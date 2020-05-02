دراما رمضانية تثير الجدل في العراق.. نقابة الفنانين تدافع وإيزيديون يهددون باللجوء إلى القضاء

وجهت نقابة الفنانين العراقيين، السبت، انتقادات شديدة لسياسيين وشيوخ عشائر هاجموا أعمالا فنية عراقية عرضت في شهر رمضان، واعتبرت أن مهاجمة تلك الأعمال تمثل تحريضا على الفنانين.

ويدور الجدل حول عملين، الأول مسلسل (بنج عام) الذي يقدم في كل حلقة قصة مختلفة، كان منها سبي الإيزيديات، والظلم على المرأة، والتمييز ضد المعاقين، وبر الوالدين.. إلخ.

وقدم مسلسل أحلام السنين حلقة ظهر فيها أحد شيوخ العشائر في الخمسينات في منطقة الأهوار، وهو يتوجه بكلام جارح لامرأة، مما أثار حفيظة بعض المتابعين.

القنوات الخليجية مستمرة باسماء وأدوات عراقية بالانتقاص والإساءة من الشخصية الجنوبية إنتاجها التسقيطي هذا العام يخص شيخ العشيرة في الجنوب بمسلسل اسمها أحلام السنين البارحة طلع مشهد الشيخ يحل اطلابة بين آثنين يطلب من الاول يصير جل:ب ويعضضض بصاحبه بس اريد اعرف وين اكو هيج عدنه pic.twitter.com/1fjegdUTDu — هاجر (@hairl_) April 27, 2020

وانضمت النقابة إلى الجدل الذي يدور حاليا بشأن العملين اللذين قدما محتوى عده بعض المتابعين "صادما" وغير ملائم.

مجتمعنا ميرحم ...

صايرين نحول مئساة ومرض وفقر الناس

لسخريه وضحك وانتقاد وهالشي يدمر

حياة الشخص نفسياً وجسدياً وتوصل للموت

احياناً..ملخص مسلسل #بنج_عام — #ثورتنا_امانة ❤ReemAbdalla🇮🇶 (@ReemaAltaa) April 25, 2020

فيما عد متابعون آخرون، من بينهم فنانون عراقيون مشهورون أن هذين العملين يقدمان صورة دقيقة لما يجري في المجتمع العراقي، والجرائم التي قام بها داعش.

حيث وانا اتابع حلقات مسلسل بنج عام ، اود ان اقول انه يجب علينا ان نؤمن بهذا الجيل القوي وهو يقدم لنا اعمال جيدة، ابارك لهذا الجيل الكبير بهذه الضروف الصعبة التي يعيشها العالم اجمع واهلنا في العراق بالخصوص وهم ينقلون لنا الواقع شكراً لمخرج المسلسل علي فاضل ولكاتب هذا الواقع احمد وحيد والف تحية حب واحترام للكادر وهو يغامر بحياته لنقل لنا جزء من معاناته، وباقة ورد للفنان النجم غسان اسماعيل لهذا الاداء الجميل . لكم مني الف تحيه حب واحترام واتمنى لكم التوفيق والنجاح اخوكم الفنان مهند محسن Posted by ‎مهند محسن - Mohanad Mohsin‎ on Wednesday, April 29, 2020

واقتبس بيان للنقابة من الفنان الراحل جواد سليم عبارة "الزمرةُ التي تتذوق الفن من جمهورِنا تفرض إرادتها بصورةٍ عجيبة، هؤلاء يريدوننا أن نرسم تفاحة ونكتب تحتها (هذه تفاحة)"، مضيفا "يمتدّ بنا الزمن السيء، لنجد أنّ عدوّ الفن الأول في عراق ما بعد 2003، وهي الطبقة السياسية، تدسُّ أنفها في الشأن الفني الذي لا تفهمُ منه شيئاً، لتمارس التحريض وتشويه السمعة بحقّ خيرة فنّانينا، بسبب عملين تلفزيونيين، هما في طليعة ما قُدّم عراقياً في شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وبحسب البيان فإن "السياسيّ الذي لا يفهم المعالجة الدراميّة، ولا طريقة البناء السرديّ، ولا وظيفة الفن، مُستغربٌ منه أن يُفتي، ويُطالب، ويهدّد، ويزمجر، وكأنَّ الفنانين ما زالوا يعيشون الحقبة الديكتاتورية المظلمة".

وهدد ناشطون إيزيديون بمقاضاة كادر مسلسل (بنج عام) بسبب ماعدوه "تشويها للقضية الإيزيدية"، على خلفية استخدام الممثل الذي يلعب دور عنصر في داعش، ألفاظا جارحة ضد الإيزيديين.

قناة UTV ، وكل العاملين في مسلسل #بنج_عام سيتم مقاضاتهم قانونيا على تشويههم لقضية الايزيدية في الحلقة الخامسة من المسلسل والتي بثت يوم الثلاثاء ليلا .

هناك اكثر من جهة ايزيدية تعهدت بالتصدي للموضوع ، ستخسرون ان لم تعتذروا بأسرع وقت . — issa saado || عيسى سعدو (@issa_s7) April 30, 2020

ووجه سياسيون، بينهم مشعان الجبوري وآخرون، انتقادات لمسلسل بنج عام، الذي يعده ويمثل فيه الفنان المسرحي العراقي المشهور أحمد وحيد، ويخرجه الفنان علي فاضل، ويمثل فيه فريق "ولاية بطيخ" المعروف محليا.

