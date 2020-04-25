وجهة سياحية عالمية تدفع للزوار من أجل المغادرة

بدأت هاواي الأميركية الدفع للسياح مقابل مغادرتها في حال لم يلتزموا بالحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى الولاية، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وقالت الصحيفة إن هيئة السياحة في الولاية خصصت مبلغ 25 ألف دولار كتكاليف لإرجاع السياح الذين يخرقون القواعد.

وتنظم الرحلات الجوية جمعية "فيزيتار ألوها"، وهي منظمة غير ربحية تساعد عادة الزوار الذين يعانون من مشاكل أثناء إقامتهم.

وقالت النائبة العامة في هاواي كلير كونورز في بيان إن "القدرة على إعادة الناس بسرعة إلى مطاراتهم الأصلية خلال أزمة الفيروس تساعد كثيرا في قدرة تطبيق القانون لضمان نجاح إجراءات الطوارئ التي نفرضها على مستوى الولاية".

وقد دفعت الولاية حتى الآن لإعادة 19 شخصا منذ إقرار الإجراء في الأول من أبريل، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة بالولاية .

وتم نقل امرأة إلى لوس أنجلوس جواً بعد أن تم القبض عليها وهي تنتهك حجرها الصحي عندما شاركت صورها من الهواء الطلق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الصحة إن زائرين آخرين تم القبض عليهما في حالة خرق للحجر الصحي تم التسامح معهما، ليتم القبض عليهما مرة أخرى بعد أن بدلا الفندق.

وقد واجه بعض المخالفين اتهامات جنحية وأجبروا على دفع غرامات.

وشهدت هاواي انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار جراء الفيروس، وذكرت هيئة السياحة أن 438 شخصا فقط وصلوا الخميس جوا بانخفاض نسبته 98.5 في المئة عن عدد 30 الف زائر الذين كانوا يصلون يوميا في المتوسط في هذا الوقت من العام .

وسجلت الولاية 596 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 12 حالة وفاة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.