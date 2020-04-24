مسؤول ياباني يقول "الرجال أفضل من النساء في التسوق أثناء الوباء".. ويوضح الأسباب‎

يواجه عمدة ثالث أكبر مدينة في اليابان انتقادات شديدة بعد قوله إن الرجال أكثر فعالية في تسوق البقالة من النساء، في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون لمنع الاكتظاظ في المتاجر وتقليل العدوى بفيروس كورونا.

وقال عمدة مدينة أوساكا ايشيرو ماتسوى إن "المتسوقين الذكور سيقللون من الانتشار المحتمل للفيروس حيث سيقضون وقتا أقل في المتاجر، بينما تستغرق النساء وقتا أطول لأنهن يستعرضن منتجات مختلفة ويبحثن عن الخيار الأفضل".

وقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى الأسابيع الاخيرة في اليابان بشكل خيب آمال نجاح إجراءات الحكومة في منع انتشار الفيروس.

ودفعت تعليقات رئيس البلدية ناشطي المساواة في اليابان إلى الهجوم عليه، حيث قال أحدهم إنه "من الواضح أن رئيس البلدية لا يعرف كيفية القيام بالتسوق".

كما وسع آخر من دائرة الانتقاد لتشمل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبو ونائبه تارو آسو، قائلا إن "مأساة اليابان هي في وجود سياسيين مثلهم ومثل العمدة لا يعرفون شيئا عن الحياة اليومية".

وسجلت اليابان أكثر من 13 ألف حالة إصابة مؤكدة من بينها 330 حالة وفاة بارتفاع عن 243 حالة في بداية مارس.