لا اشكك بنوايا كاتب ومخرج مسلسل "بنج عام" واعتقد انهما أرادا تسليط الضوء على ما تعرض له الإيزيديون من جريمة انتهكت انسانيتهم لكن كان عليهم ان يدركوا ان السبي و انتهاك الأعراض يمثل ذكرى اليمة للضحايا وجرحاً عميقاً لأسرهم ومجتمعهم ولا يجوز تقديمه في اطار من الفكاهة و الضحك !؟ — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) April 30, 2020

ويعرف عن وحيد وفاضل اهتمامهما بالشأن الاجتماعي والسياسي، حيث حظي تقليد وحيد وسخريته من أبو بكر البغدادي قبل أعوام، باهتمام إعلامي محلي ودولي.

وقال بيان النقابة "حين تخرجُ أصوات نشاز، لتحرّض على فريق عمل مسلسل (بنج عام)، والحلقة المتعلّقة بالجريمة التي تعرّض لها أهلنا الإيزيديون، هؤلاء يدوسون على جراح الضحايا، ولا يفهمون أنّ إبراز قبح الجلاّد هو تثبيتُ حقّ الضحيّة في التاريخ".

وتابع "لا ريب في أنّ هذه الطبقة لم تشاهد السرديّات السينمائيّة العملاقة التي أُنتجت في القرن الماضي بشأن مذابح الأرمن، أو الهولوكوست، أو الحروب الأهلية الفرنسيّة والإسبانية والأميركية، أو معاناة الملوّنين في الولايات المتحدة إبّان العنصرية".

اعلان الحلقة الخامسة من مسلسل بنج عام مأساة فتاة ايزيدية قصص عن بيع وشراء الانسان ايام سيطرة تنظيم داعش انتظروا حلقة اليوم من مسلسل بنج عام في الساعة ١١ مساءً على قناة Utv Posted by ‎احمد وحيد / ستاند اب كوميدي‎ on Tuesday, April 28, 2020

ويوم أمس، استنكر رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية السابق، يعرب المحمداوي مسلسلا تناول الحياة في الأهوار، مشيراً إلى أن المسلسل "صور العشائر وكأنها لا تحترم المرأة".

وقال المحمداوي إن "المسلسل تعمد الإساءة إلى عشائرنا الأصيلة وتقاليدهم النبيلة وموروثهم الاجتماعي العريق وتجاوزت وبشكلٍ سافر على المرأة العراقية بشكل عام والنساء الكريمات من محافظات الجنوب بشكل خاص من خلال مشهدٍ تمثيلي يعطي صورة للمشاهد بأن العشائر العراقية لا تحترم المرأة وتنتهك حقوقها بل وذهبت الى أبعد من ذلك".

لكن بيان نقابة الفنانين دافع عن المسلسل، مؤكدا أن "شيوخ العشائر هم بشرٌ فيهم الشريف والخيّر وحاقن الدم الكريم، وفيهم مَن هو عكس هذا، ولا ننسى التأريخ القريب حين اشترك كثيرٌ ممّن يسمّون بـ (شيوخ التسعين) بقمع انتفاضة الشعب عام 1991".

ولفت البيان الى أن "الرمزيّة المُستخدمة بالعمل، هي من حقّ أصحاب الأثر الفنّي، ولهم حريّة التعامل معها، وهذه حريّة الكاتب، ولا نحسب أن السادة وجهاء العشائر الذين ساهموا بالتحريض ضدّ هؤلاء الفنانين خبراء بالدراما". ويقول الفنان المسرحي العراقي علاء الدوري إن "مجرد جعل أشخاص محافظين مثل شيوخ العشائر يدينون بشدة الإساءة للمرأة والتمييز ضدها هو دليل نجاح العمل الفني بخلق حالة من الجدل الصحي في المجتمع".

ويضيف الدوري لموقع "الحرة"، "في الفترة التي تناولها المسلسل، وإلى الآن، عانت النساء من التمييز بشكل مخيف، وخاصة في المجتمعات المتزمتة دينيا أو اجتماعيا"، مبينا "هل نسينا نظام (الفصلية) العشائري، حينما كانت النساء يجبرن على الزواج من أغراب كجزء من التعويض أو الدية، ليعشن حياة كاملة من الإساءات"؟

وبحسب الدوري فإن "من المضحك الحديث عن مطالبة بأن لا يستخدم الممثل الذي يؤدي دور داعشي مغتصب مجرم لعبارات مسيئة عند الحديث عن السبايا الإيزيديات، كأنهم يقولون أن الداعشيين كانوا مجرمين ومغتصبين مؤدبين".

لكن آخرين يقولون إن "المسلسلين استخدما مآسي مر بها المجتمع العراقي كأداة للانتشار"، فيما يقول الناشط الإيزيدي شهاب أحمد "ربما حاول المخرج إيصال صوت الإيزيديات ومعاناتهن ولكن بهذه الطريقة الهزيلة تصويرياً واخراجياً لم يكونوا موفقين".