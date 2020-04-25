منوعات

استفاقت في المستشفى بعد شهر من إعلان وفاتها وحرق الجثمان

25 أبريل 2020
الخطأ حدث بسبب التباس في الهويات
الخطأ حدث بسبب التباس في الهويات

استفاقت امرأة، أدخلت المستشفى في غواياكيل في الإكوادور وهي فاقدة الوعي قبل ثلاثة أسابيع في خضم انتشار وباء كوفيد-19، لتجد أن وفاتها أعلنت بسبب التباس في الهويات، على ما ذكرت عائلتها.

أعلنت وفاة ألبا ماروري (74 عاما)  في 27 مارس بعدما أدخلت المستشفى لإصابتها بحمى ومشكلات في التنفس.

وتسلمت عائلتها بعد أسبوع على ذلك جثمانا تم حرقه من دون أن يتعرف عليه أحد من الأقارب.

وقال ابن شقيقتها خوان كارلوس راميريس عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل أن يؤكد روايته لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي، أن ماروري "كانت في غيبوبة مدة ثلاثة أسابيع ومع جنون كوفيد (في المستشفى) حدث خلط في الأسماء وأعلنت وفاتها".

وقد أعطت المرأة السبعينية التي استفاقت الخميس اسمها ورقم هاتف شقيقتها آورا للاتصال بها.

وأوضح راميريس "توجه الأطباء إلى منزل خالتي (آورا) للتحقق من الخطأ".

وأضاف "لا نزال نجهل هوية من وضعنا رماده في المنزل".

وأكد أن خالته "في وضع جيد" مضيفا أن العائلة طلبت من المستشفى تعويضات على كلفة  حرق الجثة "والألم والحزن الناجمين عن الوفاة" المفترضة.

وقالت آورا للصحافة "شقيقتي في غرفة في المستشفى بانتظار أن تخرج. لقد مضى شهر تقريبا على إعلان وفاتها وكنت أحتفظ طوال هذه المدة برماد شخص آخر...".

وتشكل غواياكيل عاصمة الأكوادور الاقتصادية وأكثر مدنها اكتظاظا، بؤرة انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد مع أكثر من 22 ألف إصابة و576 وفاة.

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استفاقت في المستشفى بعد شهر من إعلان وفاتها وحرق الجثمان

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منوعات

مقالب رامز جلال تصعق متابعيه.. وبعضهم يردون

25 أبريل 2020
برنامج رامز مجنون رسمي

تصاعدت حدة الانتقادات مع بث أولى حلقات برنامج مقالب يعده ويقدمه كل عام في شهر رمضان، الفنان المصري رامز جلال.

نسخة هذا العام، التي استهلها جلال باستضافة الممثلة المصرية غادة عادل، أثارت استياء متابعين، وبينهم أعلاميون، من مختلف البلدان العربية.

يتخلص مقلب رامز جلال هذه السنة، في استدراج ضيوفه إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، على أساس أنهم سيشاركون في برنامج خاص، لكن جلال يخرج عليهم وهم مكبلون في كرسي آلي يتحرك في الهواء، بينما يمسك هو في يده آلة تحكم تصعق الضيف بومضات كهربائية، كلما أراد أن يعبر عن غضبه ورفضه للموقف.

وشكك متابعون للبرنامج بحقيقة المقلب، معتبرين أنه يجري باتفاق مسبق بين الضيف ومعد البرنامج.

الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي انتقدت بشدة الحلقة الأولى من البرنامج، وغردت قائلة "من الواضح أن الفنانة المصرية غادة عادل كانت على علم مسبق بما سيحدث".

وتابعت "أول مرة أشوف ضيفة في برنامج ترتدي حذاء مقاوم للماء يصلح للباحثين عن المغامرات". 

وانتقد مغرد "الاستعمال العشوائي للصاعق الكهربائي"، وكتب أن "القليل من الفكره أخذت من الأفلام،  وأرى أنها فكرة فقيرة جدا جدا!".

الإعلامية إيمان إبراهيم، قالت من جانبها، إنها تلوم الفنانين الذين يقبلون عرض حلقاتهم بعد قبولهم ما وصفته بـ"الإهانة".

وغردت قائلة " رامز جلال يرغم غادة عادل على التذلل له، كادت تقبل يديه ورجليه في وصلة تعذيب تعكس سيادته".

ثم تابعت "دائما ألوم الفنانين الذين يقبلون عرض حلقات مهينة لشخصهم حباً بالظهور وبعض الدولارات".

ونشر شاب مصري مقطع فيديو يظهر فيه وكأنه ضيف في برنامج المقالب، يلوم رامز على ما فعل به، ثم سرعان ما يهدأ عندما يتلقى أوراقا نقدية، في إشارة إلى أن الضيوف يقبلون في النهاية للأموال التي يجنونها من عرض البرنامج.

متابعون آخرون، يبدو أنهم استمتعوا بصعقات جلال لضيوفه.

مغرد كتب في الصدد يقول "رامز جلال نجم اليوتيوب، إنه ولد شقي، لكنه محبوب ". ثم تابع "أنزع قبعتي لك يا رامز،   البرنامج رائع.. من نجاح إلى نجاح".

مغرد آخر كتب "والله رامز جلال فعلاً مجنون بجد لكن البرنامج رائع ".

وفي شهر رمضان، تجتمع العائلات العربية حول جهاز التلفزيون لمتابعة البرامج التي تعد خصصيا لشهر الصيام.

وكان المتابعون ينتظرون بشغف برامج هذه السنة على وجه التحديد، لأنهم مجبرون على المكوث في المنازل امتثالا لتوصيات الحجر الصحي التي فرضتها معظم الدول العربية.