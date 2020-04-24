منوعات

حفلة أمام مستشفى لبناني للترويح عن الطواقم الطبية في معركتهم ضد كورونا

24 أبريل 2020
حفلة موسيقية أمام مستشفى لبناني للترويح على الطاقم الطبي
حفلة موسيقية أمام مستشفى لبناني للترويح على الطاقم الطبي

قدّم موسيقيون لبنانيون الخميس حفلة مصغرة أمام مستشفى خاص في مدينة جبيل الساحلية شمالي بيروت، دعما لأفراد الطواقم الطبية الموجودين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حوالي 700 شخص في لبنان.

واحتشد عشرات الممرضين والأطباء في باحة المستشفى، وشرفات غرف التمريض، ورقصوا على أنغام الفرقة الموسيقية التي أبدعتها أنامل شباب وشابات مرتدين أقنعة واقية.

الحفلة نظمت تحت شعار "منقطع هالقطوع سوا على خير" بمعنى سنجتاز هذه المرحلة معا بسلام.

إليز فرح باسيل، مسؤولة الإعلام في المستشفى قالت في حديث لوكالة فرانس برس "هذه التظاهرة تهدف لزرع نوع من الأمل والتفاؤل في نفوس الطواقم الطبية التي تسهر على راحة المصابين وهي بعيدة عن أهاليها".

Image
طواقم طبية لبنانية تستمتع بإيقاعات موسيقية خلال أزمة كورونا

ومن المنتظر أن تنتقل الفرقة إلى العاصمة بيروت لتنظم حفلا آخر لصالح الأطقم الطبية هناك، كما من المقرر ان تجوب عدة محافظات أخرى.

وسجّل لبنان الذي يفرض تعبئة عامة منذ منتصف الشهر الماضي 688 إصابة حتى الآن، بينها 22 وفاة.

والخميس، أعلنت السلطات اللبنانية تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في سهل البقاع (شرق)، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في هذا المخيّم إلى خمس.

وتقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، فيما تفيد تقديرات غير رسمية عن 500 ألف.

كما تستضيف البلاد وفق السلطات 1,5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا

حفلة موسيقية أمام مستشفى لبناني للترويح على الطاقم الطبي
منوعات

حفلة أمام مستشفى لبناني للترويح عن الطواقم الطبية في معركتهم ضد كورونا

تويتر يزيل تغريدات حول روجت لأنشطة "مؤذية"
تكنولوجيا

بعد التعدي على أبراج للاتصالات.. تويتر يحذف التغريدات "المؤذية"

Members of the Baruta Municipal Police stand guard outside a gas station, while wearing face masks as a precautionary measure…
عربي ودولي

في تحدّ جديد للمجتمع الدولي.. فنزويلا تحصل على مواد من إيران لإعادة تشغيل مصفاة

يلف الغموض التام وضع زعيم كوريا الشمالية
عربي ودولي

ترامب يرد على تقارير حول صحة زعيم كوريا الشمالية

المؤتمر الصحفي عن آخر مستجدات كورونا ركز على علاقة الفيروس بالحرارة
أزمة كورونا

هل تؤثر أشعة الشمس على حياة الفيروس؟.. "خلية الأزمة" تجيب

نانسي بيلوسي حضرت جلسة التصويت مرتدية كمامة
أميركا

مجلس النواب الأميركي يتبنى حزمة مساعدات إضافية لمواجهة كورونا

صورة تخيلية لكوكب كيبلر-1649c
منوعات

يشبه الأرض كثيرا.. لماذا لا يمكننا العيش على كوكب "كيبلر"؟

منوعات

يشبه الأرض كثيرا.. لماذا لا يمكننا العيش على كوكب "كيبلر"؟

24 أبريل 2020
صورة تخيلية لكوكب كيبلر-1649c
صورة تخيلية لكوكب كيبلر-1649c

كوكب بنفس حجم الأرض، يملك العديد من العناصر المؤهلة للحياة، بالإضافة إلى قربه من الشمس، إلا أن ذلك ليس كافيا ليجعل "كيبلر-1649C" صالحا للحياة بالنسبة للبشر.

و"كيبلر-1649C" هو كوكب يقع خارج المجموعة الشمسية الخاصة بنا، ويبعد عن الأرض بنحو 300 سنة ضوئية، ويدور حول نجم أحمر صغير.

ورغم أن النجم الأحمر لا يصدر الكثير من الحرارة، فإن الكوكب قريب منه، "كمخيم قريب من نار غير قوية في ليلة باردة"، على حد وصف تقرير "ذا نكست ويب".

ويقع "كيبلر-1649C" في منطقة صالحة للسكن ضمن المجموعة الشمسية الخاصة به، حيث يمكن للمياه أن تتشكل. ومع وجود الأنهار والمحيطات والبحار، قد تصبح الحياة ممكنة.

ويتلقى "كيبلر-1649C" ما يقارب ثلاثة أرباع كمية الإشعاع التي يتلقاها كوكب الأرض من الشمس، وتعتمد درجة الحرارة في "كيبلر-1649C" على نوع الإشعاع الذي يتلقاه على سطحه، لكن لا نعرف الكثير عن المجال المغناطيسي لهذا الكوكب البعيد.

ويزيد حجم الكوكب ستة بالمئة من حجم الأرض، إلا أنه رغم ذلك يعتبر غير صالح للحياة بحسب عالم الفضاء بوكالة ناسا، توماس زوربوخن.

وأضاف زوربوخن، أن المسافة التي بين "كيبلر-1649C" وبين نجمه، تمثل تهديدا كبيرا، قد يقضي على أي حياة تطورت على سطحه.

وكانت خوارزمية آلية تدعى "روبوفيتر" قد حللت بيانات خاصة بالكوكب كشفت ظلمة تحيط بأجزاء من الكوكب لفترات طويلة، إذ يدور الكوكب حول نجمه مرة كل 19 يوما و12 ساعة.

وتنتشر النجوم الحمراء في جميع أنحاء المجرة، وهي نجوم باردة لا تمنح الكثير من الضوء أو الحرارة، بل من الممكن أن تشهد نوبات توهج قوية يمكن أن تمحو أي حياة الكواكب القريبة.

يذكر أن المجموعة الشمسية لـ "كيبلر-1649C" تتضمن كواكب أخرى شبيهة به، مثل "كيبلر-1649B"، فيما يتوقع العلماء وجود كوكب آخر بينهما لم يوثق بعد.