بالفيديو المباشر.. صانع أفلام مصري يوثق لحظة اعتقاله



وثق ممثل وصانع فيديو مصري، يدعى هاني مصطفى، لحظة القبض عليه في منزله من قبل أفراد أمن يرتدون زيا مدنيا، عبر بث مباشر على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك.

Posted by Hany Mustafa on Sunday, May 3, 2020

ولا تعرف أسباب القبض على صانع الفيديو، ويرجح أنه يأتي بناء على حملة يقودها النائب العام المصري لمحاكمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يروجون لمحتوى يصفه بالخارج عن العادات والتقاليد المجتمعية.

والأحد، اعتبرت تسع منظمات حقوقية مصرية، وفاة المخرج الشاب شادي حبش في محبسه "دليلا جديدا على مدى تردي أوضاع السجون المصرية ونقص الرعاية الصحية فيها، لا سيما في ظل ما ورد من شهادات تفيد باستمرار استغاثتهم لنجدة زميلهم ساعات طويلة دون جدوى".

وجددت المنظمات مطلبها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها، بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون.