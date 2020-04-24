منوعات

كورونا يحول بروفيسورا أميركيا إلى ملياردير

24 أبريل 2020
اسثتمر 5 ملايين دولار أمريكي في الشركة
اسثتمر 5 ملايين دولار أمريكي في الشركة

خسر معظم الناس المال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، جراء فقدان وظائفهم أو هبوط أسعار الأسهم والعقارات، لكن الأمر كان مختلفا مع أكاديمي أميركي جنى الملايين بفضل كورونا، وفق ما جاء في موقع بلومبيرغ.

وقال الموقع إن أحد الأكاديميين الأميركيين حقق 795 مليون دولار أميركي (1.2 مليار دولار أسترالي) خلال الأزمة التي أدت إلى توقف العالم بأسره.

واستثمر أستاذ الطب في جامعة هارفارد تيموثي سبرينغر، 5 ملايين دولار أميركي في شركة تكنولوجيا حيوية تتواجد في السباق العالمي لإنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وكان لقاح "mRNA-1273" الذي صنعته شركة "موديرنا" الشهر الماضي أول لقاح يجرب على الإنسان. ثم تلقت الأسبوع الماضي 483 مليون دولار من الحكومة الأميركية لدعم عملها.

وقد أدى احتمال نجاح هذا اللقاح إلى ارتفاع أسهم الشركة إلى درجة أن حصة سبرينغر تبلغ قيمتها الآن 800 مليون دولار أميركي. 

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منوعات

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منوعات

"كأنه يرتدي كمامة".. صور لكويكب نهاية أبريل وهو يقترب من الأرض

24 أبريل 2020
الكويكب لن يشكل خطرا على الأرض
الكويكب لن يشكل خطرا على الأرض

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن كويكبا سيمر قرب الأرض الأسبوع القادم دون أن يصطدم بها، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية.

ويظهر الكويكب، الذي يقدر عرضه بـ 1.2 ميل، في صور الوكالة وكأنه يلبس كمامة وجه كتلك التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا.

ويسمى الكويكب 52768، كما يدعى أيضا "1988 أو أر2"، واكتشف بواسطة تعقب الأجرام القريبة من الأرض في 24 يوليو 1998.

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سيمر قرب الأرض الأسبوع القادم دون اصطدام
سيمر قرب الأرض الأسبوع القادم دون اصطدام

وقالت آن فيريكي، رئيسة الرادار الكوكبي في مرصد أريسيبو، في بيان إن "السمات الطبوغرافية الصغيرة مثل التلال التي تظهر على أحد طرفي الكويكب، تجعله يبدو وكأنه يرتدي كمامة وجه". 

وسيمر الكويكب في 29 أبريل، على بعد 3,908,791 ميلا من الأرض، وبسرعة 19,461 ميلا في الساعة، وهذا لا يزال أبعد 16 مرة من المسافة بين الأرض والقمر، وفق الوكالة.

وأكدت الوكالة أنه لن يصطدم بالأرض، إذ أنه في حال اصطدامه بكوكبنا قد يخلف آثار كبيرة.

ومن المتوقع أن يمر في الساعة 5:56 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، وفقا لما ذكره مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض.

وتم تصنيف الكويكب كجسم يحتمل أن يكون خطيرا لأن قطره أكبر من 500 قدم ويأتي على بعد 5 ملايين ميل من مدار الأرض. 

ويمكن للخبراء في أريسيبو رصد الكويكبات واستخدام عمليات الرصد لتحديد مسارها في المستقبل لمعرفة ما إذا كانت تشكل خطرا على الأرض.