منوعات

دعا قاصرات إلى "حريمه".. إنستغرام تحذف حساب مغن إيراني "خدم" سليماني 

26 أبريل 2020
هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها تتالو الجدل
هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها تتالو الجدل

ألغى تطبيق إنستغرام حساب مغني الراب الإيراني  أمير حسين مقصودلو المعروف باسم "تاتالو" بعد دعوات غاضبة أطلقها ناشطون ومستخدمون بسبب منشوراته الفاضحة التي طالب بها فتيات قاصرات إلى الانضمام إلى "فريقه" لممارسة الجنس. 

وفي عدد من القصص التي نشرها عبر التطبيق مؤخرا، أعلن تاتالو بأنه يبحث عن فتيات يافعات تتراوح أعمارهن بين 12 و20 عاما للانضمام إلى "حريمه". 

وكان حسابه عبر إنستغرام يحظى بأكثر من 4.4 ملايين مستخدم، كما أن إحدى قصصه المباشرة عبر التطبيق خرقت رقما قياسيا بعدد المشاهدات لبث حي، حيث جمعت 640 ألف مشاهد. 

ورغم أن أغاني تاتالو ومنشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حظيت باستغراب كبير سابقا، إلا أن القصة الأخيرة دعت ناشطين مثل عايدة قجار ومغني راب آخر، سروش لاشكاري (المعروف بلقب نوبودي) بأن يطلبوا من المستخدمين التبليغ عن تاتالو لإدارة التطبيق بسبب الاستخدام السيئ للمنصة وإلى دعوات للتحرش بالأطفال.  

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يعلق فيها إنستغرام حساب المغني، المقيم حاليا في تركيا، إذ حصل الأمر ذاته بسبب تعليقات مسيئة تضمنت محتوى جنسي وكراهية تجاه النساء في أكتوبر عام 2019، وفقا لما نقله موقع "راديو فردا".

وسجن تاتالو لفترة وجيزة عام 2013 بسبب توزيعه لموسيقاه الممنوعة لعدد من المحطات الفضائية، وسجن شهرين لإهانته قاض خلال جلسة استماع عام 2016. 

وحتى في خضم المحادثات النووية مع إيران عام 2015، أطلق تتالو الذي لم يسمح له حينها بالأداء علنا، أغنية أثارت جدلا بسبب دعمه للبرنامج النووي لطهران. 

ويشتهر المغني بدعمه المحافظين في النظام الإيراني، من بينهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2017 خلال ترشحه ضد حسن روحاني، حيث حاول رئيسي استقطاب الشباب الإيراني بعقة اجتماعات سادتها الغرابة بين الشيوخ المتشددين والمغني الشهير، واستخدمت الصور في الترويج للحملة الانتخابية. 

وبعد مغادرته إيران توجه تتالو إلى تركيا، وانقلب على رئيسي وقائد الحرس الثوري سابقا قاسم سليماني بأنهما لم يردا له الجميل مقابل الخدمات التي قدمها لهما، وانتقد في منشور آخر المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا لموقع "راديو فردا".

وفي يناير الماضي، اعتقلت السلطات التركية تتالو لكنها أطلقت سراحه بعد عدة أيام رغم دعوات أطلقتها السلطات الإيرانية مطالبة بإعادته إلى البلاد. 

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الحكاية تتكرر بعد ثلاثة قرون.. كيف تواجه "قرية الطاعون" أزمة كورونا؟

26 أبريل 2020
كان السكان يضعون المال في حفر الصخرة مقابل الحصول على الطعام والدواء
كان السكان يضعون المال في حفر الصخرة مقابل الحصول على الطعام والدواء

قبل أكثر من ثلاثة قرون، عزل سكان قرية صغيرة في إنكلترا أنفسهم عن العالم فيما بات يعرف باسم "الحجر الصحي" وكان الهدف هو منع انتشار مرض الطاعون الذي فتك بملايين البشر حينذاك.

