منوعات

وجهة سياحية عالمية تدفع للزوار من أجل المغادرة

25 أبريل 2020
شهدت هاواي انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار  جراء الفيروس
شهدت هاواي انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار  جراء الفيروس

بدأت هاواي الأميركية الدفع للسياح مقابل مغادرتها في حال لم يلتزموا بالحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى الولاية، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وقالت الصحيفة إن هيئة السياحة في الولاية خصصت مبلغ 25 ألف دولار كتكاليف لإرجاع السياح الذين يخرقون القواعد.

وتنظم الرحلات الجوية جمعية "فيزيتار ألوها"، وهي منظمة غير ربحية تساعد عادة الزوار الذين يعانون من مشاكل أثناء إقامتهم.

وقالت النائبة العامة في هاواي كلير كونورز في بيان إن "القدرة على إعادة الناس بسرعة إلى مطاراتهم الأصلية خلال أزمة الفيروس تساعد كثيرا في قدرة تطبيق القانون لضمان نجاح إجراءات الطوارئ التي نفرضها على مستوى الولاية".

وقد دفعت الولاية حتى الآن لإعادة 19 شخصا منذ إقرار الإجراء في الأول من أبريل، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة بالولاية .

وتم نقل امرأة إلى لوس أنجلوس جواً بعد أن تم القبض عليها وهي تنتهك حجرها الصحي عندما شاركت صورها من الهواء الطلق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الصحة إن زائرين آخرين تم القبض عليهما في حالة خرق للحجر الصحي تم التسامح معهما، ليتم القبض عليهما مرة أخرى بعد أن بدلا الفندق.

وقد واجه بعض المخالفين اتهامات جنحية وأجبروا على دفع غرامات.

وشهدت هاواي انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار  جراء الفيروس، وذكرت هيئة السياحة أن 438 شخصا  فقط وصلوا الخميس جوا بانخفاض نسبته 98.5 في المئة عن عدد 30 الف زائر الذين كانوا يصلون يوميا في المتوسط في هذا الوقت من العام .

وسجلت  الولاية 596 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 12 حالة وفاة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

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منوعات

وجهة سياحية عالمية تدفع للزوار من أجل المغادرة

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منوعات

استفاقت في المستشفى بعد شهر من إعلان وفاتها وحرق الجثمان

25 أبريل 2020
الخطأ حدث بسبب التباس في الهويات
الخطأ حدث بسبب التباس في الهويات

استفاقت امرأة، أدخلت المستشفى في غواياكيل في الإكوادور وهي فاقدة الوعي قبل ثلاثة أسابيع في خضم انتشار وباء كوفيد-19، لتجد أن وفاتها أعلنت بسبب التباس في الهويات، على ما ذكرت عائلتها.

أعلنت وفاة ألبا ماروري (74 عاما)  في 27 مارس بعدما أدخلت المستشفى لإصابتها بحمى ومشكلات في التنفس.

وتسلمت عائلتها بعد أسبوع على ذلك جثمانا تم حرقه من دون أن يتعرف عليه أحد من الأقارب.

وقال ابن شقيقتها خوان كارلوس راميريس عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل أن يؤكد روايته لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي، أن ماروري "كانت في غيبوبة مدة ثلاثة أسابيع ومع جنون كوفيد (في المستشفى) حدث خلط في الأسماء وأعلنت وفاتها".

وقد أعطت المرأة السبعينية التي استفاقت الخميس اسمها ورقم هاتف شقيقتها آورا للاتصال بها.

وأوضح راميريس "توجه الأطباء إلى منزل خالتي (آورا) للتحقق من الخطأ".

وأضاف "لا نزال نجهل هوية من وضعنا رماده في المنزل".

وأكد أن خالته "في وضع جيد" مضيفا أن العائلة طلبت من المستشفى تعويضات على كلفة  حرق الجثة "والألم والحزن الناجمين عن الوفاة" المفترضة.

وقالت آورا للصحافة "شقيقتي في غرفة في المستشفى بانتظار أن تخرج. لقد مضى شهر تقريبا على إعلان وفاتها وكنت أحتفظ طوال هذه المدة برماد شخص آخر...".

وتشكل غواياكيل عاصمة الأكوادور الاقتصادية وأكثر مدنها اكتظاظا، بؤرة انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد مع أكثر من 22 ألف إصابة و576 وفاة.