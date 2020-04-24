حفلة أمام مستشفى لبناني للترويح عن الطواقم الطبية في معركتهم ضد كورونا

قدّم موسيقيون لبنانيون الخميس حفلة مصغرة أمام مستشفى خاص في مدينة جبيل الساحلية شمالي بيروت، دعما لأفراد الطواقم الطبية الموجودين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حوالي 700 شخص في لبنان.

واحتشد عشرات الممرضين والأطباء في باحة المستشفى، وشرفات غرف التمريض، ورقصوا على أنغام الفرقة الموسيقية التي أبدعتها أنامل شباب وشابات مرتدين أقنعة واقية.

الحفلة نظمت تحت شعار "منقطع هالقطوع سوا على خير" بمعنى سنجتاز هذه المرحلة معا بسلام.

إليز فرح باسيل، مسؤولة الإعلام في المستشفى قالت في حديث لوكالة فرانس برس "هذه التظاهرة تهدف لزرع نوع من الأمل والتفاؤل في نفوس الطواقم الطبية التي تسهر على راحة المصابين وهي بعيدة عن أهاليها".

ومن المنتظر أن تنتقل الفرقة إلى العاصمة بيروت لتنظم حفلا آخر لصالح الأطقم الطبية هناك، كما من المقرر ان تجوب عدة محافظات أخرى.

وسجّل لبنان الذي يفرض تعبئة عامة منذ منتصف الشهر الماضي 688 إصابة حتى الآن، بينها 22 وفاة.

والخميس، أعلنت السلطات اللبنانية تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في سهل البقاع (شرق)، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في هذا المخيّم إلى خمس.

وتقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، فيما تفيد تقديرات غير رسمية عن 500 ألف.

كما تستضيف البلاد وفق السلطات 1,5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.