منوعات

بالفيديو المباشر.. صانع أفلام مصري يوثق لحظة اعتقاله

الحرة - واشنطن
04 مايو 2020
صانع الأفلام المصري هاني مصطفى يوثق لحظة اعتقاله بالفيديو
صانع الأفلام المصري هاني مصطفى يوثق لحظة اعتقاله بالفيديو


وثق ممثل وصانع فيديو مصري، يدعى هاني مصطفى، لحظة القبض عليه في منزله من قبل أفراد أمن يرتدون زيا مدنيا، عبر بث مباشر على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك. 

Posted by Hany Mustafa on Sunday, May 3, 2020

ولا تعرف أسباب القبض على صانع الفيديو، ويرجح أنه يأتي بناء على حملة يقودها النائب العام المصري لمحاكمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يروجون لمحتوى يصفه بالخارج عن العادات والتقاليد المجتمعية.

والأحد، اعتبرت تسع منظمات حقوقية مصرية، وفاة المخرج الشاب شادي حبش في محبسه "دليلا جديدا على مدى تردي أوضاع السجون المصرية ونقص الرعاية الصحية فيها، لا سيما في ظل ما ورد من شهادات تفيد باستمرار استغاثتهم لنجدة زميلهم ساعات طويلة دون جدوى".

وجددت المنظمات مطلبها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها، بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون. 

 

 

الحرة - واشنطن

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منوعات

فنان مصري شهير يعلن تحول ابنته جنسيا

الحرة - واشنطن
04 مايو 2020
الممثل المصري هشام سليم يعلن تحول ابنته جنسيا
الممثل المصري هشام سليم يعلن تحول ابنته جنسيا | Source: Social Media

 أعلن الفنان المصري الشهير هشام سليم، عبور أو "تحول" ابنته نورا جنسيا إلى ذكر اسمه نور، وذلك خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة محلية خاصة. 

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه داخل المجتمع المصري، الذي يكشف فيه شخص من المشاهير عن تحول جنسي لأحد أفراد أسرته.

وذكر هشام سليم أن ابنه أو "ابنته سابقا"، يخضع الآن لمرحلة التحول إلى ذكر، مضيفا أنه وأفراد أسرته يقدمون له الدعم بشكل كبير، واعترف انه كان يشعر بأن ابنته ليست أنثى منذ صغرها. 

ولا يعترف المجتمع المصري بالعبور الجنسي، بينما يعاني العابرون جنسيا من الوصم والإهانة اذا ما أعلنوا عن ذلك، عوضا عن استغراقهم سنوات داخل النظام الطبي حتى تتم الموافقة على تحويل جنسهم، ويضطر كثير منهم للهجرة من مصر، قاصدين الدول التي تقبل العابرين جنسيا. 

الحرة - واشنطن