منوعات

بالتشاور مع الجيران.. سينما في باريس تتحايل على قيود كورونا

25 أبريل 2020
بموجب قيود العزل العام لا يمكن لسكان باريس الخروج إلا لفترات وجيزة
بموجب قيود العزل العام لا يمكن لسكان باريس الخروج إلا لفترات وجيزة

أجبرت قيود احتواء فيروس كورونا القائمين على دار عرض سينمائي في باريس على إغلاق الأبواب لذا فكر الفريق في بديل وهو عرض الأفلام على جدار مبنى سكني مجاور.

وقبل عرض فيلم (مان ويذاوت إيه ستار) من بطولة كيرك دوجلاس وإنتاج عام 1955 على الجدار تحدث ديريك ولفندن أحد أفراد الفريق الذي يدير دار عرض (لا كليف) لرويترز الجمعة قائلا "قلنا لأنفسنا: إذا لم نعد قادرين على عرض الأفلام للجمهور داخل دار عرض فلنحتل الجدران ونعرض الأفلام في الخارج".

وبموجب قيود العزل العام، لا يمكن لسكان باريس الخروج إلا لفترات وجيزة لشراء طعام أو لأداء التمارين الرياضية. لكن لا يزال بإمكانهم مشاهدة الأفلام بالنظر من النوافذ أو الخروج إلى شرفات البيوت.

وقال ولفندن "استشعرنا أن الحي بحاجة لشكل من أشكال الفعاليات لأنه لم يتبق شيء فالشوارع خاوية والوضع يبعث على الحزن".

ويسعى فريق سينما (لا كليف) سعيا حثيثا لإشراك سكان المنطقة في مبادرته حيث يقع الاختيار على الأفلام التي تُعرض في كل أسبوع بالتشاور مع الجيران.

وقالت كريستين دافنييه وهي رسامة شاهدت الفيلم من شرفة منزلها "إنه أمر رائع... يأخذنا إلى الزمن الماضي عندما كان الناس يشاهدون الأفلام معا".

وصدرت أوامر تلزم فريق دار العرض السينمائي بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف يورو نظير احتلالهم المكان لكن الفريق تقدم بطعن على القرار وسيتم البت في الطعن في يونيو.

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عملية تهريب "شيطانية" للكوكايين باستغلال أزمة كورونا

25 أبريل 2020
قيمة الكمية المحجوزة بلغت مليون جنيه استرليني
قيمة الكمية المحجوزة بلغت مليون جنيه استرليني

قالت وزيرة الداخلية البريطانية السبت إن أمن الحدود عثر الأسبوع الماضي على كوكايين مخبأ في كمامات الوقاية من فيروس كورونا، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" المحلية.

وكشفت بريتي باتيل في مؤتمر صحفي أن قيمة الكمية المحجوزة بلغت مليون جنيه إسترليني، ما يعادل مليون و 237 ألف دولار أميركي.

وكان من المنتظر أن يهرّب الكوكايين، في هذه الخطة التي وصفت بالشيطانية،  إلى داخل البلاد عبر نفق المانش مخبأة في صنادق الكمامات.

وقالت باتيل إن الجريمة الإجمالية قد انخفضت خلال فترة الإغلاق ولكنها حذرت المجرمين من أن قوات إنفاذ القانون "لهم بالمرصاد".

وكشفت عن انخفاض في إجمالي الجريمة خلال تفشي فيروس كورونا، حيث انخفضت جرائم السيارات والسطو وسرقة المتاجر عن نفس الفترة من العام الماضي.

 وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية السبت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصا في 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.