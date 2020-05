ممرضات يرقصن بجثة كورونا.. فيديو يثير الغضب بلا داع ٍ

أثار فيديو متداول لممرضات يرقصن حاملات ما يبدو أنه كيس جثة عليه عبارة "كوفيد-19"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه ليس هناك ما يؤكد أن ما يحملونه جثة حقيقة لميت جراء الفيروس لكن الفيديو المنشور على موقع تيك توك لقي انتقادات واسعة ووصف بأنه "قلة ذوق".

The corona tik tok nurse videos cannot get any wor... pic.twitter.com/vVNjbX5cNm

ورغم الانتقادات اللاذعة، عبّر البعض عن دعمهم للممرضات، وقالوا إن الفيديو فُهم بالخطأ وأن الممرضات تحملن جثة ترمز إلى الفيروس وقد تغلبن عليه، والدليل أن الكيس مكتوب عليه "كوفيد-19" التي تشير إلى اسم المرض.

ويبدو أن من بداخل الكيس هو أحد زملاء الممرضات، وهذا ما يظهره حذاؤه ولون ملابسه.

ويعتقد أن الفيديو قد تم تصويره في مستشفى بسان خوان في بورتوريكو، بحسب الصحيفة.

كما تبدو اللقطات والموسيقى مشابهة لفيديوهات انتشرت مؤخرا لفرقة راقصي الجنازات في غانا، وباتت تستخدم لتحذير الناس من الخروج إلى الشارع والأماكن العامة.

I'm sure you've seen the viral video of the Ghanian pallbearers dancing while they are carrying a coffin to a song.



The song is Astronomia by @Vicetone & Tony Igy.pic.twitter.com/YeHaZYNbMR