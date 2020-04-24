كورونا يحول بروفيسورا أميركيا إلى ملياردير

خسر معظم الناس المال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، جراء فقدان وظائفهم أو هبوط أسعار الأسهم والعقارات، لكن الأمر كان مختلفا مع أكاديمي أميركي جنى الملايين بفضل كورونا، وفق ما جاء في موقع بلومبيرغ.

وقال الموقع إن أحد الأكاديميين الأميركيين حقق 795 مليون دولار أميركي (1.2 مليار دولار أسترالي) خلال الأزمة التي أدت إلى توقف العالم بأسره.

واستثمر أستاذ الطب في جامعة هارفارد تيموثي سبرينغر، 5 ملايين دولار أميركي في شركة تكنولوجيا حيوية تتواجد في السباق العالمي لإنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وكان لقاح "mRNA-1273" الذي صنعته شركة "موديرنا" الشهر الماضي أول لقاح يجرب على الإنسان. ثم تلقت الأسبوع الماضي 483 مليون دولار من الحكومة الأميركية لدعم عملها.

وقد أدى احتمال نجاح هذا اللقاح إلى ارتفاع أسهم الشركة إلى درجة أن حصة سبرينغر تبلغ قيمتها الآن 800 مليون دولار أميركي.