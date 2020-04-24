في بلد عربي.. "أول دليل" على مقتل إنسان بنيزك

كشف باحثون أتراك عن "أول دليل" على مقتل شخص بسبب نيزك وذلك في حادثة وقعت في العراق يوم 22 أغسطس من عام 1888.

الاكتشاف الذي نشر في دورية "الأرصاد وعلوم الكواكب" ويعتمد على سجلات أرشيف الدولة التركية التابع لرئاسة الجمهورية يشير إلى وفاة رجل وإصابة آخر بالشلل نتيجة للنيزك الذي وقع في المنطقة التي تعرف حاليا باسم السليمانية، وفقا لما نقلته مجلة "ساينس" العلمية.

وتشير السجلات إلى خطابات أرسلت من سكان محليين تشير إلى تعرض المنطقة إلى العديد من النيازك لمدة 10 دقائق في ذلك اليوم.

وشوهدت كرة نارية في السماء قبل أن تنفجر عاليا في الغلاف الجوي.

وأدت الحادثة أيضا بحسب الوثائق إلى تدمير محاصيل وحقول.

والجدير بالذكر أن كوكب الأرض يقع بشكل دائم تحت قصف الصخور الفضائية، وتشير التقديرات إلى أن الملايين من هذه الصخور تضرب الغلاف الجوي، لكنها لا تنجح غالبا في اختراقه.