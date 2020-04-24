منوعات

في بلد عربي.. "أول دليل" على مقتل إنسان بنيزك

24 أبريل 2020
كوكب الأرض تحت قصف دائم من الأجسام الفضائية
كوكب الأرض تحت قصف دائم من الأجسام الفضائية

كشف باحثون أتراك عن "أول دليل" على مقتل شخص بسبب نيزك وذلك في حادثة وقعت في العراق يوم 22 أغسطس من عام 1888.

الاكتشاف الذي نشر في دورية "الأرصاد وعلوم الكواكب" ويعتمد على سجلات أرشيف الدولة التركية التابع لرئاسة الجمهورية يشير إلى وفاة رجل وإصابة آخر بالشلل نتيجة للنيزك الذي وقع في المنطقة التي تعرف حاليا باسم السليمانية، وفقا لما نقلته مجلة "ساينس" العلمية.

وتشير السجلات إلى خطابات أرسلت من سكان محليين تشير إلى تعرض المنطقة إلى العديد من النيازك لمدة 10 دقائق في ذلك اليوم.

وشوهدت كرة نارية في السماء قبل أن تنفجر عاليا في الغلاف الجوي.

وأدت الحادثة أيضا بحسب الوثائق إلى تدمير محاصيل وحقول.

والجدير بالذكر أن كوكب الأرض يقع بشكل دائم تحت قصف الصخور الفضائية، وتشير التقديرات إلى أن الملايين من هذه الصخور تضرب الغلاف الجوي، لكنها لا تنجح غالبا في اختراقه.

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منوعات

في بلد عربي.. "أول دليل" على مقتل إنسان بنيزك

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منوعات

سكان نيويورك يكرمون العاملين الأساسيين بالغناء وقرع الأواني

24 أبريل 2020
وقف سكان مدينة نيويورك مساء الخميس في النوافذ والشرفات وظلوا يصفقون ويهتفون ويقرعون الأواني
وقف سكان مدينة نيويورك مساء الخميس في النوافذ والشرفات وظلوا يصفقون ويهتفون ويقرعون الأواني

تكريما لمن يخاطرون بحياتهم في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقف سكان مدينة نيويورك مساء الخميس في النوافذ والشرفات وظلوا يصفقون ويهتفون ويقرعون الأواني.

وبعدها بدأ أداء جماعي مثير لأغنية "اتكِئ علي" (لين أون مي) لبيل ويذرز التي يعود تاريخها إلى عام 1972.

وقال روبرت هورنسبي، وهو مدير جمع التبرعات في جوقة (بيس أوف هارت) غير الربحية في نيويورك: "هذا مدهش"، وذلك بعد أن أدى الأغنية من شرفة منزله في مانهاتن.

وأضاف: "حجم الطاقة التي نحصل عليها وحجم الطاقة التي نعطيها رفعت من معنويات أهل نيويورك ونتمنى أن يكون ذلك هو حال الناس في الوطن كله".

وقال منظمو احتفالية "نيويورك تغني معا" إن الهدف هو رفع الحالة المعنوية وتكريم العاملين على الجبهة الذين يكافحون جائحة كوفيد-19 والاستفادة من القوة الاستشفائية للموسيقى مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعية.

وكل أسبوع تختار الجوقة أغنية وتؤديها بعد تصفيق للعاملين الأساسيين مساء كل خميس.

والأسبوع الماضي اختارت أغنية فرانك سيناترا الشهيرة "نيويورك" والأسبوع المقبل ستؤدي أغنية بن إي. كينغ الكلاسيكية "قف إلى جانبي" (ستاند باي مي).

وتشير آخر البيانات إلى أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 50 ألف شخص وبلغ متوسط الزيادة اليومية خلال أبريل ألفي وفاة.