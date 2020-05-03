منوعات

"حاولت الانتحار أربع مرات".. وثائقي عن الأميرة ديانا يثير غضب وليام وهاري

الحرة / ترجمات - واشنطن
04 مايو 2020
مسلسل وثائقي عن ديانا يثير حسب الصن البريطانية غضب ولديها ويليام وهاري
مسلسل وثائقي عن ديانا يثير حسب الصن البريطانية غضب ولديها ويليام وهاري

أفادت تقارير صحفية بأن الأميرين وليام وهاري يشعران باستياء وغضب كبيرين من وثائقي مثير للجدل يدعي أن والدتهما الأميرة ديانا حاولت قتل نفسها أربع مرات.

ووفقا لصحيفة الصن البريطانية، فإن سلسلة من أربعة أجزاء تسمى مؤقتا " Being Me: Diana''  سوف تخوض في العذاب النفسي الذي عانت منه الأميرة الراحلة، بما في ذلك اضطرابات في الأكل، إلى زواجها غير السعيد من الأمير تشارلز، فضلا عن طفولتها المؤلمة.

المسلسل الوثائقي سوف يستخدم لقطات غير مرئية من خطابات ديانا التي تم تصويرها قبل وفاتها في عام 1997، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص مقربين منها، لتسليط الضوء على اضطرابها الداخلي، قبل فترة وجيزة من انفصالها عن تشارلز في عام 1992.

وتعمل على إنتاج المسلسل شركة DSP التلفزيونية، وقد تم التخطيط لبثه عبر شركة نتفليكس، غير أن عملاق البث الالكتروني لم يوافق على إنتاجه بعد، حسب الصحيفة.

ويتوقع أن تثير السلسلة إزعاجا وقلقا كبيرين، خاصة للأمير هاري الذي سبق وأن عمل مع نتفليكس، وما زالت لديه مع الشركة مشاريع مستقبلية. 

وقال مصدر تلفزيوني للصحيفة إن العائلة سترفض المشاركة في المسلسل الوثائقي. وأضاف أن "وليام وهاري سيكونان غاضبين للغاية. التوقيت ليس ملائما"، خاصة بعد تلقي أفراد العائلة المالكة ضربة بمغادرة هاري وزوجته ميغان ميركل في وقت سابق من هذا العام.

لكن متحدثة باسم شركة Endemol Shine، الشركة الأم لـ DSP، قالت للصن "هذا ليس عرضا بتكليف، وكل شيء في الاستعراض مشاع في المجال العام".

وارتبط الأمير تشارلز بديانا في كاتدرائية سانت بول في 29 يوليو 1981. وفي عام 1992، أعلن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك جون ميجور أن الأمير تشارلز وزوجته ديانا سينفصلان، لكنهما يواصلان العيش معا في قصر كنسينغتون.

وتطلق الزوجان بالفعل في عام 1996، وبعد ذلك بعام توفيت ديانا في حادث سيارة في باريس. وفي عام 2005، تزوج الأمير تشارلز من كاميلا باركر بولز.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مسلسل وثائقي عن ديانا يثير حسب الصن البريطانية غضب ولديها ويليام وهاري
منوعات

"حاولت الانتحار أربع مرات".. وثائقي عن الأميرة ديانا يثير غضب وليام وهاري

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الجزائر

وفاة سفير الأغنية الأمازيغية إيدير

فرانس برس
03 مايو 2020
المغني الجزائري إيدير يعتبر أحد كبار سفراء الأغنية الأمازيغية في العالم
المغني الجزائري إيدير يعتبر أحد كبار سفراء الأغنية الأمازيغية في العالم

توفي المغني الجزائري إيدير، الذي يعتبر أحد كبار سفراء الأغنية الأمازيغية في العالم، مساء السبت في باريس عن 70 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته.

وجاء في رسالة نشرت على صفحة الفنان الرسمية في شبكة فيسبوك "يؤسفنا أن نعلن وفاة والدنا جميعا، إيدير، مساء السبت الثاني من مايو". ورفضت العائلة الإدلاء بتعليق في اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس.

وفي تغريدة، كتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة حميد شريت المدعو فنيا إيدير، أيقونة الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية، وبهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها".

وولد شريت في 25 أكتوبر 1949 في أيت لحسين قرب تيزي أوزو في منطقة القبائل. ودرس الجيولوجيا، إلا أن مروره عبر  إذاعة الجزائر في عام 1973 غير حياته. فقد حل في اللحظة الأخيرة مكان المغنية نوارة. وقد جالت أغنية "يا أبي نوفا" العالم، فيما كان يؤدي خدمته العسكرية.

وروى إيدير لوكالة فرانس برس في عام 2013 "وصلت في الوقت المناسب مع الأغاني المناسبة".

انتقل إلى باريس في 1975 وأنتج أول ألبوم له بعنوان "يا أبي نوفا".

واختفى عن الساحة الفنية مدة 10 سنوات بين عامي 1981 و1991، إلا أن مسيرته انطلقت مجددا بعد ذلك.

ففي خريف عام 1999 وفي خضم الحماسة، التي أثارتها أعمال مواطنيه الشاب مامي والشاب خالد، أصدر ألبوما بعنوان "إدانتيته" (هويات) مع خليط من الموسيقى الشعبية الجزائرية وأنغام من أنماط غربية.

وعكست هذه الأغاني رغبته بحصول خلط في الثقافات وشاركه فيها عازفون من آفاق ثقافية وموسيقية وجغرافية مختلفة مثل مانو تشاو ودان أر براز وزبدة وماكسيم لو فوريستيه وغنوة ديفيوجن وجيل سيرفا وأوركسترا باربس الوطنية.

وفي عام 2007، أصدر ألبوم "لا فرانس دي كولور" (فرنسا الألوان) في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي طغت عليها نقاشات حول الهجرة والهوية.

وفي يناير 2018، عاد الفنان الذي كان يناضل من أجل الاعتراف بهوية منطقة القبائل الثقافية، إلى العاصمة الجزائرية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، بعد غياب دام 38 عاما.

وفي مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" في أبريل 2019 تحدث عن التظاهرات الشعبية في الجزائر ورحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح "أحببت كل شيء في هذه التظاهرات: ذكاء الشباب وعزمهم على إبقائها سلمية (..) أشعر بأني عشت مرحلة سعادة مطلقة منذ 22 فبراير مدتني بنفحات أكسجين. وأنا مصاب بتليف رئوي وأعرف جيدا عما أتكلم".

وأضاف "على أي حال، محكوم علينا أن ننجح، لذا علينا أن نتسمر بالتفكير على أننا أمة جزائرية تتجه نحو الرقي والتقدم. بمحافظتنا على وحدتنا، لا أحد يمكنه هزمنا".

وكان إيدير قد أدخل المستشفى، الجمعة، في العاصمة الفرنسية، وتوفي جراء مرض رئوي. وسيوارى الثرى في منطقة باريس على ما أفادت به أوساطه.

فرانس برس