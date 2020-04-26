"جاءتا معاً ورحلتا معا".. ممرضتان توأم فارقتا الحياة خلال 3 أيام بسبب كورونا

في واقعة مأساوية في بريطانيا، توفي توأم متطابقتان بالشكل وفي المهنة أيضا حيث كانتا تعملان كممرضتين في مستشفى ساوثهامبتون، وذلك بسبب بفيروس كورونا المستجد، وقد فصل بين وفاتهما ثلاثة أيام فقط.

فقد توفيت "كاتي" التي تعمل ممرضة أطفال بمستشفى ساوثهامبتون مساء الثلاثاء الماضي، بينما توفيت توأمها "إيما" التي تعمل ممرضة في نفس المستشفى في وحدة جراحة القولون والمستقيم صباح يوم الجمعة.

ووفقاً لوسائل إعلام إنكليزية، فقد عانى التوأم من العديد من المشاكل الصحية المتشابهة، مما عرضهما للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبها، قالت شقيقتهما زوي: "لقد قالتا دائما إنهما جاءتا معا إلى العالم وستخرجان معا أيضا".

Image الممرضتان التوأمان كاتي وإيما

وأضافت زوي: "كل ما أرادوا فعله هو مساعدة الآخرين، منذ أن كانتا صغيرتين ... كانتا تلعبان ألعاب الأطباء والممرضات".

وأوضحت "لقد أعطيتا كل شيء لكل المرضى الذين اعتنيتا بهم، لقد كانتا استثنائيتين".

بينما قال غيل بايرن، كبير مسؤولي التمريض، في رسالة إلى الموظفين: "من البديهي أن يكون هذا مأسويا لعائلتهما وكل من يعرفهما، لقد كانتا محبوبتان من الجميع".

وتسبب تفشي فيروس كورونا في الكثير من دول العالم وخاصة الدول الأوروبية في خسائر فادحة في الطواقم الطبية والعاملين الذي يكافحون الفيروس في الخطوط الأمامية.

ووفقاً لبيانات جامعة جوبز هوبنكنز، فقد سجلت المملكة المتحدة حتى الآن نحو 150 ألف حالة إصابة، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة.