجع أسترالي بسبب إصابتهما بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت القناة السابعة التلفزيونية أن الصبي كتب إلى هانكس يقول: "سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير؟".

وأضاف أنه يحب اسمه، لكن أناسا في المدرسة ينادونه فيروس كورونا، ما سبب له الحزن والغضب.

ورد هانكس، الحائز على جائزتي أوسكار، على الصبي قائلا: "هل تعلم أنك الشخص الوحيد الذي عرفته يحمل اسم كورونا؟".

وأظهرت صورة للخطاب نشرتها القناة السابعة أن هانكس قال فيه: "أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة ستناسبك.. اسأل أحد الكبار كيف تعمل. واستخدمها في الرد علي".

وختم هانكس خطابه قائلا: "أصبح لديك صديق .. أنا".

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منوعات

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معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الخميس 23 أبريل 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية أن غدا الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 2020 ميلادية.

وكانت مصر أعلنت يوم أمس أن يوم الجمعة هو بداية شهر الصيام، وكذلك أعلنت تونس.

أما سلطنة عمان فأعلنت أن يوم الجمعة هو المتتم لشهر شعبان، وأن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان.

وكان الوقف الوقف السني في العراق، الأربعاء، أن غدا الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، هو المتمم لشهر شعبان، أي أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام شهر رمضان.  
 