منوعات

"تسببت بخلاف عائلي".. مستجدات دعوى رفعتها ميغان ماركل ضد صحيفة بريطانية

رويترز
02 مايو 2020
اتهمت ماركل الصحف بنشر قصص مهينة وكاذبة عنها.
اتهمت ماركل الصحف بنشر قصص مهينة وكاذبة عنها.

رفعت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، قضية ضد صحيفة شعبية بزعم انتهاك خصوصيتها، إلا أن المحكمة العليا في لندن أسقطت الجمعة جزءا من دعوى وقضت بأن الصحيفة لم تتصرف على نحو يخالف الأمانة.

وتقاضي ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دار "أسوشيتد نيوزبيبرز" بعد نشر مقالات في صحيفة "ميل أون صنداي" التابعة لها في العام الماضي تشمل مقتطفات من خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل.

وتدور القضية حول مقالات نشرتها صحيفة "ميل أون صنداي" في فبراير شباط 2019 بشأن خلاف بين ميغان ووالدها.

وفي جلسة النظر بالقضية الأسبوع الماضي، قال محامي الصحيفة إنه ينبغي إسقاط اتهام "ميل أون صنداي" بالتصرف بعدم أمانة وبأنها تسببت في خلاف عائلي، ونفذت مخططا يستهدف دوقة ساسكس بنشر قصص "مهينة وكاذبة".

وقال القاضي مارك واربي في حكمه "أؤيد إسقاط جميع الاتهامات الثلاثة".

وأعلن هاري وميغان الأسبوع الماضي أنه "لن يكون لهما أي نوع من التعامل" مع أربع من أكبر الصحف الشعبية البريطانية ومنها "ديلي ميل"، واتهماها بأنها تقدم تغطية خاطئة وهجومية.

ويقول محامو ماركل إن نشر الخطاب الذي كتبته في أغسطس 2018 هو سوء استغلال لمعلومات شخصية وانتهاك لحقوق ملكيتها وطالبوا بتعويض.

كتب
رويترز

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اتهمت ماركل الصحف بنشر قصص مهينة وكاذبة عنها.
منوعات

"تسببت بخلاف عائلي".. مستجدات دعوى رفعتها ميغان ماركل ضد صحيفة بريطانية

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منوعات

أزمة كورونا تحرم عشاق الفضاء من مشاهدة حدث نادر

أسوشيتد برس
01 مايو 2020
ناسا تعلن إطلاق رائدي فضاء من فلوريدا
ناسا تعلن إطلاق رائدي فضاء من فلوريدا

حذرت وكالة ناسا عشاق الفضاء من الذهاب إلى فلوريدا في وقت لاحق هذا الشهر لمشاهدة حدث هام ينتظره عديدون بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحذرت الوكالة من أن متابعة الحدث، وهو انطلاق رائدي فضاء على متن مركبة إلى الفضاء الخارجي، ينطوي على مخاطر.

وتم إطلاق هذا التحذير رغم أهمية الحدث فهذه هي المرة الأولى لإطلاق رواد فضاء من مركز كينيدي للفضاء منذ نحو تسع سنوات.

وقال مدير ناسا جيم بريدنستين إنه رغم حزنه لاتخاذ هذا القرار، فإن الأولوية للوكالة هي الحفاظ على سلامة الجميع.

وكان مئات الآلاف من الأشخاص يعتادون مشاهدة إطلاق مكوك الفضاء من مركز كينيدي مباشرة. 

كتب
أسوشيتد برس