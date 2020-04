وثق أبرز الاكتشافات الفلكية.. "هابل" يحتفل بعيده الثلاثين 

بلغ تلسكوب هابل عيده الثلاثين، الجمعة، ليمضي ثلاثة عقود في الفضاء مليئة بالاكتشافات العلمية، وللاحتفال قامت ناسا بتجميع عدد من الصور الأيقونية التي التقطها هابل.

وقد أطلق هابل من مركز "جون إف كينيدي" عام 1990 ونرت أول صورة التقطها بعد شهر، ورغم أن هذا قد لا يعد خرقا في الوقت الحالي، إلا أن جودة الصورة التي التقطها التلسكوب لمجموعة "NGC 3532" النجمية اعتبرت خرقا علميا بالأخص عن مقارنتها بالصور الملتقطة من الأرض للمجموعة ذاتها.

وخضع هابل لخمس تعديلات على أيدي رواد الفضاء خلال السنوات الماضية، وتحسنت قدرته على التقاط الصور بشكل كبير، واليوم بإمكان التلسكوب التقاط الأشعة فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء.

وتمكن هابل من تسجيل 1.3 مليون مشاهدة وشارك بمعلومات استخدمت في أكثر من 17 ألف دراسة علمية، كما استخدم العلماء المعلومات المستمدة من التلسكوب لرسم خرائط للمادة السوداء المعروفة باسم "Dark Matter" ومراقبة الثقوب السوداء وحتى في التحضير لإطلاق مركبة "New Horizon" التي اتجهت نحو بلوتو عام 2015.

ويتوقع أن يتم إطلاق تلسكوب آخر ليخلف هابل، اسمه "جيمس ويب سبيس تلسكوب" في مارس عام 2021، لكن دور هابل لم ينته بعد، ومن المتوقع أن يظل قيد التشغيل حتى يونيو عام 2021.