خطر جديد.. الدبابير الآسيوية العملاقة تصل إلى الولايات المتحدة

خطر جديد يصل إلى الولايات المتحدة، دبابير ضخمة تمزق النحل ولدغتها للإنسان تشبه غرس مسامير ساخنة في الجلد.

هذه الحشرات الضخمة، والتي تعرف باسم "الدبابير الآسيوية العملاقة"، تعد مسؤولة عن موت العشرات في بعض الدول بشرق آسيا، رصدها علماء في ولاية واشنطن، يتخوفون من القضاء على النحل في البلاد، وما يتبعه من تهديد أيضا بلدغات مميتة، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

منذ نوفمبر الماضي وجد أحد مزارعي النحل في ولاية واشنطن، كومة من بقايا خلية كاملة، وبما يشبه مشهدا من معركة، فقد فصلت الرؤوس والأرجل عن الجسد، ويعتقد أن سربا من الدبابير الآسيوية العملاقة قد مر بها.

الدبابير تمتاز بحجم كبير جدا وفك سفلي على شكل زعانف سمك مسننة، لديها القدرة على اختراق خلية النحل.

ورغم عدم التأكد من احتمال هجوم سرب من الدبابير على خلية النحل، إلا أنه كان قد عثر على بعض هذه الحشرات المفترسة شمال غرب الولاية، وعلى بعد أميال قليلة من موقع المزرعة.

فيما يتخوف العلماء أيضا من لدغات الدبابير القاتلة للإنسان، حيث يموت في اليابان، على سبيل المثال، ما معدله 50 شخصا سنويا بسبب لدغاتها.

