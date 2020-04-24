منوعات

مسؤول ياباني يقول "الرجال أفضل من النساء في التسوق أثناء الوباء".. ويوضح الأسباب‎

24 أبريل 2020
South Korean protesters hold signs during a weekly anti-Japanese demonstration supporting "comfort women" who served as sex…
تعرض العمدة لانتقادات شديدة بعد تفضيله الرجال على النساء في التسوق

يواجه عمدة ثالث أكبر مدينة في اليابان انتقادات شديدة بعد قوله إن الرجال أكثر فعالية في تسوق البقالة من النساء، في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون لمنع الاكتظاظ في المتاجر وتقليل العدوى بفيروس كورونا.

وقال عمدة مدينة أوساكا ايشيرو ماتسوى إن "المتسوقين الذكور سيقللون من الانتشار المحتمل للفيروس حيث سيقضون وقتا أقل في المتاجر، بينما تستغرق النساء وقتا أطول لأنهن يستعرضن منتجات مختلفة ويبحثن عن الخيار الأفضل".

 وقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى الأسابيع الاخيرة في اليابان بشكل خيب آمال نجاح إجراءات الحكومة في منع انتشار الفيروس.

ودفعت تعليقات رئيس البلدية ناشطي المساواة في اليابان إلى الهجوم عليه، حيث قال أحدهم إنه "من الواضح أن رئيس البلدية لا يعرف كيفية القيام بالتسوق".

كما وسع آخر من دائرة الانتقاد لتشمل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبو ونائبه تارو آسو، قائلا إن "مأساة اليابان هي في وجود سياسيين مثلهم ومثل العمدة لا يعرفون شيئا عن الحياة اليومية".

وسجلت اليابان أكثر من 13 ألف حالة إصابة مؤكدة من بينها 330 حالة وفاة بارتفاع عن 243 حالة في بداية مارس.

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منوعات

مسؤول ياباني يقول "الرجال أفضل من النساء في التسوق أثناء الوباء".. ويوضح الأسباب‎

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منوعات

حفلة أمام مستشفى لبناني للترويح عن الطواقم الطبية في معركتهم ضد كورونا

24 أبريل 2020
حفلة موسيقية أمام مستشفى لبناني للترويح على الطاقم الطبي
حفلة موسيقية أمام مستشفى لبناني للترويح على الطاقم الطبي

قدّم موسيقيون لبنانيون الخميس حفلة مصغرة أمام مستشفى خاص في مدينة جبيل الساحلية شمالي بيروت، دعما لأفراد الطواقم الطبية الموجودين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حوالي 700 شخص في لبنان.

واحتشد عشرات الممرضين والأطباء في باحة المستشفى، وشرفات غرف التمريض، ورقصوا على أنغام الفرقة الموسيقية التي أبدعتها أنامل شباب وشابات مرتدين أقنعة واقية.

الحفلة نظمت تحت شعار "منقطع هالقطوع سوا على خير" بمعنى سنجتاز هذه المرحلة معا بسلام.

إليز فرح باسيل، مسؤولة الإعلام في المستشفى قالت في حديث لوكالة فرانس برس "هذه التظاهرة تهدف لزرع نوع من الأمل والتفاؤل في نفوس الطواقم الطبية التي تسهر على راحة المصابين وهي بعيدة عن أهاليها".

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طواقم طبية لبنانية تستمتع بإيقاعات موسيقية خلال أزمة كورونا

ومن المنتظر أن تنتقل الفرقة إلى العاصمة بيروت لتنظم حفلا آخر لصالح الأطقم الطبية هناك، كما من المقرر ان تجوب عدة محافظات أخرى.

وسجّل لبنان الذي يفرض تعبئة عامة منذ منتصف الشهر الماضي 688 إصابة حتى الآن، بينها 22 وفاة.

والخميس، أعلنت السلطات اللبنانية تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في سهل البقاع (شرق)، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في هذا المخيّم إلى خمس.

وتقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، فيما تفيد تقديرات غير رسمية عن 500 ألف.

كما تستضيف البلاد وفق السلطات 1,5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.