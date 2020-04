صبي اسمه "كورونا".. تعرض للتنمر فأصبح توم هانكس صديقه

قالت وسائل إعلام أسترالية إن نجم هوليوود توم هانكس أرسل خطابا وآلة كاتبة تحمل العلامة التجارية "كورونا" إلى صبي أسترالي في الثامنة من عمره، كتب له يشكو من التنمر بسبب اسمه، وهو كورونا.

A 8-year old boy in Australia wrote a letter to Tom Hanks.



He told him he was getting bullied at school because his first name was Corona.



Tom replied by sending him his favorite typewriter, asked him to write back, and ended by saying "you've got a friend in me," pic.twitter.com/PDR4i4tELU