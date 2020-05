للتحذير من كورونا.. "ملك الموت" يجوب شواطئ فلوريدا

عاد أهالي ولاية فلوريدا الأميركية للاستمتاع بوقتهم على الشواطئ مع إعادة فتح جزئي للنشاط بالولاية بعد الإغلاق الذي فرض عليها جراء الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، إلا أنهم وجدوا شخصية "حاصد الأرواح" المرعبة تترصد لهم.

وكان المحامي دانييل أوفيلدر قد ظهر متلثما بعد أن توشح برداء أسود وحمل منجلا معه، ليظهر كحاصد الأرواح أو "ملك الموت" في محاولة منه للتعبير عن احتجاجه على عودة الناس إلى الشواطئ، التي يعتقد أنها تمت قبل أوانها.

وحاول أوفيلدر من خلال ما قام به للفت نظر المتوافدين إلى الشواطئ نحو ضرورة البقاء في منازلهم في الفترة الحالية.

ويعتبر أوفيلدر أحد المحامين الناشطين بالدفاع عن حق المواطنين بالوصول إلى الشواطئ العامة في الولاية. لكنه يعتقد أن السماح لهم باستخدامها حاليا أمر خاطئ، ويعرض حياة المجتمع بأكمله للخطر.

وقال المحامي في حديث إلى شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية "نحن الآن لسنا في المرحلة التي نمتلك فيها فحوصات كافية وبيانات كافية، وتحضير كافٍ لما سيأتي إلى ولايتنا من جميع أنحاء العالم جراء هذه الجائحة".

وتنقل أوفيلدر بمنجله وردائه الأسود بين شواطئ ولاية فلوريدا قبيل تاريخ 4 مايو الذي حددته الولاية مرحلة أولى لإعادة فتح مطاعم ومتاجر بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 25 بالمئة، بينما ستبقى الحانات والنوادي الرياضية ومراكز التجميل مغلقة خلال هذه المرحلة.

وكان المحامي قد أعلن بتاريخ 21 أبريل عبر حسابه على تويتر عن خطته للاحتجاج على فتح الشواطئ بهذه الطريقة.

وقال في تغريدة سابقة: "الكثيرون منكم سألوني عما إذا كنت أنوي السفر حول فلوريدا مرتديا زي حاصد الأرواح لأتوجه إلى الشواطئ وأجزاء أخرى من الولاية التي ستفتح قبل الأوان. الجواب هو نعم بالطبع".

Many of you have asked if I am willing to travel around Florida wearing Grim Reaper attire to the beaches and other areas of the state opening up prematurely. The answer is absolutely yes. Beginning May 1 we will hit the road here in state. Please retweet and spread the word. pic.twitter.com/UO7QKg161n