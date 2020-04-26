مصر.. مجلس الإعلام يناقش مخالفات برنامج "رامز مجنون رسمي"

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأحد، أنه يناقش مخالفات برامج وإعلانات شهر رمضان، بما في ذلك برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس لصحيفة اليوم السابع، إنهم يناقشون "المخالفات الجسيمة التي شابت برنامج المقالب رامز مجنون رسمي".

وتلقى برنامج رامز جلال وابلا من الانتقادات بعد إذاعة أولى حلقاته في أول أيام شهر رمضان.

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وتضمنت الحلقة الأولى، التي استضاف فيها الفنانة غادة عادل، أفعالا تشبه أساليب التعذيب، كالتكبيل في كرسي، والصعق بالكهرباء، وتحريك الكرسي في الهواء.

من ناحية أخرى، شكك متابعون للبرنامج بحقيقة المقلب، معتبرين أنه يجري باتفاق مسبق بين الضيف ومعد البرنامج.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد شدد من قبل على ضرورة الالتزام بمعايير الأعمال الدرامية والإعلانات التي وضعها، ومن بينها "الالتزام بالكود الأخلاقى والمعايير المهنية والآداب العامة واحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع".