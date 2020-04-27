منوعات

على جبال الألب السويسرية.. غرافيتي هائل عن أزمة كورونا‭ ‬

27 أبريل 2020
فنان الجرافيتي سايب، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو أثناء قيامه بالرسم
فنان الجرافيتي سايب، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو أثناء قيامه بالرسم

كشف فنان فرنسي يشتهر برسوم الغرافيتي على مساحات كبيرة من الأرض العشبية، عن أحدث أعماله الفنية، الأحد، وهو رسم يتناول أزمة جائحة فيروس كورونا، لفتاة تنظر إلى الأفق، في منطقة جبال الألب السويسرية.

وفنان الغرافيتي "سايب"، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو، له أعمال وصور مؤقتة قابلة للتحلل البيولوجي، من ياموسوكرو في ساحل العاج، إلى شون دو مارس بجانب برج إيفل في باريس. وتصور أعماله عادة أطفالا أو يدين لشخصين ممسكين بساعدي بعضهما البعض.

ونفذ "سايب" عمله الفني الجديد (ما بعد الأزمة)، في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية، وهو لفتاة جالسة تكمل سلسلة من الأشكال البسيطة لأشخاص أياديهم متشابكة، في دعوة لـ"مزيد من التضامن الإنساني".

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عمل فنان الجرافيتي سايب الفني الجديد في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية
عمل فنان الجرافيتي سايب الفني الجديد في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية

وقال سايب في بيان "يستحضر الرسم الذي يمتد على أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، بناء عالم فيه المزيد من التضامن والمزيد من الإنسانية".

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فنان الجرافيتي سايب، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو أثناء قيامه بالرسم
منوعات

على جبال الألب السويسرية.. غرافيتي هائل عن أزمة كورونا‭ ‬

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منوعات

مصر.. مجلس الإعلام يناقش مخالفات برنامج "رامز مجنون رسمي"

27 أبريل 2020
برنامج رامز مجنون رسمي
برنامج رامز مجنون رسمي

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأحد، أنه يناقش مخالفات برامج وإعلانات شهر رمضان، بما في ذلك برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس لصحيفة اليوم السابع، إنهم يناقشون "المخالفات الجسيمة التي شابت برنامج المقالب رامز مجنون رسمي".

وتلقى برنامج رامز جلال وابلا من الانتقادات بعد إذاعة أولى حلقاته في أول أيام شهر رمضان.

مقالب رامز جلال تصعق متابعيه.. وبعضهم يردون

وتضمنت الحلقة الأولى، التي استضاف فيها الفنانة غادة عادل، أفعالا تشبه أساليب التعذيب، كالتكبيل في كرسي، والصعق بالكهرباء، وتحريك الكرسي في الهواء.

من ناحية أخرى، شكك متابعون للبرنامج بحقيقة المقلب، معتبرين أنه يجري باتفاق مسبق بين الضيف ومعد البرنامج.

 وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد شدد من قبل على ضرورة الالتزام بمعايير الأعمال الدرامية والإعلانات التي وضعها، ومن بينها "الالتزام بالكود الأخلاقى والمعايير المهنية والآداب العامة واحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع".

 