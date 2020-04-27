منوعات

مصر.. ميس حمدان و"ملابس داخلية" تثيران جدلًا و"النهاية" يغضب إسرائيل

27 أبريل 2020
إسرائيل تحتج على مسلسل النهاية
إسرائيل تحتج على مسلسل النهاية

أحمد حسين - القاهرة 

 

يعد شهر رمضان هو موسم شاشات التليفزيون بامتياز في مصر، حيث تعرض أهم الاعمال الدرامية على مدار العام، بالإضافة الى البرامج الترفيهية، وتخصص الشركات الكبرى جزءا كبيرا من ميزانيات الدعاية السنوية في هذا الشهر، لكن بعد أقل من 3 أيام فقط اندلعت أزمات عديدة بسبب بعض هذه الأعمال الفنية.


إيقاف إعلان ملابس داخلية


أثار إعلان لشركة ملابس "قوطونيل " وهي شركة متخصصة في الملابس الداخلية يملكها رجل الاعمال السوري باسل سماقيه، الجدل بين الجمهور منذ اللحظة الأولى لعرضه، حيث تظهر الفنانة ميس حمدان وهي تغني لـ "ابن الجيران" وتتغزل في مشيته وأسلوبه وملابسه الداخلية.

الرفض المتزايد لمحتوى الاعلان وصل إلى أن عضوين على الأقل في البرلمان المصري قدما طلبات إحاطة للتحقيق في الاعلان وتم وصفه بـ "الخادش للحياء" وطالبوا ايضا بتوقيع عقوبة على بطلة الإعلان.

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جزء من إعلان ميس حمدان لشركة قوتنيل
جزء من إعلان ميس حمدان لشركة قوتنيل

وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارا يلزم الشركة بوقف الإعلان بسبب "لانتهاك الواضح للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية ومخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك بشأن المواصفات القياسية للإعلان" وفق ما جاء في بيان الجهاز.

وقال المجلس القومي للمرأة أن الإعلان يظهر المرأة في صورة مهينة ومسيئة لدورها في المجتمع.

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نص قرار جهاز حماية المستهلك
نص قرار جهاز حماية المستهلك

 الغضب المتزايد دفع الشركة إلى إصدار بيان حصل موقع الحرة على نسخة منه، أعلنت فيه ايقاف بث الإعلان "نزولا على رغبة الجمهور المصري"، وعرضت إعلانا بديلا، لكن المجلس الاعلى للإعلام قال إنه مع ذلك سيعقد جلسة طارئة ليحدد العقوبات التي ستفرض .

من جانبها، صرحت بطلة الإعلان الفنانة ميس حمدان لوسائل إعلام محلية أنها تحترم قرار وقف الإعلان، وحذفته من حساباتها الشخصية.

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بيان شركة قطونيل رداً على الانتقادات للإعلان
بيان شركة قطونيل رداً على الانتقادات للإعلان

برنامج رامز

 

برنامج المقالب السنوي الذي يقدمه الممثل رامز جلال لم يكن بعيدا عن إثارة الجدل هذا العام  فبعد عرض الحلقة الأولى تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام يطالبون فيها بوقف البرنامج من بينهم المحامي عمرو عبد السلام والذي حصل موقع الحرة على نسخة من دعواه جاء فيها اتهام البرنامج بـ "ممارسة السادية والاذلال والتعذيب عن طريق استخدام الكهرباء وإيقاع الأذى البدني والنفسي والمعنوي بهم وإهانتهم بما يخالف معايير الحد الأدنى للأعمال الفنية والابداع والابتكار وتصدير مشاهد العنف للمشاهدين بما يؤدي حتما إلي تحريض النشأ والأطفال على تقليد ما يقدمه هذا المحتوى".

وأعلن المجلس الأعلى للإعلام أنه سيحقق في المخالفات التي رصدها والشكاوى التي وصلته حول البرنامج وسيصدر قرارا بشأنها أثناء اجتماعه الأسبوع الجاري.

