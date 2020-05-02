جونسون يسمي مولوده تيمنا بمن عالجوه من كورونا 

أنجبت كاري سيموندز، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طفلا، السبت، وسمي الرضيع تيمنا بأجداده وبالأطباء الذين عالجوا جونسون عند إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقد ولد ويلفريد لوري نيكولاس جونسون. الأربعاء، بعد أيام من عودة والده لأداء مهامه تلت إصابته بالمرض حيث مكث في قسم للعناية المركزة عدة أيام.

ونشرت سيموندز، 32 عاما، صورة لطفلها عبر حسابها بإنستغرام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "ويلفريد هو اسم جد بوريس، لوري هو اسم جد سيموندز، بينما نيكولاس يعود لاسم طبيبين نيك برايس ونيك هارت، اللذين ساعدا بإنقاذ حياة بوريس الشهر الماضي".

وأضافت "نشكركم جزيلا على الجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق في عيادات الولادة التابعة لخدمات الصحة الوطنية في مستشفى كلية لندن الجامعي، لا يمكنني أن أصف مدى سعادتي، قلبي مليء بالامتنان".

وأتى إعلان الولادة بشكل مفاجئ، إذ كان من المتوقع أن تضع سيموندز مولودها خلال الأشهر القادمة.

وهو المولود الأول لسيموندز من جونسون، 55 عاما، والذي يعتقد أن لديه خمسة أطفال آخرين، أربعة أنجبتهم زوجته الأولى مارينا ويلر، والتي انفصل عنها عام 2018.