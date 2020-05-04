منوعات

غرامات مالية بحق سكان نيويورك بسبب مخالفة قواعد التباعد الاجتماعي

فرانس برس
04 مايو 2020
مدنيون يتجمعون في نيويورك لمشاهدة طائرات سلاح الجو الأميركي وهي تحيي العاملين في الرعاية الصحية
مدنيون يتجمعون في نيويورك لمشاهدة طائرات سلاح الجو الأميركي وهي تحيي العاملين في الرعاية الصحية

 أعلنت شرطة نيويورك أنها غرّمت العشرات لانتهاكهم إرشادات التباعد الاجتماعي بعدما توافدوا إلى شواطئ المدينة وحدائقها للاستمتاع بالطقس المعتدل في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شي للصحافيين إن عناصر الشرطة أصدروا 51 مخالفة السبت معظمها بسبب انتهاكات قواعد التباعد الاجتماعي في المدينة التي وصلت درجات الحرارة فيها إلى 21 درجة مئوية.

وسمح لسكان نيويورك التي أغلقت منذ منتصف مارس بالخروج لممارسة الرياضة في الهواء الطلق شرط أن يحافظوا على مسافة مترين بين بعضهم بعضا ويضعوا قناعا. 

ويمكن فرض غرامة تصل إلى ألف دولار على سكان نيويورك لانتهاكهم هذه الإرشادات، وهو ما تعرض له كثر عندما قصدوا أماكن شهيرة مثل سنترال بارك في مانهاتن وشاطئ روكواي في كوينز بعد أسبوع ممطر.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إنه يدرك أن السكان يشعرون بالملل لكن يجب عليهم عدم الشعور "بارتياح زائف" جراء تراجع الإصابات أو رؤية أن ولايات أخرى يعاد فتحها.

وشدد على أن تفشي المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 20 ألف شخص على مستوى الولاية لم ينته بعد.

وقال: "عدم وضع السكان أقنعة هو أمر يقلل من احترام الممرضين والأطباء والأشخاص الذين كانوا يحاربون على الخطوط الأمامية"، مضيفا "أنت تضع القناع ليس لحماية نفسك بل لحماية" الآخرين.

فرانس برس

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طبيب روسي رابع ينتحر من نافذة المستشفى
منوعات

بعد تحذيره من نقص الإمدادت الطبية.. طبيب روسي رابع ينتحر من نافذة المستشفى

منوعات

بعد تحذيره من نقص الإمدادت الطبية.. طبيب روسي رابع ينتحر من نافذة المستشفى

الحرة / ترجمات - دبي
04 مايو 2020
طبيب روسي رابع ينتحر من نافذة المستشفى
طبيب روسي رابع ينتحر من نافذة المستشفى

ألقى طبيب روسي نفسه من نافذة المستشفى بعد أيام من نشره فيديو تحدث فيه عن الضغوطات التي تتعرض لها الطواقم الطبية الروسية للتستر على المعلومات عن تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

ويعاني الطبيب ألكسندر شوليبوف،37 عاماً، بعد سقوطه من إصابات في الرأس وهو في حالة صحية سيئة.

وكان شوليبوف نشر فيديو قال فيه إن إدارة المستشفى أجبرته على العمل رغم إصابته بفيروس كورونا، وحذر هو وزملاؤه من نقص معدات الوقاية الشخصية في مدينة فورونيغ جنوبي غربي روسيا.

وبعدها بأيام نشر فيديو ثان نفى فيها المعلومات التي أخبر عنها في الفيديو الأول، وأكدت الصحيفة الإنكليزية أنه تعرض لضغوطات من قبل الحكومة الروسية لينفي المعلومات.

وليست هذه الحالة الأولى، فمنذ أيام، ألقى طبيب آخر يعمل في مستشفى منطقة نوفوسمانسكايا، نفسه من نافذة في الطابق الثاني، وهو الآن يعاني من كسور في الجمجمة وفي حالة خطيرة.

كما توفيت طبيبتان في روسيا مؤخرًا بعد أن انتحرتا من نوافذ المستشفى، وأكدت تقارير أن وفاتهما جاءت بعد أيام من إعلانهما نقص معدات الوقاية الشخصية في البلاد. 

من جهة أخرى، استدعت الشرطة الدكتور ألكسندر كوزياكين زميل شوليبوف الذي صور معه الفيديو، واتهمته بنشر أخبار كاذبة عن نقص معدات الوقاية الشخصية.

من جانبهم، نفى رؤساء المستشفيات في موسكو هذه الأخبار، وأكدوا أنه لا يوجد أي نقص في معدات الوقاية الشخصية.

يذكر أن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين كان قد أعلن إصابة حوالي 2000 شخصا من الطواقم الطبية في العاصمة الروسية.

كما تشهد روسيا ارتفاعاً كبير في عدد الإصابات اليومية أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 10633 حالة إصابة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات لأكثر من 134 ألف حالة، كما سجلت نحو 1280 حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - دبي