ويعتمد برنامج رامز جلال على ابتكار "مقالب" يتم تنفيذها في عدد من المشاهير ويقدمه منذ سنوات بنسخة مختلفة كل عام، وفي هذا العام يجلس الضيف على كرسي ويقيده وينفذ عددا من وسائل التعذيب بشكل "كوميدي" من بينها الصعق بالكهرباء والإغراق بالمياه، مستوحيا هذه الممارسات من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة SAW  .

ويذكر أن الدعاوى التي قدمت خلال الأعوام السابقة لم تنجح في إيقاف البرنامج، بينما صرح عدد من ضيوف البرنامج أن مشاركتهم في المقالب جاءت بالاتفاق مع إدارة البرنامج، وأن جميع مشاهده مفبركة.

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برومو برنامج رامز مجنون رسمي
برومو برنامج رامز مجنون رسمي


استنكار الخارجية الإسرائيلية


وزارة الخارجية الاسرائيلية استنكرت بشدة بعض المشاهد في الحلقة الأولى لمسلس النهاية الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل يوسف الشريف وتدور أحداثه في عام 2120، ووصفت أحداث المسلسل بالمؤسفة وغير المقبولة.

المشهد الذي اعترضت عليه الخارجية الاسرائيلية ظهر فيه معلم وهو يشرح لمجموعة من الأطفال كيف انتهت دولة اسرائيل بعد تفكك الولايات المتحدة الأميركية وصعود الدول العربية عسكريا واقتصاديا، وقامت بشن حربا على إسرائيل.

وقال المعلم: "الدول العربية بدأت تبقى أقوى اقتصاديا وعسكريا، الولايات المتحدة كانت الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية لما جت الفرصة للدول العربية إنها تتخلص من عدوها اللدود وقامت الحرب اللي أُطلق عليها حرب تحرير القدس، وانتهت سريعا وأدت لتدمير دولة إسرائيل الصهيونية، الغالبية العظمى من يهود إسرائيل هربوا ورجعوا لبلادهم الأصلية".

ولم تعلق الخارجية المصرية على بيان نظيرتها الإسرائيلية وجاءت التعليقات من بعض فريق العمل حيث قال مؤلف المسلسل عمرو سمير عاطف على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "تمام كده جميل توقعوا هجوم عليا من قطعان عاملين نفسهم مثقفين والكلام ده يضايقهم جدا دافعوا عننا يا رجالة".

بينما ذكر أحمد صبري غباشي أحد الممثلين في المسلسل: "الخارجية الإسرائيلية تعترض على مسلسل النهاية كده اعتزازي بمشاركتي في المسلسل هيزيد".

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رد كاتب سيناريو مسلسل النهاية على الخارجية الإسرائيلية
رد كاتب سيناريو مسلسل النهاية على الخارجية الإسرائيلية

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منوعات

على جبال الألب السويسرية.. غرافيتي هائل عن أزمة كورونا‭ ‬

27 أبريل 2020
فنان الجرافيتي سايب، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو أثناء قيامه بالرسم
فنان الجرافيتي سايب، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو أثناء قيامه بالرسم

كشف فنان فرنسي يشتهر برسوم الغرافيتي على مساحات كبيرة من الأرض العشبية، عن أحدث أعماله الفنية، الأحد، وهو رسم يتناول أزمة جائحة فيروس كورونا، لفتاة تنظر إلى الأفق، في منطقة جبال الألب السويسرية.

وفنان الغرافيتي "سايب"، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو، له أعمال وصور مؤقتة قابلة للتحلل البيولوجي، من ياموسوكرو في ساحل العاج، إلى شون دو مارس بجانب برج إيفل في باريس. وتصور أعماله عادة أطفالا أو يدين لشخصين ممسكين بساعدي بعضهما البعض.

ونفذ "سايب" عمله الفني الجديد (ما بعد الأزمة)، في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية، وهو لفتاة جالسة تكمل سلسلة من الأشكال البسيطة لأشخاص أياديهم متشابكة، في دعوة لـ"مزيد من التضامن الإنساني".

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عمل فنان الجرافيتي سايب الفني الجديد في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية
عمل فنان الجرافيتي سايب الفني الجديد في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية

وقال سايب في بيان "يستحضر الرسم الذي يمتد على أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، بناء عالم فيه المزيد من التضامن والمزيد من الإنسانية".