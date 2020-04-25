منوعات

تزامنا مع الحجر الصحي.. مظاهرات بالأحذية في سويسرا 

25 أبريل 2020
أرادوا إيصال رسالتهم مع احترام القيود على التجمعات
أرادوا إيصال رسالتهم مع احترام القيود على التجمعات

وضع نشطاء مدافعون عن المناخ صفوفا من الأحذية في ساحة بمدينة زوريخ ليحلوا محل المتظاهرين الذين عادة ما يشاركون بأنفسهم في أيام الجمعة للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.

وقال المنظمون إنهم أرادوا إيصال رسالتهم مع احترام القيود على التجمعات العامة المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص في سويسرا.

وقالت فيونا تشيابوري من وكالة "كلايمت سترايك" السويسرية، وهي جزء من حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" العالمية "دعونا نظهر التضامن في كل أزمة، وكذلك تجاه أولئك الذين يعانون بالفعل من عواقب أزمة المناخ".

وأضافت "نطالب بأن يُنظر إلى كل أزمة على هذا النحو ويتم التعامل معها بشكل مناسب".
ووقف عدد قليل من الناس في الخلف يحملون لافتات تقول" "استيقظ: التحرك من أجل المناخ الآن" و"الأزمة تعني أزمة" قبل أن تفرقهم الشرطة دون وقوع حوادث.

وأقرت الناشطة والطالبة السويدية جريتا تونبرج، التي أسست حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل الاحتجاجية العالمية، يوم الجمعة بأن المتظاهرين يضطرون إلى تغيير الأساليب.

وكتبت في تغريدة على تويتر مرفقة بصورة لزوج من الأحذية ومعطف معلق على سياج بجوار لافتة "لقد خططنا اليوم لإضراب مناخي عالمي يشارك فيه الملايين. ولكن في حالة الطوارئ عليك التكيف وتغيير أسلوبك".

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منوعات

وثق أبرز الاكتشافات الفلكية.. "هابل" يحتفل بعيده الثلاثين 

25 أبريل 2020
ساهم هابل في العديد من الاكتشافات العلمية البارزة
ساهم هابل في العديد من الاكتشافات العلمية البارزة

بلغ تلسكوب هابل عيده الثلاثين، الجمعة، ليمضي ثلاثة عقود في الفضاء مليئة بالاكتشافات العلمية، وللاحتفال قامت ناسا بتجميع عدد من الصور الأيقونية التي التقطها هابل. 

وقد أطلق هابل من مركز "جون إف كينيدي" عام 1990 ونرت أول صورة التقطها بعد شهر، ورغم أن هذا قد لا يعد خرقا في الوقت الحالي، إلا أن جودة الصورة التي التقطها التلسكوب لمجموعة "NGC 3532" النجمية اعتبرت خرقا علميا بالأخص عن مقارنتها بالصور الملتقطة من الأرض للمجموعة ذاتها. 

وخضع هابل لخمس تعديلات على أيدي رواد الفضاء خلال السنوات الماضية، وتحسنت قدرته على التقاط الصور بشكل كبير، واليوم بإمكان التلسكوب التقاط الأشعة فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء. 

وتمكن هابل من تسجيل 1.3 مليون مشاهدة وشارك بمعلومات استخدمت في أكثر من 17 ألف دراسة علمية، كما استخدم العلماء المعلومات المستمدة من التلسكوب لرسم خرائط للمادة السوداء المعروفة باسم "Dark Matter" ومراقبة الثقوب السوداء وحتى في التحضير لإطلاق مركبة "New Horizon" التي اتجهت نحو بلوتو عام 2015.

ويتوقع أن يتم إطلاق تلسكوب آخر ليخلف هابل، اسمه "جيمس ويب سبيس تلسكوب" في مارس عام 2021، لكن دور هابل لم ينته بعد، ومن المتوقع أن يظل قيد التشغيل حتى يونيو عام 2021.