الحكاية تتكرر بعد ثلاثة قرون.. كيف تواجه "قرية الطاعون" أزمة كورونا؟

قبل أكثر من ثلاثة قرون، عزل سكان قرية صغيرة في إنكلترا أنفسهم عن العالم فيما بات يعرف باسم "الحجر الصحي" وكان الهدف هو منع انتشار مرض الطاعون الذي فتك بملايين البشر حينذاك.

قصة تلك القرية ألهمت المؤرخين الذين ربطوا بينها والحاضر الذي نعيشه الآن مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

صحيفة الغارديان في تقرير حول الموضوع، ذكرت أن سكان قرية "إيام" في مقاطعة دربيشير خلال تفشي الطاعون بين عامي 1665 و1666 كانوا يضعون المال في حفر تتميز بها صخرة كبيرة في القرية مقابل الحصول على الطعام والدواء الذي يضعه سكان القرى المجاورة على تلك الصخرة.

The Stone marking the Eyam-Stoney Middleton Boundary. In 1665 when bubonic plague arrived in Eyam, the village quarantined itself to stop the disease spreading to surrounding areas. Outsiders left food & medicine on such stones, while payent was put in the vinegar-filled holes. pic.twitter.com/bOeqcc6tP4