في بلد عربي.. "أول دليل" على مقتل إنسان بنيزك

تكريما لمن يخاطرون بحياتهم في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقف سكان مدينة نيويورك مساء الخميس في النوافذ والشرفات وظلوا يصفقون ويهتفون ويقرعون الأواني.

وبعدها بدأ أداء جماعي مثير لأغنية "اتكِئ علي" (لين أون مي) لبيل ويذرز التي يعود تاريخها إلى عام 1972.

New Yorkers sing 'Lean on Me' from their windows and balconies #NewYork #NYC pic.twitter.com/rc8rTnLN5U

وقال روبرت هورنسبي، وهو مدير جمع التبرعات في جوقة (بيس أوف هارت) غير الربحية في نيويورك: "هذا مدهش"، وذلك بعد أن أدى الأغنية من شرفة منزله في مانهاتن.

وأضاف: "حجم الطاقة التي نحصل عليها وحجم الطاقة التي نعطيها رفعت من معنويات أهل نيويورك ونتمنى أن يكون ذلك هو حال الناس في الوطن كله".

وقال منظمو احتفالية "نيويورك تغني معا" إن الهدف هو رفع الحالة المعنوية وتكريم العاملين على الجبهة الذين يكافحون جائحة كوفيد-19 والاستفادة من القوة الاستشفائية للموسيقى مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعية.

Last week some of our members sang New York, New York and this week it’ll be Lean On Me. Sing along with @peaceheartchoir and the rest of the city tonight at 7pm. pic.twitter.com/vkpnpV4G32