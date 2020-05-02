منوعات

للتحذير من كورونا.. "ملك الموت" يجوب شواطئ فلوريدا

الحرة / ترجمات - واشنطن
03 مايو 2020
حاول المحامي الاحتجاج على عودة الناس إلى الشواطئ بطريقته الخاصة.
حاول المحامي الاحتجاج على عودة الناس إلى الشواطئ بطريقته الخاصة. | Source: Twitter - @DWUhlfelderLaw

عاد أهالي ولاية فلوريدا الأميركية للاستمتاع بوقتهم على الشواطئ مع إعادة فتح جزئي للنشاط بالولاية بعد الإغلاق الذي فرض عليها جراء الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، إلا أنهم وجدوا شخصية "حاصد الأرواح" المرعبة تترصد لهم.

وكان المحامي دانييل أوفيلدر قد ظهر متلثما بعد أن توشح برداء أسود وحمل منجلا معه، ليظهر كحاصد الأرواح أو "ملك الموت" في محاولة منه للتعبير عن احتجاجه على عودة الناس إلى الشواطئ، التي يعتقد أنها تمت قبل أوانها.

وحاول أوفيلدر من خلال ما قام به للفت نظر المتوافدين إلى الشواطئ نحو ضرورة البقاء في منازلهم في الفترة الحالية.

ويعتبر أوفيلدر أحد المحامين الناشطين بالدفاع عن حق المواطنين بالوصول إلى الشواطئ العامة في الولاية. لكنه يعتقد أن السماح لهم باستخدامها حاليا أمر خاطئ، ويعرض حياة المجتمع بأكمله للخطر.

وقال المحامي في حديث إلى شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية "نحن الآن لسنا في المرحلة التي نمتلك فيها فحوصات كافية وبيانات كافية، وتحضير كافٍ لما سيأتي إلى ولايتنا من جميع أنحاء العالم جراء هذه الجائحة".

وتنقل أوفيلدر بمنجله وردائه الأسود بين شواطئ ولاية فلوريدا قبيل تاريخ 4 مايو الذي حددته الولاية مرحلة أولى لإعادة فتح مطاعم ومتاجر بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 25 بالمئة، بينما ستبقى الحانات والنوادي الرياضية ومراكز التجميل مغلقة خلال هذه المرحلة.

وكان المحامي قد أعلن بتاريخ 21 أبريل عبر حسابه على تويتر عن خطته للاحتجاج على فتح الشواطئ بهذه الطريقة.

وقال في تغريدة سابقة: "الكثيرون منكم سألوني عما إذا كنت أنوي السفر حول فلوريدا مرتديا زي حاصد الأرواح لأتوجه إلى الشواطئ وأجزاء أخرى من الولاية التي ستفتح قبل الأوان. الجواب هو نعم بالطبع".

ورصدت ولاية فلوريدا 43728 حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها منذ بداية الأزمة، بينها 1314 حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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حاول المحامي الاحتجاج على عودة الناس إلى الشواطئ بطريقته الخاصة.
منوعات

للتحذير من كورونا.. "ملك الموت" يجوب شواطئ فلوريدا

منوعات

جونسون يسمي مولوده تيمنا بمن عالجوه من كورونا 

فرانس برس
02 مايو 2020
ولد ويلفريد لوري نيكولاس جونسون الأربعاء
ولد ويلفريد لوري نيكولاس جونسون الأربعاء

أنجبت كاري سيموندز، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طفلا، السبت، وسمي الرضيع تيمنا بأجداده وبالأطباء الذين عالجوا جونسون عند إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. 

وقد ولد ويلفريد لوري نيكولاس جونسون. الأربعاء، بعد أيام من عودة والده لأداء مهامه تلت إصابته بالمرض حيث مكث في قسم للعناية المركزة عدة أيام. 

ونشرت سيموندز، 32 عاما، صورة لطفلها عبر حسابها بإنستغرام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "ويلفريد هو اسم جد بوريس، لوري هو اسم جد سيموندز، بينما نيكولاس يعود لاسم طبيبين نيك برايس ونيك هارت، اللذين ساعدا بإنقاذ حياة بوريس الشهر الماضي". 

وأضافت "نشكركم جزيلا على الجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق في عيادات الولادة التابعة لخدمات الصحة الوطنية في مستشفى كلية لندن الجامعي، لا يمكنني أن أصف مدى سعادتي، قلبي مليء بالامتنان". 

وأتى إعلان الولادة بشكل مفاجئ، إذ كان من المتوقع أن تضع سيموندز مولودها خلال الأشهر القادمة. 
وهو المولود الأول لسيموندز من جونسون، 55 عاما، والذي يعتقد أن لديه خمسة أطفال آخرين، أربعة أنجبتهم زوجته الأولى مارينا ويلر، والتي انفصل عنها عام 2018. 

فرانس برس