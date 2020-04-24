منوعات

"كأنه يرتدي كمامة".. صور لكويكب نهاية أبريل وهو يقترب من الأرض

24 أبريل 2020
الكويكب لن يشكل خطرا على الأرض
الكويكب لن يشكل خطرا على الأرض

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن كويكبا سيمر قرب الأرض الأسبوع القادم دون أن يصطدم بها، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية.

ويظهر الكويكب، الذي يقدر عرضه بـ 1.2 ميل، في صور الوكالة وكأنه يلبس كمامة وجه كتلك التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا.

ويسمى الكويكب 52768، كما يدعى أيضا "1988 أو أر2"، واكتشف بواسطة تعقب الأجرام القريبة من الأرض في 24 يوليو 1998.

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سيمر قرب الأرض الأسبوع القادم دون اصطدام
سيمر قرب الأرض الأسبوع القادم دون اصطدام

وقالت آن فيريكي، رئيسة الرادار الكوكبي في مرصد أريسيبو، في بيان إن "السمات الطبوغرافية الصغيرة مثل التلال التي تظهر على أحد طرفي الكويكب، تجعله يبدو وكأنه يرتدي كمامة وجه". 

وسيمر الكويكب في 29 أبريل، على بعد 3,908,791 ميلا من الأرض، وبسرعة 19,461 ميلا في الساعة، وهذا لا يزال أبعد 16 مرة من المسافة بين الأرض والقمر، وفق الوكالة.

وأكدت الوكالة أنه لن يصطدم بالأرض، إذ أنه في حال اصطدامه بكوكبنا قد يخلف آثار كبيرة.

ومن المتوقع أن يمر في الساعة 5:56 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، وفقا لما ذكره مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض.

وتم تصنيف الكويكب كجسم يحتمل أن يكون خطيرا لأن قطره أكبر من 500 قدم ويأتي على بعد 5 ملايين ميل من مدار الأرض. 

ويمكن للخبراء في أريسيبو رصد الكويكبات واستخدام عمليات الرصد لتحديد مسارها في المستقبل لمعرفة ما إذا كانت تشكل خطرا على الأرض.

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منوعات

"كأنه يرتدي كمامة".. صور لكويكب نهاية أبريل وهو يقترب من الأرض

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منوعات

مسؤول ياباني يقول "الرجال أفضل من النساء في التسوق أثناء الوباء".. ويوضح الأسباب‎

24 أبريل 2020
South Korean protesters hold signs during a weekly anti-Japanese demonstration supporting "comfort women" who served as sex…
تعرض العمدة لانتقادات شديدة بعد تفضيله الرجال على النساء في التسوق

يواجه عمدة ثالث أكبر مدينة في اليابان انتقادات شديدة بعد قوله إن الرجال أكثر فعالية في تسوق البقالة من النساء، في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون لمنع الاكتظاظ في المتاجر وتقليل العدوى بفيروس كورونا.

وقال عمدة مدينة أوساكا ايشيرو ماتسوى إن "المتسوقين الذكور سيقللون من الانتشار المحتمل للفيروس حيث سيقضون وقتا أقل في المتاجر، بينما تستغرق النساء وقتا أطول لأنهن يستعرضن منتجات مختلفة ويبحثن عن الخيار الأفضل".

 وقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى الأسابيع الاخيرة في اليابان بشكل خيب آمال نجاح إجراءات الحكومة في منع انتشار الفيروس.

ودفعت تعليقات رئيس البلدية ناشطي المساواة في اليابان إلى الهجوم عليه، حيث قال أحدهم إنه "من الواضح أن رئيس البلدية لا يعرف كيفية القيام بالتسوق".

كما وسع آخر من دائرة الانتقاد لتشمل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبو ونائبه تارو آسو، قائلا إن "مأساة اليابان هي في وجود سياسيين مثلهم ومثل العمدة لا يعرفون شيئا عن الحياة اليومية".

وسجلت اليابان أكثر من 13 ألف حالة إصابة مؤكدة من بينها 330 حالة وفاة بارتفاع عن 243 حالة في بداية مارس.