على جبال الألب السويسرية.. غرافيتي هائل عن أزمة كورونا‭ ‬

كشف فنان فرنسي يشتهر برسوم الغرافيتي على مساحات كبيرة من الأرض العشبية، عن أحدث أعماله الفنية، الأحد، وهو رسم يتناول أزمة جائحة فيروس كورونا، لفتاة تنظر إلى الأفق، في منطقة جبال الألب السويسرية.

وفنان الغرافيتي "سايب"، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو، له أعمال وصور مؤقتة قابلة للتحلل البيولوجي، من ياموسوكرو في ساحل العاج، إلى شون دو مارس بجانب برج إيفل في باريس. وتصور أعماله عادة أطفالا أو يدين لشخصين ممسكين بساعدي بعضهما البعض.

ونفذ "سايب" عمله الفني الجديد (ما بعد الأزمة)، في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية، وهو لفتاة جالسة تكمل سلسلة من الأشكال البسيطة لأشخاص أياديهم متشابكة، في دعوة لـ"مزيد من التضامن الإنساني".

Image عمل فنان الجرافيتي سايب الفني الجديد في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية

وقال سايب في بيان "يستحضر الرسم الذي يمتد على أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، بناء عالم فيه المزيد من التضامن والمزيد من الإنسانية".