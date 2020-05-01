منوعات

ممرضات يرقصن بجثة كورونا.. فيديو يثير الغضب بلا داع ٍ

الحرة / ترجمات - واشنطن
01 مايو 2020
الفيديو أثار الجدل حول الهدف منه
الفيديو أثار الجدل حول الهدف منه

أثار فيديو متداول لممرضات يرقصن حاملات ما يبدو أنه كيس جثة عليه عبارة "كوفيد-19"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه ليس هناك ما يؤكد أن ما يحملونه جثة حقيقة لميت جراء الفيروس لكن الفيديو المنشور على موقع تيك توك لقي انتقادات واسعة ووصف بأنه "قلة ذوق".

 ورغم الانتقادات اللاذعة، عبّر البعض عن دعمهم للممرضات، وقالوا إن الفيديو فُهم بالخطأ وأن الممرضات تحملن جثة ترمز إلى الفيروس وقد تغلبن عليه، والدليل أن الكيس مكتوب عليه "كوفيد-19" التي تشير إلى اسم المرض.

ويبدو أن من بداخل الكيس هو أحد زملاء الممرضات، وهذا ما يظهره حذاؤه ولون ملابسه.

ويعتقد أن الفيديو قد تم تصويره في مستشفى بسان خوان في بورتوريكو، بحسب الصحيفة.

كما تبدو اللقطات والموسيقى مشابهة لفيديوهات انتشرت مؤخرا لفرقة راقصي الجنازات في غانا، وباتت تستخدم لتحذير الناس من الخروج إلى الشارع والأماكن العامة.

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 233.176 شخصا على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الجمعة.

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

Iraqi members of the Civil Defense examine an unearthed mass grave of Kurds in west of the city of Samawa, Iraq April 14, 2019…
من زاوية أخرى

في معنى "فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ

ارتفعت الأصوات من جميع أنحاء العالم تنتقذ انحياز المنظمة للصين
أزمة كورونا

دعوة "خجولة" من منظمة الصحة للصين لإشراكها في تحقيقات مصدر كورونا

تعلق أبو ظبي آمالها على الخلايا الحذعية كحل لأزمة كورونا.
أزمة كورونا

"أدى لشفاء عشرات الحالات".. الإمارات تعلن عن "علاج مبتكر" لكورونا

Demonstrators, wearing masks as preventive measures against the spread of coronavirus disease (COVID-19) and depicting the…
من زاوية أخرى

لبنان بين خطة الإنقاذ وخطوة الألمان
يواجه بايدن مزاعم قد تؤثر على انتخابه.
أميركا

"لم يحصل أبدا".. بايدن ينفي الاعتداء الجنسي على مساعدته

الفيديو أثار الجدل حول الهدف منه
منوعات

ممرضات يرقصن بجثة كورونا.. فيديو يثير الغضب بلا داع ٍ

عمال قطاع الأعمال العام في مصر وسنوات المعارك الخاسرة
مصر

التصفية ..سيف مسلط على رقاب عمال قطاع الأعمال في مصر

منوعات

ملايين العاطلين واحتفالات "افتراضية" في عيد عمال غير مسبوق

فرانس برس، واشنطن
01 مايو 2020
Expatriated workers wear masks while working at a factory in Salmabad village south of the Bahraini capital Manama on April 16,…
ملايين العاطلين واحتفالات افتراضية بعيد العمال

يحتفل سكان العالم المعزولون، الجمعة، بعيد العمّال من دون أي تظاهرات ولا تجمّعات منتظرة، على الرغم من تدابير رفع العزل الأولي في أوروبا حيث تسبب فيروس كورونا المستجدّ بكارثة اقتصادية غير مسبوقة.

وبشكل غير مسبوق أيضا في تاريخ النقابات، لن يُقام أي تجمّع تقليدي الجمعة بمناسبة عيد العمال وهو يوم عطلة رسمية في عدد كبير من دول العالم (مع استثناءات مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا).

ودعت النقابات إلى أشكال أخرى من الاحتفال، مثل التعبئة الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الوقوف على الشرفات وواجهات المباني مع حمل لافتات.

وبحسب نقابات فرنسية عدة، سيحاول العمّال بذلك التذكير بأهمية عمل أشخاص "مخفيين في مجتمعاتنا" على غرار العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الصناديق في المتاجر، الذين "يواصلون العمل وفي أغلب الأحيان يخاطرون بحياتهم".

وبينما قدّم أكثر من 30 مليون أميركي طلبات للحصول على إعانات بطالة منذ منتصف مارس الماضي، لم تتسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بارتفاع أعداد المصروفين من العمل في أوروبا، لكن ملايين الموظفين هم في بطالة بشكل عملي.

وأعلنت فرنسا أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع لديها بنسبة 5,8% في الفصل الأول من العام الحالي وكذلك إسبانيا بنسبة 5,2% وإيطاليا بنسبة 4,7%.

وقالت ألمانيا إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بنسبة 13,2%. وفي منطقة اليورو، تراجع النشاط بنسبة 3,8%، وفق المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" الذي يحذّر من أن الأرقام ستكون أسوأ في الفصل الثاني.

وأودى المرض حتى اليوم بحياة ما لا يقلّ عن 230  ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً من المرض بتسجيلها أكثر من مليون إصابة ونحو 63 ألف وفاة.

لكن أوروبا دفعت الثمن الأكبر للوباء مع 27967 وفاة في إيطاليا و26711 في بريطانيا و24543 في إسبانيا و24376 في فرنسا.

كتب
فرانس برس، واشنطن