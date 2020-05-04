منوعات

بعد تحذيره من نقص الإمدادت الطبية.. طبيب روسي رابع ينتحر من نافذة المستشفى

الحرة / ترجمات - دبي
04 مايو 2020
طبيب روسي رابع ينتحر من نافذة المستشفى
طبيب روسي رابع ينتحر من نافذة المستشفى

ألقى طبيب روسي نفسه من نافذة المستشفى بعد أيام من نشره فيديو تحدث فيه عن الضغوطات التي تتعرض لها الطواقم الطبية الروسية للتستر على المعلومات عن تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

ويعاني الطبيب ألكسندر شوليبوف،37 عاماً، بعد سقوطه من إصابات في الرأس وهو في حالة صحية سيئة.

وكان شوليبوف نشر فيديو قال فيه إن إدارة المستشفى أجبرته على العمل رغم إصابته بفيروس كورونا، وحذر هو وزملاؤه من نقص معدات الوقاية الشخصية في مدينة فورونيغ جنوبي غربي روسيا.

وبعدها بأيام نشر فيديو ثان نفى فيها المعلومات التي أخبر عنها في الفيديو الأول، وأكدت الصحيفة الإنكليزية أنه تعرض لضغوطات من قبل الحكومة الروسية لينفي المعلومات.

وليست هذه الحالة الأولى، فمنذ أيام، ألقى طبيب آخر يعمل في مستشفى منطقة نوفوسمانسكايا، نفسه من نافذة في الطابق الثاني، وهو الآن يعاني من كسور في الجمجمة وفي حالة خطيرة.

كما توفيت طبيبتان في روسيا مؤخرًا بعد أن انتحرتا من نوافذ المستشفى، وأكدت تقارير أن وفاتهما جاءت بعد أيام من إعلانهما نقص معدات الوقاية الشخصية في البلاد. 

من جهة أخرى، استدعت الشرطة الدكتور ألكسندر كوزياكين زميل شوليبوف الذي صور معه الفيديو، واتهمته بنشر أخبار كاذبة عن نقص معدات الوقاية الشخصية.

من جانبهم، نفى رؤساء المستشفيات في موسكو هذه الأخبار، وأكدوا أنه لا يوجد أي نقص في معدات الوقاية الشخصية.

يذكر أن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين كان قد أعلن إصابة حوالي 2000 شخصا من الطواقم الطبية في العاصمة الروسية.

كما تشهد روسيا ارتفاعاً كبير في عدد الإصابات اليومية أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 10633 حالة إصابة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات لأكثر من 134 ألف حالة، كما سجلت نحو 1280 حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - دبي

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بالفيديو المباشر.. صانع أفلام مصري يوثق لحظة اعتقاله

الحرة - واشنطن
04 مايو 2020
صانع الأفلام المصري هاني مصطفى يوثق لحظة اعتقاله بالفيديو
صانع الأفلام المصري هاني مصطفى يوثق لحظة اعتقاله بالفيديو


وثق ممثل وصانع فيديو مصري، يدعى هاني مصطفى، لحظة القبض عليه في منزله من قبل أفراد أمن يرتدون زيا مدنيا، عبر بث مباشر على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك. 

Posted by Hany Mustafa on Sunday, May 3, 2020

ولا تعرف أسباب القبض على صانع الفيديو، ويرجح أنه يأتي بناء على حملة يقودها النائب العام المصري لمحاكمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يروجون لمحتوى يصفه بالخارج عن العادات والتقاليد المجتمعية.

والأحد، اعتبرت تسع منظمات حقوقية مصرية، وفاة المخرج الشاب شادي حبش في محبسه "دليلا جديدا على مدى تردي أوضاع السجون المصرية ونقص الرعاية الصحية فيها، لا سيما في ظل ما ورد من شهادات تفيد باستمرار استغاثتهم لنجدة زميلهم ساعات طويلة دون جدوى".

وجددت المنظمات مطلبها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها، بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون. 

 

 

الحرة - واشنطن