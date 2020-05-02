منوعات

بسبب كورونا.. "مدح الأئمة" من السيارات في طهران

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
الابتهالات الدينية تتم من دون احتكاك مباشر بالجمهور
الابتهالات الدينية تتم من دون احتكاك مباشر بالجمهور

فرضت أزمة كورنا نفسها على التجمعات بمختلف أنواعها في العديد من الدول، ومن بينها التجمعات الدينية.

وفي إيران، حيث لا تزال المساجد والأضرحة مغلقة منذ شهر مارس الماضي، يؤدي مقدم ابتهالات دينية يدعى سعيد حدادين عروضه الرمضانية من دون احتكاك مباشر بالجمهور، بحسب تقرير لموقع "راديو فاردا".

ويصدح "مداح الأئمة" بأغنياته في "حديقة إرام" وهو مجمع فاخر يقع في غرب العاصمة طهران أمام الحاضرين دون أن ينزلوا من سيارتهم.

ويتفاعل الجمهور ويجهشون في البكاء مع المغني وهو يقدم أغنيات دينية حول المآسي التي حلت بالأئمة الشيعة.

ويعتاد الشيعة على التفاعل مع هذا النوع من التراث الديني بالإجهاش في البكاء، ويعتبرون ذلك جزءا من صلواتهم.

وأصبحت أغاني المداحين مشحونة سياسيا بشكل متزايد خلال العقدين الماضيين، ويتم فيها أحيانا مهاجمة المعارضين السياسيين، وقد تطال الهجمات المقدسات السنية.

ولا يدرس المداحون في المعاهد الدينية أو يشغلون رتبا دينية، ولكن زادت مكانتهم الاجتماعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وأصبح لهم تأثير في خدمة المؤسسة الدينية.

ويقوم بعضهم بإقامة الاحتفالات في مقر إقامة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي يتهمه البعض بأنه يستخدمهم ضد معارضيه.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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جونسون يسمي مولوده تيمنا بمن عالجوه من كورونا 

فرانس برس
02 مايو 2020
ولد ويلفريد لوري نيكولاس جونسون الأربعاء
ولد ويلفريد لوري نيكولاس جونسون الأربعاء

أنجبت كاري سيموندز، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طفلا، السبت، وسمي الرضيع تيمنا بأجداده وبالأطباء الذين عالجوا جونسون عند إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. 

وقد ولد ويلفريد لوري نيكولاس جونسون. الأربعاء، بعد أيام من عودة والده لأداء مهامه تلت إصابته بالمرض حيث مكث في قسم للعناية المركزة عدة أيام. 

ونشرت سيموندز، 32 عاما، صورة لطفلها عبر حسابها بإنستغرام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "ويلفريد هو اسم جد بوريس، لوري هو اسم جد سيموندز، بينما نيكولاس يعود لاسم طبيبين نيك برايس ونيك هارت، اللذين ساعدا بإنقاذ حياة بوريس الشهر الماضي". 

وأضافت "نشكركم جزيلا على الجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق في عيادات الولادة التابعة لخدمات الصحة الوطنية في مستشفى كلية لندن الجامعي، لا يمكنني أن أصف مدى سعادتي، قلبي مليء بالامتنان". 

وأتى إعلان الولادة بشكل مفاجئ، إذ كان من المتوقع أن تضع سيموندز مولودها خلال الأشهر القادمة. 
وهو المولود الأول لسيموندز من جونسون، 55 عاما، والذي يعتقد أن لديه خمسة أطفال آخرين، أربعة أنجبتهم زوجته الأولى مارينا ويلر، والتي انفصل عنها عام 2018. 

فرانس برس