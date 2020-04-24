"كأنه يرتدي كمامة".. صور لكويكب نهاية أبريل وهو يقترب من الأرض

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن كويكبا سيمر قرب الأرض الأسبوع القادم دون أن يصطدم بها، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية.

ويظهر الكويكب، الذي يقدر عرضه بـ 1.2 ميل، في صور الوكالة وكأنه يلبس كمامة وجه كتلك التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا.

ويسمى الكويكب 52768، كما يدعى أيضا "1988 أو أر2"، واكتشف بواسطة تعقب الأجرام القريبة من الأرض في 24 يوليو 1998.

Image سيمر قرب الأرض الأسبوع القادم دون اصطدام

وقالت آن فيريكي، رئيسة الرادار الكوكبي في مرصد أريسيبو، في بيان إن "السمات الطبوغرافية الصغيرة مثل التلال التي تظهر على أحد طرفي الكويكب، تجعله يبدو وكأنه يرتدي كمامة وجه".

وسيمر الكويكب في 29 أبريل، على بعد 3,908,791 ميلا من الأرض، وبسرعة 19,461 ميلا في الساعة، وهذا لا يزال أبعد 16 مرة من المسافة بين الأرض والقمر، وفق الوكالة.

وأكدت الوكالة أنه لن يصطدم بالأرض، إذ أنه في حال اصطدامه بكوكبنا قد يخلف آثار كبيرة.

ومن المتوقع أن يمر في الساعة 5:56 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، وفقا لما ذكره مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض.

وتم تصنيف الكويكب كجسم يحتمل أن يكون خطيرا لأن قطره أكبر من 500 قدم ويأتي على بعد 5 ملايين ميل من مدار الأرض.

ويمكن للخبراء في أريسيبو رصد الكويكبات واستخدام عمليات الرصد لتحديد مسارها في المستقبل لمعرفة ما إذا كانت تشكل خطرا على الأرض.