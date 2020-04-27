مصر.. ميس حمدان و"ملابس داخلية" تثيران جدلًا و"النهاية" يغضب إسرائيل

أحمد حسين - القاهرة

يعد شهر رمضان هو موسم شاشات التليفزيون بامتياز في مصر، حيث تعرض أهم الاعمال الدرامية على مدار العام، بالإضافة الى البرامج الترفيهية، وتخصص الشركات الكبرى جزءا كبيرا من ميزانيات الدعاية السنوية في هذا الشهر، لكن بعد أقل من 3 أيام فقط اندلعت أزمات عديدة بسبب بعض هذه الأعمال الفنية.



إيقاف إعلان ملابس داخلية



أثار إعلان لشركة ملابس "قوطونيل " وهي شركة متخصصة في الملابس الداخلية يملكها رجل الاعمال السوري باسل سماقيه، الجدل بين الجمهور منذ اللحظة الأولى لعرضه، حيث تظهر الفنانة ميس حمدان وهي تغني لـ "ابن الجيران" وتتغزل في مشيته وأسلوبه وملابسه الداخلية.

الرفض المتزايد لمحتوى الاعلان وصل إلى أن عضوين على الأقل في البرلمان المصري قدما طلبات إحاطة للتحقيق في الاعلان وتم وصفه بـ "الخادش للحياء" وطالبوا ايضا بتوقيع عقوبة على بطلة الإعلان.

Image جزء من إعلان ميس حمدان لشركة قوتنيل

وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارا يلزم الشركة بوقف الإعلان بسبب "لانتهاك الواضح للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية ومخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك بشأن المواصفات القياسية للإعلان" وفق ما جاء في بيان الجهاز.

وقال المجلس القومي للمرأة أن الإعلان يظهر المرأة في صورة مهينة ومسيئة لدورها في المجتمع.

Image نص قرار جهاز حماية المستهلك

الغضب المتزايد دفع الشركة إلى إصدار بيان حصل موقع الحرة على نسخة منه، أعلنت فيه ايقاف بث الإعلان "نزولا على رغبة الجمهور المصري"، وعرضت إعلانا بديلا، لكن المجلس الاعلى للإعلام قال إنه مع ذلك سيعقد جلسة طارئة ليحدد العقوبات التي ستفرض .

من جانبها، صرحت بطلة الإعلان الفنانة ميس حمدان لوسائل إعلام محلية أنها تحترم قرار وقف الإعلان، وحذفته من حساباتها الشخصية.

Image بيان شركة قطونيل رداً على الانتقادات للإعلان

برنامج رامز

برنامج المقالب السنوي الذي يقدمه الممثل رامز جلال لم يكن بعيدا عن إثارة الجدل هذا العام فبعد عرض الحلقة الأولى تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام يطالبون فيها بوقف البرنامج من بينهم المحامي عمرو عبد السلام والذي حصل موقع الحرة على نسخة من دعواه جاء فيها اتهام البرنامج بـ "ممارسة السادية والاذلال والتعذيب عن طريق استخدام الكهرباء وإيقاع الأذى البدني والنفسي والمعنوي بهم وإهانتهم بما يخالف معايير الحد الأدنى للأعمال الفنية والابداع والابتكار وتصدير مشاهد العنف للمشاهدين بما يؤدي حتما إلي تحريض النشأ والأطفال على تقليد ما يقدمه هذا المحتوى".

وأعلن المجلس الأعلى للإعلام أنه سيحقق في المخالفات التي رصدها والشكاوى التي وصلته حول البرنامج وسيصدر قرارا بشأنها أثناء اجتماعه الأسبوع الجاري.

ويعتمد برنامج رامز جلال على ابتكار "مقالب" يتم تنفيذها في عدد من المشاهير ويقدمه منذ سنوات بنسخة مختلفة كل عام، وفي هذا العام يجلس الضيف على كرسي ويقيده وينفذ عددا من وسائل التعذيب بشكل "كوميدي" من بينها الصعق بالكهرباء والإغراق بالمياه، مستوحيا هذه الممارسات من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة SAW .

ويذكر أن الدعاوى التي قدمت خلال الأعوام السابقة لم تنجح في إيقاف البرنامج، بينما صرح عدد من ضيوف البرنامج أن مشاركتهم في المقالب جاءت بالاتفاق مع إدارة البرنامج، وأن جميع مشاهده مفبركة.

Image برومو برنامج رامز مجنون رسمي



استنكار الخارجية الإسرائيلية



وزارة الخارجية الاسرائيلية استنكرت بشدة بعض المشاهد في الحلقة الأولى لمسلس النهاية الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل يوسف الشريف وتدور أحداثه في عام 2120، ووصفت أحداث المسلسل بالمؤسفة وغير المقبولة.

المشهد الذي اعترضت عليه الخارجية الاسرائيلية ظهر فيه معلم وهو يشرح لمجموعة من الأطفال كيف انتهت دولة اسرائيل بعد تفكك الولايات المتحدة الأميركية وصعود الدول العربية عسكريا واقتصاديا، وقامت بشن حربا على إسرائيل.

وقال المعلم: "الدول العربية بدأت تبقى أقوى اقتصاديا وعسكريا، الولايات المتحدة كانت الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية لما جت الفرصة للدول العربية إنها تتخلص من عدوها اللدود وقامت الحرب اللي أُطلق عليها حرب تحرير القدس، وانتهت سريعا وأدت لتدمير دولة إسرائيل الصهيونية، الغالبية العظمى من يهود إسرائيل هربوا ورجعوا لبلادهم الأصلية".

ولم تعلق الخارجية المصرية على بيان نظيرتها الإسرائيلية وجاءت التعليقات من بعض فريق العمل حيث قال مؤلف المسلسل عمرو سمير عاطف على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "تمام كده جميل توقعوا هجوم عليا من قطعان عاملين نفسهم مثقفين والكلام ده يضايقهم جدا دافعوا عننا يا رجالة".

بينما ذكر أحمد صبري غباشي أحد الممثلين في المسلسل: "الخارجية الإسرائيلية تعترض على مسلسل النهاية كده اعتزازي بمشاركتي في المسلسل هيزيد".