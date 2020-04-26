منوعات

"جاءتا معاً ورحلتا معا".. ممرضتان توأم فارقتا الحياة خلال 3 أيام بسبب كورونا

26 أبريل 2020
ممرضتان توأم فارقتا الحياة خلال 3 أيام
ممرضتان توأم فارقتا الحياة خلال 3 أيام

في واقعة مأساوية في بريطانيا، توفي توأم متطابقتان بالشكل وفي المهنة أيضا حيث كانتا تعملان كممرضتين في مستشفى ساوثهامبتون، وذلك بسبب بفيروس كورونا المستجد، وقد فصل بين وفاتهما ثلاثة أيام فقط.

فقد توفيت "كاتي" التي تعمل ممرضة أطفال بمستشفى ساوثهامبتون مساء الثلاثاء الماضي، بينما توفيت توأمها "إيما" التي تعمل ممرضة في نفس المستشفى في وحدة جراحة القولون والمستقيم صباح يوم الجمعة.

ووفقاً لوسائل إعلام إنكليزية، فقد عانى التوأم من العديد من المشاكل الصحية المتشابهة، مما عرضهما للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبها، قالت شقيقتهما زوي: "لقد قالتا دائما إنهما جاءتا معا إلى العالم وستخرجان معا أيضا".

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الممرضتان التوأمان كاتي وإيما
الممرضتان التوأمان كاتي وإيما

وأضافت زوي: "كل ما أرادوا فعله هو مساعدة الآخرين، منذ أن كانتا صغيرتين ... كانتا تلعبان ألعاب الأطباء والممرضات".

وأوضحت "لقد أعطيتا كل شيء لكل المرضى الذين اعتنيتا بهم، لقد كانتا استثنائيتين".

بينما قال غيل بايرن، كبير مسؤولي التمريض، في رسالة إلى الموظفين: "من البديهي أن يكون هذا مأسويا لعائلتهما وكل من يعرفهما، لقد كانتا محبوبتان من الجميع".

وتسبب تفشي فيروس كورونا في الكثير من دول العالم وخاصة الدول الأوروبية في خسائر فادحة في الطواقم الطبية والعاملين الذي يكافحون الفيروس في الخطوط الأمامية.

ووفقاً لبيانات جامعة جوبز هوبنكنز، فقد سجلت المملكة المتحدة حتى الآن نحو 150 ألف حالة إصابة، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة.

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منوعات

"جاءتا معاً ورحلتا معا".. ممرضتان توأم فارقتا الحياة خلال 3 أيام بسبب كورونا

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منوعات

دعا قاصرات إلى "حريمه".. إنستغرام تحذف حساب مغن إيراني "خدم" سليماني 

26 أبريل 2020
هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها تتالو الجدل
هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها تتالو الجدل

ألغى تطبيق إنستغرام حساب مغني الراب الإيراني  أمير حسين مقصودلو المعروف باسم "تاتالو" بعد دعوات غاضبة أطلقها ناشطون ومستخدمون بسبب منشوراته الفاضحة التي طالب بها فتيات قاصرات إلى الانضمام إلى "فريقه" لممارسة الجنس. 

وفي عدد من القصص التي نشرها عبر التطبيق مؤخرا، أعلن تاتالو بأنه يبحث عن فتيات يافعات تتراوح أعمارهن بين 12 و20 عاما للانضمام إلى "حريمه". 

وكان حسابه عبر إنستغرام يحظى بأكثر من 4.4 ملايين مستخدم، كما أن إحدى قصصه المباشرة عبر التطبيق خرقت رقما قياسيا بعدد المشاهدات لبث حي، حيث جمعت 640 ألف مشاهد. 

ورغم أن أغاني تاتالو ومنشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حظيت باستغراب كبير سابقا، إلا أن القصة الأخيرة دعت ناشطين مثل عايدة قجار ومغني راب آخر، سروش لاشكاري (المعروف بلقب نوبودي) بأن يطلبوا من المستخدمين التبليغ عن تاتالو لإدارة التطبيق بسبب الاستخدام السيئ للمنصة وإلى دعوات للتحرش بالأطفال.  

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يعلق فيها إنستغرام حساب المغني، المقيم حاليا في تركيا، إذ حصل الأمر ذاته بسبب تعليقات مسيئة تضمنت محتوى جنسي وكراهية تجاه النساء في أكتوبر عام 2019، وفقا لما نقله موقع "راديو فردا".

وسجن تاتالو لفترة وجيزة عام 2013 بسبب توزيعه لموسيقاه الممنوعة لعدد من المحطات الفضائية، وسجن شهرين لإهانته قاض خلال جلسة استماع عام 2016. 

وحتى في خضم المحادثات النووية مع إيران عام 2015، أطلق تتالو الذي لم يسمح له حينها بالأداء علنا، أغنية أثارت جدلا بسبب دعمه للبرنامج النووي لطهران. 

ويشتهر المغني بدعمه المحافظين في النظام الإيراني، من بينهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2017 خلال ترشحه ضد حسن روحاني، حيث حاول رئيسي استقطاب الشباب الإيراني بعقة اجتماعات سادتها الغرابة بين الشيوخ المتشددين والمغني الشهير، واستخدمت الصور في الترويج للحملة الانتخابية. 

وبعد مغادرته إيران توجه تتالو إلى تركيا، وانقلب على رئيسي وقائد الحرس الثوري سابقا قاسم سليماني بأنهما لم يردا له الجميل مقابل الخدمات التي قدمها لهما، وانتقد في منشور آخر المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا لموقع "راديو فردا".

وفي يناير الماضي، اعتقلت السلطات التركية تتالو لكنها أطلقت سراحه بعد عدة أيام رغم دعوات أطلقتها السلطات الإيرانية مطالبة بإعادته إلى البلاد. 