قصة تلك القرية ألهمت المؤرخين الذين ربطوا بينها والحاضر الذي نعيشه الآن مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

صحيفة الغارديان في تقرير حول الموضوع، ذكرت أن سكان قرية "إيام" في مقاطعة دربيشير خلال تفشي الطاعون بين عامي 1665 و1666 كانوا يضعون المال في حفر تتميز بها صخرة كبيرة في القرية مقابل الحصول على الطعام والدواء الذي يضعه سكان القرى المجاورة على تلك الصخرة.

ورغم أن حوالي ربع سكان القرية الذي بلغ عددهم حينها نحو ألف شخص قد لقوا حتفهم جراء المرض القاتل، إلا أن القرية استطاعت احتواءه.

واليوم يتعلم سكانها من دروس الماضي في مواجهة الجائحة الجديدة. إيان سميث، وهو متطوع يعمل لدى متحف القرية قال للغارديان إن سكان القرية سبقوا عصرهم، فقد عرفوا أن قرب المسافات يساعد في نقل المرض، وعرفوا أهمية التباعد الاجتماعي.

وكان الطاعون قد وصل إلى القرية عن طريق عينات قماش جاءت من لندن كانت عليها براغيث ناقلة للمرض، ومع زيادة عدد الوفيات في القرية الموبوءة قررت أن تعزل نفسها بفضل حملة قام بها كاهن ومساعد له لمنع انتقاله إلى مدن كبيرة مثل شيفيلد وباكويل وأبعد منذ ذلك في وسط وشمال إنكلترا.

المؤرخة المحلية فرانسين كليفورد قالت إن القرية كانت تقيم الجنازات في الهواء الطلق، وفيها كان يقف المعزون بعيدا عن بعضهم البعض، وكان السكان يدفنون موتاهم في الحقول والحدائق بدلا من مقبرة القرية.

بدأ المرض في القرية في خريف 1665 ثم تخللته فترة هدوء، وفي يونيو 1666 عاودت الحالات في الارتفاع، وفي ذلك الوقت أقنع كاهن القرية الجديد وليام مومبيسون سكانها بالبقاء في بيوتهم والموت فيها بألا يهربوا إلى المناطق المجاورة وبالتالي المساهمة في زيادة نشر المرض.

ورغم ذلك، كان قرار العزل طواعية لم يفرضه حاكم أو شرطة، ما يكشف، بحسب مؤرخين، على حجم الوعي الذي تمتع به سكانها.

يوجينيا توغنوتي، وهي مؤرخة كتبت مقالاً حول هذا الموضوع لـ"مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة الأميركية قالت إن الحجر الصحي الناجح يتطلب قبولا اجتماعيا وشروطا أخرى تختلف بحسب المنطقة والسياق السياسي، ومن النادر ألا يكون محل خلاف.

المؤرخة قالت إن الكاهن ومساعده نجحا في توعية الرأي العام بأهمية عدم الذعر والخروج من القرية. وأضافت: "تعلمنا من الماضي في وقت الطاعون أهمية وجود حملة توعية لإعلام وتهدئة الجمهور، ومكافحة المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة" وهذا ما فعله الكاهن، الذي توفيت زوجته أثناء تفشي المرض، بإقناع سكان القرية من عمال المناجم الفقراء بضرورة التباعد الاجتماعي.

لم يستمر العزل أياما معدودة بل واصل السكان عزلتهم لمدة حوالي ستة أشهر وذلك حتى نهاية عام 1666، ورغم أنهم كانوا يعلمون أنهم سيموتون في بيوتهم، إلا أنهم فضلوا ذلك على نقل المرض للآخرين والتسبب في قتل الآلاف، وبالفعل فقد توفي نحو 300 شخص من سكانها بعد هذا القرار.

ويوجد في القرية شاهد على هذا الوعي ونجاح حملة الكاهن، بحسب تقرير الغارديان، إذ تطل على القرية من فوق تلة مقبرة تسمى "قبور رايلي" أطلق اسمها على اسم مزرعة دفنت فيها سيدة زوجها وستة أطفال، خلال أزمة تفشي المرض.