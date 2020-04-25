تزامنا مع الحجر الصحي.. مظاهرات بالأحذية في سويسرا 

وضع نشطاء مدافعون عن المناخ صفوفا من الأحذية في ساحة بمدينة زوريخ ليحلوا محل المتظاهرين الذين عادة ما يشاركون بأنفسهم في أيام الجمعة للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.

وقال المنظمون إنهم أرادوا إيصال رسالتهم مع احترام القيود على التجمعات العامة المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص في سويسرا.

وقالت فيونا تشيابوري من وكالة "كلايمت سترايك" السويسرية، وهي جزء من حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" العالمية "دعونا نظهر التضامن في كل أزمة، وكذلك تجاه أولئك الذين يعانون بالفعل من عواقب أزمة المناخ".

وأضافت "نطالب بأن يُنظر إلى كل أزمة على هذا النحو ويتم التعامل معها بشكل مناسب".

ووقف عدد قليل من الناس في الخلف يحملون لافتات تقول" "استيقظ: التحرك من أجل المناخ الآن" و"الأزمة تعني أزمة" قبل أن تفرقهم الشرطة دون وقوع حوادث.

وأقرت الناشطة والطالبة السويدية جريتا تونبرج، التي أسست حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل الاحتجاجية العالمية، يوم الجمعة بأن المتظاهرين يضطرون إلى تغيير الأساليب.

وكتبت في تغريدة على تويتر مرفقة بصورة لزوج من الأحذية ومعطف معلق على سياج بجوار لافتة "لقد خططنا اليوم لإضراب مناخي عالمي يشارك فيه الملايين. ولكن في حالة الطوارئ عليك التكيف وتغيير أسلوبك".